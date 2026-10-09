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Rozhodnou v referendech. Dvě obce řeší větrníky, další obchvat či spalovnu

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  9:03

Energoblok stojí v katastru obce Přísečná. | foto: Marek Podhora, MAFRA

Šest obcí využije komunální volby k místním referendům. Obyvatelé se vyjádří k tématům, jež mohou ovlivnit jejich životy na roky dopředu. Ve Volarech se část místních obává nárůstu dopravy, tak navrhují obchvat. Temelín a Přísečná řeší spalovnu, Šebířov a Radenín větrníky, Putim opravu silnice.

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Volary Zhoustne doprava, chceme obchvat

Pokud se nic nezmění, čeká Volary na Prachaticku další nárůst dopravy a postupné zhoršování podmínek pro život ve městě. Tvrdí to iniciátoři referenda o obchvatu, pod jehož vyhlášení se podepsalo 689 lidí. Podnětem k hlasování se stala mimo jiné krajská studie dopadů plánovaného rozšíření silnice z Prachatic do Volar.

Ve hře zatím není žádná trasa ani technické řešení obchvatu. Podle zastánců tak má hlasování především ukázat, zda si obyvatelé přejí, aby se radnice začala výstavbou přeložky zabývat. Obávají se, že po rozšíření silnice z Prachatic do Volar a vzniku nových logistických center v regionu, například plánovaného areálu Amazonu u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku, zamíří přes Volary ještě více tranzitní dopravy do Německa.

„Lidé by měli přijít vyjádřit svůj názor, protože doprava bude podle nás dál narůstat. Tohle je jediné skutečné řešení, které může pomoci životnímu prostředí i lidem přímo ve městě a zvýšit bezpečnost i klid v ulicích,“ komentoval člen přípravného výboru Tomáš Válek.

Temelín Vedení obce nechce spalovnu

V Hůrce u Temelína na Českobudějovicku plánuje firma Quail zařízení na spalování průmyslových a nebezpečných odpadů s kapacitou až 20 tisíc tun ročně. Záměr vyvolal v regionu výrazný odpor. Postavily se proti němu samosprávy i stovky lidí.

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Obyvatelé Temelína nyní dostanou možnost hlasovat v referendu. „Vyjádří svůj názor k plánované spalovně odpadů v areálu Hůrka. Je to záměr, který v obci nepodporujeme,“ řekl starosta Josef Váca.

Přísečná Spalovna přinese zápach, prach, hluk

O podporu pro další postup proti plánovanému rozšíření spalovny odpadů bude v referendu žádat vedení Přísečné na Českokrumlovsku. V areálu Energobloku Domoradice by podle záměru mělo vedle přibližně 80 tisíc tun biomasy ročně přibýt stejné množství odpadu.

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„Největší obavy vyvolává rozsah rozšíření,“ uvedl starosta Jiří Němeček. „Obyvatelé už mají se současným provozem velmi špatné zkušenosti, a proto se obávají dalšího zhoršení ovzduší, prašnosti, zápachu, hluku a nárůstu kamionové dopravy,“ zdůraznil.

Podporu sousední obci vyjádřila také krumlovská radnice. „Samotné referendum záměr nezastaví, ale ukáže, zda občané podporují další kroky obce proti plánovanému rozšíření, včetně souvisejících nákladů. Proto je důležité, aby přišli a vyjádřili svůj názor,“ vzkázal Němeček.

Šebířov Vedení obce nechce větrníky. Co lidé?

V Šebířově na Táborsku budou lidé dnes a zítra rozhodovat o případné výstavbě větrných elektráren. Obec referendem reaguje na vymezení území, které stát označil za potenciálně vhodné pro podobné stavby. Iniciovalo ho samo zastupitelstvo. A to na základě připomínky majitele nemovitosti v oblasti, která je označená za vhodnou pro stavbu větrníků.

„U nás není žádný konkrétní záměr ani investor. Chceme využít komunálních voleb, kde je tradičně vysoká účast,“ řekl starosta Miroslav Adam.

Podle něj obec výstavbu větrných elektráren nepodporuje a hlasováním si chce ověřit, zda stejný názor sdílejí také obyvatelé.

Radenín Větrníky přinesou peníze, proti je petice

Velká debata o větrnících se vede také v Radeníně na Táborsku. Kritici upozorňují na možné dopady na krajinu, zdroje pitné vody nebo hodnotu nemovitostí. Vedení obce naopak poukazuje na příjmy, které by mohly pomoci financovat například budoucí obnovu vodovodů a kanalizací. Proti výstavbě vznikla petice.

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Konflikt také otevřel otázku, kdo má právo o budoucnosti Radenína rozhodovat. Zatímco petici podepsali i majitelé rekreačních objektů, vedení obce opakovaně zdůrazňuje, že ovlivňovat dění by měli především místní s trvalým pobytem.

Putim Část místních vyvolalo hlasování o silnici

Spor o opravu silnice kolem rybníka budou o víkendu řešit obyvatelé Putimi na Písecku. Obec má připravený projekt včetně dotace a vybraného dodavatele. Odpůrci si ale vynutili hlasování.

„Zakázku jsme vysoutěžili, získali jsme dotaci a v tu chvíli přišel návrh na vyhlášení referenda. Ať dopadne jakkoli, jisté je, že levněji silnici neopravíme,“ řekla starostka Eva Marušková.

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Rozhodnou v referendech. Dvě obce řeší větrníky, další obchvat či spalovnu

Energoblok stojí v katastru obce Přísečná.

Šest obcí využije komunální volby k místním referendům. Obyvatelé se vyjádří k tématům, jež mohou ovlivnit jejich životy na roky dopředu. Ve Volarech se část místních obává nárůstu dopravy, tak...

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