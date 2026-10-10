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Temelínští odmítli v referendu stavbu spalovny odpadu. Proti jsou i další obce z okolí

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  20:32

Lokalita Hůrka se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě zabránilo.

Výsledky voleb 2026

Referenda se zúčastnilo více než 35 procent voličů. „Více než 64 procent hlasujících se vyslovilo proti výstavbě spalovny,“ upřesnil starosta Josef Váca (nestraník).

Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina účastníků a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

Proti výstavbě, kterou plánuje firma Quail, vznikla petice s 2 400 podpisy. Společný postup proti stavbě spalovny v Hůrce podporují starostové 17 měst a obcí – Temelín, Týn nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Všemyslice, Dříteň, Horní Kněžeklady, Hartmanice, Chrášťany, Dražíč, Žimutice, Dobšice, Modrá Hůrka, Čenkov u Bechyně, Dolní Bukovsko, Dívčice, Olešník a Číčenice.

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Obyvatele obcí trápí postupující kulminace vlivů dalších průmyslových staveb na území. Připravují se tam další jaderné reaktory, fotovoltaická elektrárna a není vyloučené ani hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Jedna z vytipovaných lokalit Janoch přímo sousedí s místem pro spalovnu Hůrka.

Firma Quail spadá pod španělskou společnost FCC. Ve spalovně by se měly zpracovávat především nebezpečné odpady průmyslového i komunálního typu, ale také odpady ze zdravotnictví.

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Podle FCC stavba splňuje veškeré požadavky na bezpečné zneškodnění odpadů a spalovna může být i přínosná. Její vybudování by si vyžádalo investici jedné až dvou miliard korun, ročně by zpracovala 20 tisíc tun odpadu.

Pokud záměr úspěšně absolvuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí, chce Quail zahájit stavbu zhruba za tři roky a zařízení uvést do provozu v roce 2030.

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Temelínští odmítli v referendu stavbu spalovny odpadu. Proti jsou i další obce z okolí

Lokalita Hůrka se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín.

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě...

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