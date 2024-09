Dnes odklízí škody po povodních, zítra vyrazí k urně. I tak se volí v Plavu

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlasy pro své favority do krajského zastupitelstva a senátu přišli dnes odpoledne odevzdat také první voliči v Plavu na Českobudějovicku.

„Za první půlhodinu odvolilo dvanáct lidí. Tady bývá oproti celorepublikovému průměru větší účast o takových sedm osm procent, a to u krajských i parlamentních voleb,“ odhadla místopředsedkyně volební komise Oldřiška Ribolová. Letos by to mohlo být podobné.

Vesnici se zhruba čtyřmi sty obyvateli v posledních dnech potrápila rozvodněná Malše, která zaplavila náves i domy v jejím okolí. To dokazují pomalu vysychající kaluže, bláto i uválená tráva na louce při řece.

Velká voda ale přípravy na páteční a sobotní hlasování nijak nezkomplikovala, a tak Plavští mohu jako obvykle odvolit v zasedací místnosti obecního úřadu za dozoru pětičlenné komise.

„Pro nás ta povodeň z hlediska konání voleb neznamenala žádnou překážku. Volební komise je v plném a původním složení, žádné členy jsme nemuseli doplňovat. Vše zůstává, jak jsme naplánovali před povodní,“ shrnul starosta František Urban.

Doplnil, že zejména starší obyvatelé, kteří už nemají sílu dojít na obecní úřad, mají navíc možnost vhodit hlasovací lístky do mobilní urny.

„Dneska ne, ale zítra tam určitě zajdu,“ hlásil v pátek odpoledne Libor Koudelka z malého traktoru, kterým tahal kládu z mlýnské stoky. Profesionální hasiči totiž před polednem u mostu vedoucímu k hostinci Na Ostrově pokáceli nebezpečný vzrostlý strom.

„Ať to kluci nemusí tahat rukama, když mám doma techniku. Situace už je dobrá, tady jsme na to zvyklí. Ostrov je prostě ostrov, když se zvedne voda, tak to tu prostě je,“ komentoval Koudelka, jemuž řeka v domě vyplavila technické zázemí, obytná část ale zůstala v suchu. „Před dvaadvaceti lety to bylo o dost horší. To nám všechno plavalo,“ vzpomínal..

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Plavská povodňová komise odvolala třetí povodňový stupeň ve čtvrtek odpoledne, kdy hladina Malše klesla pod 258 centimetrů. Zprůjezdněná je i silnice z Budějovic na Římov. Lidé se tak mohli začít soustředit na vyklízení domů.

„Aktuálně se čerpá voda z objektů, vnikla asi do dvaceti. Dostala se hlavně do sklepů, ale také do obytných částí. Škody jsme zatím nesčítali, odklízecí práce začaly až ve čtvrtek. Lidem distribuujeme vysoušeče tam, kde už je můžou nasadit. Čevak nám pak musí zkontrolovat čističku odpadních vod,“ přiblížila místostarostka Andrea Plechingerová.