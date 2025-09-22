Poslanec jako prodloužená ruka regionu směrem do hlavního města. To je podle Pavly Pivoňky Vaňkové hlavní úkol pro politiky, které voliči vyberou do Poslanecké sněmovny. Hovoří také o krocích pro mladé rodiny, sousedském hlídání nebo možnosti zlepšení u pěstounství.
Chci, aby politika víc rozuměla každodennímu životu lidí. To je vaše hlavní heslo do voleb. Myslíte, že to nyní neplatí?
Nejsem si jistá, že se to děje v takové míře, jak by to mělo být. Proto chceme, aby odrážela potřeby lidí. Politici by měli za lidmi chodit a říkat si o zpětnou vazbu. U nás ve straně Starostů jsme všichni prošli komunální politikou, což je velká výhoda. Díky tomu máme lepší pozici pro jednání, stanovení kompromisů. Snažíme se, aby schvalovaná legislativa v Poslanecké sněmovně odpovídala potřebám v území. Myslím, že se to děje.
Poslední čtyři roky jste měnila sociální politiku z Poslanecké sněmovny. Jak se to dařilo?
Sociální oblast je velice široká, takže chvíli trvalo, než jsem se do ní zapracovala. Vytvořila jsem si expertní tým z lidí, kteří v území v dané oblasti působí. Ve vládě bylo pět stran, každý měl trochu jiné zájmy, takže někdy bylo složitější najít kompromis. Ale povedlo se a udělali jsme hodně důležité práce.
Pavla Pivoňka Vaňková (48 let)
Vystudovala obor management veřejné správy, samosprávy a informací na Vysoké škole ekonomické v Praze. Později absolvovala i obor management ve vzdělávání na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala jako učitelka, manažerka projektových týmů a na městském úřadě v Lišově. Má zkušenosti i s komunální politikou. V roce 2021 založila Iniciativu Pivoňka. Ve stejném roce se stala poslankyní. Je vdaná, má tři syny.
Co například?
Osobně považuji za velký úspěch, že se mi podařilo rozšířit možnosti péče o nejmenší děti. Díky novele zákona o dětských skupinách se povedlo zjednodušit jejich fungování i zavedení sousedského hlídání. V domácím prostředí může mít hlídačka nebo hlídač na starosti až čtyři děti a je to snazší než si zřizovat dětskou skupinu nebo školku. Zpětná vazba je zatím velmi dobrá. Fungovalo to i dřív. Znám to sama, protože mám tři děti. Mamky si děti hlídaly navzájem, teď je to podpořené státem i finančně.
Naopak, o co jste se v končícím období snažila a nepovedlo se to?
Je tam hodně rozdělané práce. I proto kandiduji znovu. Pokud uspěji, chci opět pracovat v sociální oblasti. Pro mě je důležitá nejen prorodinná politika a slaďování soukromého s pracovním životem, ale také seniorská péče. Přála bych si, aby se rozhýbalo sociální podnikání. Dále také dostupnost sociální a zdravotní péče opravdu v každém koutu naší země. Ta rozhoduje o tom, jestli lidé zůstávají ve svých obcích, a to například často v příhraničí. Propaguji také to, aby senioři mohli žít co nejdéle v domácím prostředí.
Je tato podpora rychlejší a dostupnější než stavba domů pro seniory?
Ano. A hodně to závisí i na krajském pokrytí těchto služeb. Kraj nejlépe ví, jaké služby mu fungují a kde má ještě rezervy. Díky tomuto plánování se může posunout směr decentralizace do oblastí.
Snažíte se podporovat mladé rodiny, aby se nebály mít děti. Jak?
Podporujeme, aby byl pravidelně valorizovaný rodičovský příspěvek od státu, stejně jako je to u důchodů. Prosadili jsme, aby pokračovalo náhradní výživné od státu, když někdo neplatí alimenty. Navýšili jsme počet hodin, kdy pečující rodič může dát dítě do školky a jít pracovat. Pomůže to udržet kontakt se zaměstnáním a znamená to možnost si přivydělat. Chceme víc ocenit, když se do péče zapojí otec.
Pomoc má podle vás odpovídat moderním trendům?
Ano. Byla jsem se inspirovat také v zahraničí. Oblíbená jsou sdílená pracovní místa, velká vstřícnost zaměstnavatele vůči těm, kteří mají malé děti. Četla jsem studii, která říká, že ženy při částečném úvazku mají stejnou efektivitu práce jako při tom plném. Dokážou si to zorganizovat tak, že jedou naplno a zvládnout to bez prodlev. Lidé jsou za to rádi. Potřebujeme, aby mladí měli nejen lepší podporu, ale zároveň se i cítili dobře, a ne diskriminovaní.
Sama jste si to v osobním životě vyzkoušela, a tak se snažíte zajistit lepší pozici matkám při návratu do zaměstnání?
Nejen při něm. Zaměstnavatel musí nově držet pracovní pozici, nejen pracovní místo. Když jsem si chtěla přivydělat při mateřské, tak se složitě vymýšlela pracovní náplň. I to je teď odstraněné a lze to snáz. Jsou to malé kroky, ale reálně opravdu pomáhají.
Pojďme k bydlení, které je také důležitým tématem. Bude zejména pro mladé lidi dostupnější?
Přijali jsme zákon o dostupném bydlení. Chceme rozšířit kapacity bytů na trhu. Při ukrajinské krizi se ukázalo, že volných bytů je plno, ale lidé je z různých důvodů nechtějí pronajímat. V daném zákoně jsou nástroje, které odstraňují byrokracii a stát skrz to pomáhá. Jsou na to navázané i prostředky z Národního fondu obnovy, kde jsou dotační programy na výstavby nájemního bydlení v obcích. To je klíčové. Když si nájemní bydlení v místě bude řídit obec, tak to bude užitečné. Je o to velký zájem. Pro mladé lidi je to cesta, nemusí hned něco vlastnit.
Co z vaší oblasti byste chtěla vylepšit v Jihočeském kraji?
Pěstounství. Poměrně dost dětí je v ústavní péči a potřebovaly by do pěstounských rodin. Je to třeba podporovat. Odstranily se některé bariéry vstupu pro ty, kteří o to mají zájem. Někteří zájemci čekají i přes rok, než projdou všemi podmínkami. To se zjednodušilo, navýšil se i příspěvek pro pěstouny. V Jihočeském kraji to není dostatečně propagované, aby se víc ukazovaly pěkné příklady.
Pro Jihočechy je důležitým tématem i doprava. Vnímáte, že v kraji přibývá celkem rychle velké množství silnic či obchvatů?
Ano. Silnice přivezou do kraje prosperitu, kterou potřebujeme. Ale městům musíme ulevit od tranzitu. U nás v Lišově jsme šťastní, že se v létě obchvat po snad čtyřiceti letech otevřel. Obchvaty mají smysl, stejně jako dodělání dálnic. Přála bych si D3 dotáhnout až do Prahy, protože kolem Benešova se člověk vždy zdrží.
Několik let se řeší úložiště jaderné odpadu, které by mohlo být na jihu Čech u lokality Janoch. Jak to vidíte?
Nebudeme to vědět asi ještě pár let. Je třeba vypořádat majetkové vztahy v této lokalitě. Znám se s paní, která má u Janochu baráček s pozemkem. Osobně jsem s ní jednala. Chtěla garanci státu, že pokud bude vybraná tato lokalita, že stát odkoupí její pozemek. Je těžké předjímat, jak celkově toto téma dopadne.
Máte vlastní občanskou iniciativu. Jak funguje?
Vznikla už předtím, než jsem se dostala do Sněmovny. S mamkami, co měly malé děti, jsme začaly podnikat různé rodinné akce. Dělaly jsme třeba sbírky školních potřeb nebo jsme pomáhaly dětským domovům. Spolupracuji také s azylovými domy. Je to naplňující, i když to zabere dost času. Ale mám kolem sebe šikovné lidi.
Co by měl poslanec znamenat pro obyvatele kraje?
Především má být propojkou mezi Prahou a krajem. I když je to náročné, tak nešidím region a objíždím města a ptám se starostů, co potřebují. Zvládnu otevřít různé dveře v Praze, urychlit některá rozhodnutí, což je reálná pomoc, kterou v kraji ocení.
Jak vás změnily poslední čtyři roky v Poslanecké sněmovně?
Poslankyně, jako matka obzvlášť, musí o to víc řešit sladění všech povinností. Když odjedete v pondělí do Prahy a vracíte se v pátek, tak musí pracovní týden moji tři synové zvládnout sami. Dva jsou dospělí, jeden téměř. Ale jsou samostatní. Manžel je na tom podobně jako já. Co mi zůstalo, tak každou neděli čtyři a půl hodiny stojím v kuchyni u plotny, vařím šest různých jídel a dvě polévky, abych je nešidila. To je takový můj pupečník s nimi.