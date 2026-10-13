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Nová koalice v Prachaticích bude otevřená retail parku, je to velké téma ve městě

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  16:40
Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov.

Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov.
Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov.
Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov.
Martin Malý se stal v roce 2023 ředitelem Klášterů Český Krumlov.
13 fotografií
Nastupující vedení Prachatic kritizuje naplánovaný postup při dostavbě bazénu. Chce vyčlenit několik desítek startovacích bytů pro mladé rodiny. Končící a nový starosta se neshodli na stavu městské kasy.

Výsledky voleb 2026

Dvanáct let byl starostou Prachatic Martin Malý (Nezávislí), než jeho éru v minulých volbách utnul Jan Bauer (ODS). Malého tehdy i přes volební vítězství konkurenti obešli, a on tak skončil v opozici. Nyní se vrací do vedení města. Po triumfu se ziskem šesti mandátů utvoří koalici s hnutím ANO a uskupením Prachatice společně.

Budoucí koaliční partneři spolu prý komunikovali již dříve a sdíleli pohledy na různá témata. Jednání proto bylo bleskové a lídři se sešli hned po sečtení hlasů. Když zjistili, že dohromady mají většinu 11 z 21 křesel, podali si ruku. „Dnes večer bychom měli podepisovat koaliční smlouvu,“ sdělil pro iDNES.cz v úterý dopoledne Malý.

Místostarosty mají být jednatřicetiletý Marek Liška (ANO) a třiatřicetiletý Jan Kotrba (Prachatice společně). Druhý jmenovaný stejnou pozici zastával i pod Bauerem. Malý Kotrbu označil za zástupce mladé generace s tím, že jeho uskupení má v programu záležitosti, které jsou pro mladé důležité. „Jsem moc rád, že můžeme propojit právě ty generační rozdíly, které mezi námi jsou. Vidím to jako skvělou přípravu na generační obměnu a předání zkušeností,“ dodal sedmapadesátiletý Malý.

Nespokojený je s finanční kondicí města. Svým nástupcům prý před čtyřmi lety zanechali na účtu 103 milionů, nyní jich tam má být volných jen devět milionů. Výrazně se navýšil také vnitřní dluh města, kdy ze zákona vyplývá jeho povinnost investovat do vodovodů a kanalizací.

„Protože se neinvestovalo, vnitřní dluh vyrostl na 40 milionů,“ vypočítal Malý s tím, že ve skutečnosti bude částka podstatně vyšší. Samotná modernizace vodovodů a kanalizace představuje pouze čtvrtinu hodnoty investice. Mnohem víc stojí související práce.

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Bauer však špatný stav financí označil za fabulaci. Pro iDNES.cz zmínil, že město přebírali s dluhem několika desítek milionů, aktuálně je nezadlužené. „Nyní mají Prachatice na účtě přes 100 milionů a myslím si, že i na konci roku skončíme mezi 50 a 60 miliony,“ uvedl.

Město prý předává v dobré kondici se zajímavými připravenými projekty. Od nového vedení očekává kontinuitu v dopravních projektech či přístavbě plaveckého bazénu.

Prachatice rozšíří plavecký bazén. Přibude 80 metrů dlouhý tobogan

Malému se však současná podoba projektu nezamlouvá. Končící vedení totiž u bazénu sloučilo dva záměry do jednoho, což představuje obrovskou finanční zátěž. Budou proto zřejmě směřovat k opětovnému rozdělení a investování po částech.

S bazénem se pojí i schválený 140milionový úvěr. Ten je podle budoucího starosty za hranou možností města. „Jen splátka představovala 25 milionů korun ročně, což je velká část volných prostředků na investice a opravy,“ konstatoval Malý. Výběrové řízení však ještě nebylo ukončené a lze ho zrušit.

Martin Malý šéfuje areálu, který stojí v historickém centru Českého Krumlova a v roce 2015 ho otevřeli po opravě za 330 milionů korun.
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Na veřejné projednání dorazily desítky místních obyvatel. Své názory vyjadřovali zejména ti, kteří s výstavbou retail parku nesouhlasí. (červenec 2026)
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Místostarosta Kotrba uvedl, že do společného programu promítli částečně změnu přidělování bytů, aktivní hledání investora pro parkovací dům či snahu o vybudování skateparku. „Určitě se chci zaměřit na dokončení prací na vrcholu Libína, to je podle mě největší priorita, kterou si nesu ještě z minulého volebního období,“ popsal Kotrba.

Druhý místostarosta Liška mezi prvními kroky zmínil stejně jako Malý prověření dosavadní přípravy výběrového řízení na dostavbu bazénu. „Hned od začátku se také chceme věnovat možnostem výstavby parkovacích domů ve spolupráci se soukromými investory,“ doplnil.

Do smlouvy se prý podařilo zařadit i vybudování multifunkčního kluziště na Huláku, postupné vyčlenění několika desítek startovacích bytů pro mladé rodiny či prověření možností posílení MHD. Za důležitou vnímá rovněž podporu investic do modernizace škol.

Retail park rozděluje Prachatice. Neshodnou se na něm obyvatelé ani radnice

Změnu rétoriky radnice lze očekávat i ohledně retail parku v Husinecké ulici. Otevřenější přístup potvrdili v úterý všichni tři budoucí nejvyšší představitelé. Podmínkou bude splnění veškerých zákonných norem i zohlednění dopravních dopadů, což má být i v koaliční smlouvě.

Malý zmínil, že nutný předpoklad je také vyřešení připomínek krajského úřadu. Ten v létě vydal k záměru negativní stanovisko s ohledem na zemědělský půdní fond. Problematické bylo zejména odůvodnění zpracovatele, jaká potřeba místních není uspokojená, zda je veřejně významná či proč ji řeší právě retail park takového rozsahu, a nikoli řešení šetrnější k půdnímu fondu.

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Nová koalice v Prachaticích bude otevřená retail parku, je to velké téma ve městě

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