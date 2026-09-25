Místo ulic je lepší kropit zeleň, naráží lídr Pirátů Tůma na letošní vedra

Jednička kandidátky Pirátů v Českých Budějovicích Pavel Tůma v předvolebním rozhovoru hodně mluví také o cyklistice či o tom, jak lidé pozitivně vnímají změny, které se udály kolem řek Malše a Vltavy.
Osobně jsem čekal jako lídra Pirátů Pavlu Heydukovou nebo Martina Novotného, kteří mají za sebou opoziční role v zastupitelstvu a byli hodně aktivní. Jak to nakonec vyšlo na vás?
Na samém začátku je to osobní motivace. Vrátil jsem se po delší době do Budějovic a v ten moment mi přišlo, že tu nefunguje vše dobře, jak jsem to viděl jinde, třeba v zahraničí nebo v Praze. Proto jsem vstoupil do strany k Pirátům. A teď už to zkrátím, byly klasické primárky a volba a jedničkou kandidátky jsem se stal já.
Překvapilo vás to?
Překvapilo, to přiznávám.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Když jste začal s tím, že jste žil roky mimo Budějovice, zmínil jste, že jste tu poznal i ty pozitivní věci. Tak když máte srovnání z venku, dejte nějaký příklad, co je lepší a co horší?
Vypíchnu dvě věci, které mě napadají jako první. Jízda na kole, v Budějovicích se dá na něm dopravit kamkoliv. Takhle snadné to v Praze rozhodně není. Tohle je tu super. Druhá věc je, že Budějovice opravdu hodně začaly žít kolem vody – hřiště, kavárny, mola na řekách. Sleduji to i na lidech, kteří sem přijedou odjinud, že si to hodně pochvalují.
A teď z té druhé strany?
Vlastně mohu zůstat u té cyklistiky a její infrastruktury. Jelikož jezdím dlouhodobě, tak mi to tolik nevadí. Ale pro někoho, kdo by mohl začít jezdit na kole, tak je ta nedotažená infrastruktura problém. Člověk se bojí vyjet na ulici.
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Pokud byste k tomu měli po volbách dostatečnou sílu, upřednostnil byste spíš mít cyklisty na silnici s auty a vytvářet jim k tomu podmínky, nebo je mít odděleně na vlastních stezkách a stavět nové?
Obecně je to o tom, že město není nafukovací. Nemůžeme zároveň preferovat auta, cyklisty, MHD a chodce. Musíme se o prostor podělit a myslím, že ten prostor tu je. Obě varianty, které jste naznačil, tak mají svůj význam. Stezky jsou dlouhodobým řešením, kam bychom měli směřovat. To ale nejde hned. Proto má smysl vytvářet cyklopruhy v ulicích. Tímhle pak začíná ta tolerance a viděl jsem to po světě. Řidiči vědí, že tady jezdí cyklisti, cyklista ví, že má alespoň trochu oddělený prostor. Ono si to časem sedne a všichni s tím počítají.
Pavel Tůma (49 let)
Narodil se v Českých Budějovicích, kde do 18 let žil. Poté vystudoval informační management a marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po dokončení studia pracoval v různých pozicích (většinou IT charakteru) až nakonec zakotvil u vlastního podnikání – v IT a gastronomii.
Po dalších zhruba 15 letech strávených většinou v Praze, s malými přestávkami v zahraničí, je od roku 2013 zpět v Českých Budějovicích. Je kandidátem na primátora za Piráty a Budějčáky s podporou Zelených.
Má tři děti. Mimo práci ho baví sport (kolo v létě, snowboard v zimě), čtení, film, hudba a cestování.
Sám jezdíte do centra na kole z Nemanic, kde žijete. Vidíte cestou nějakou překážku, kterou by bylo potřeba odstranit?
To je zrovna trasa, kde bychom měli zvažovat mnohem větší řešení. Pražská je čtyřproudová a dnes tam už díky dálnici zdaleka není takový provoz. Takže tam je prostor pro cyklisty. Obecně by z Pražské mohl být moderní městský bulvár, kde bude více zeleně, to není jen o lidech na kole. A pak samozřejmě vnímám, na co si stěžují. Najednou skončí stezka a chybí tam jakákoliv návaznost, začne až zase třeba někde za křižovatkou, jízda tak není vůbec plynulá. Pak se v tom necítí komfortně.
Přímo v zastupitelstvu jste neseděl, ale i tak, jak byste volební období zhodnotil? Piráti začali v koalici, skončili v opozici. Zpětně, bylo to správné, nebo špatné rozhodnutí, jít do toho s ODS (dnes z většiny Naše Česko) a Společně pro Budějovice a Jihočechy 2012?
Osobně si myslím, že to byl krok správným směrem. Kandidujete a máte motivaci měnit město, musíte být připravení jít do koalice. To je to místo, kde to půjde udělat nejsnáze. Z opozice to takhle nejde. Co se týká toho odchodu zhruba v polovině volebního období, pro nás to byla docela zásadní věc. Šlo o výstavbu v lokalitě Vrbenských rybníků. Ty technické detaily samotné výstavby už nebyly v mezích toho, co jsme považovali za dobré. A hlavní byla netransparentnost celého procesu, protože to bylo na základě ústních dohod.
Když tomu budou výsledky nahrávat, jste připravení znovu spolupracovat třeba s Naším Českem? Nebo to je nereálné už z pohledu, jak vyostřená bývala jednání zastupitelů mezi vaší Pavlou Heydukovou a hejtmanem a radním města Martinem Kubou?
Za mě dotazy našich kolegů byly věcné a o tom, co se právě řešilo. Také za mě byly v mezích slušnosti, ta reakce je ale pak nepřiměřená. Předchozí zkušenost v koalici byla velmi hořká, takže si to znovu úplně nedokážu představit.
Jaké jsou vaše představy, abyste řekl, že to je úspěch? Více než současná tři křesla?
Chceme určitě posílit. Takový náš cíl je mít lepší výsledek, než byl ten celostátní Pirátů při volbách do Poslanecké sněmovny (Piráti loni získali 8,97 %, pozn. red.).
Budou na výsledcích v Budějovicích hodně znát i preference, které mají občané v celostátní politice? Přece jen to není jako na malém městečku, kde člověk ty kandidáty zná většinou osobně.
Určitě bude hrát roli stranická značka, ale vím, že máme i silné lokální osobnosti. Proto je to také kandidátka Pirátů a Budějčáků s podporou Zelených.
A čím budete chtít zaujmout?
Chceme řešit dostupné bydlení. To je celostátní, ne-li globální problém. Druhou prioritou je řešení dopravy v centru. Myslíme si, že mít z hlavního náměstí kruhový objezd a parkoviště úplně nedává smysl. Další věcí je zlepšení veřejného prostoru a nemusí jít o megalomanské projekty. Je to také o tom někde přidat lavičku. Připravit se na další vedra ve městě. Pak je tu otevřenost radnice. Ta podle nás velmi často rozhoduje bez jakékoliv diskuse. Priorit máme šest. Je tu ještě podpora vzdělávání a otevírání školních prostor a větší důraz na prevenci duševního zdraví. I to je velký až globální problém.
Vybavuje se mi konkrétní situace teď z léta,
když byla vedra. Trávníky zastřižené na minimum, všechno uschlo. Pak se kropily ulice pitnou vodou.
To je podle mě symptom toho, jak současné
vedení radnice nefunguje.
Tak pojďme k veřejnému prostoru. Mluvil jste o tom, jak se i vašim známým, kteří sem přijedou, líbí novinky související s vodou. Jak do toho zapadá projekt náplavky na Zátkově nábřeží? Na druhé straně jste totiž mluvil o megalomanských projektech a tahle akce patří mezi ty hodně nákladné, bude za skoro 150 milionů bez daně.
Záleží, jak to nakonec dopadne. To je problém, který tu máme. Když se něco připravuje, tak to nějak vypadá na papíře, ale skutečnost je jiná. To bude ten faktor, zda to bude úspěšný projekt. My bychom ale chtěli jít po tom nízko dostupném ovoci, když to tak řeknu. Nemusí být tak lahodné, jako to nahoře, ale v běžném životě to může pomoci více.
Co se týká zklidnění dopravy, tam byste se vrátili k modelu, který už chvíli fungoval a náměstí pak nebylo rychlou zkratkou mezi Sady a Mánesovou ulicí?
Nevrátili. Za nás je to málo. Chtěli bychom dopravu zásadním způsobem omezit. Technických řešení je spousta. Bude to samozřejmě i o debatě. Smysluplnou variantou je smíšená zóna, kde se pohybují pěší, cyklisté i auta. Nejsou tam oddělené chodníky, ale automobily tam mohou jet maximálně dvacítkou. Plus by to bylo o dalších omezeních, aby mohli primárně vjíždět tamní obyvatelé, zásobování, dopravní obsluha, a tak dále.
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To je ovšem projekt, který by rozhodně přesáhl jedno volební období.
Jasně, ale dá se k němu jít postupnými kroky. Přes omezení či třeba zpoplatnění vjezdu v určitých hodinách a podobně. To už jsou ta technická řešení.
O dostupném bydlení a projektu bytových domů ve Čtyřech Dvorech jsem mluvil s politiky snad z osmi stran a uskupení. Povede se tento projekt v dalším volebním období proměnit ve skutečnost?
Pokud by to mělo město financovat samo, tak to bude složité, proto chceme hledat další zdroje financování.
Kde?
Spíš dotační formou a státní podporou než pomocí peněz soukromého investora.
Vaše kolegyně z kandidátky Adéla Kolářová mluvila o cestě hledání i menších nemovitostí, které by mohlo město odkoupit, opravit je a pak tam nabídnout třeba pět bytů. A jít takto postupnými kroky.
Určitě je to varianta, která nám přijde vhodná a v jiných zemích to funguje. Jsou tam městské agentury, které mají daleko větší bytový fond. Jsou to třeba tisíce bytů.
Seriál předvolebních rozhovorů – komunální volby 2026
Už vyšel: Jan Kadlec (SPD), Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice a STAN), Pavel Tůma (Piráti)
Vyjdou: Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice – KDU-ČSL a TOP 09), Jan Teplý (ODS), Viktor Lavička (ANO), Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Co byste udělal jako první vy, kdybyste se stal primátorem? Kromě toho, že byste se asi seznámil s kolegy a zaměstnanci magistrátu.
Když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadaly tři věci. První bylo právě bydlení, protože to bude na dlouho, a čím dříve se začne, tím lépe. Druhá věc bylo náměstí Přemysla Otakara II. a zmíněné úpravy v dopravě. A třetí věc, která vychází z mé osobní zkušenosti a z mé branže, tak je otevření městských dat. Pokud má město dopravní senzory, tak proč se na ta data nemůže podívat i někdo jiný. Dovednosti jsou komodita, a když bude někdo ta data mít, může s nimi dál pracovat a ptát se. To lze podle mě provést úplně jednoduše.
Co další kroky, které povedou k větší otevřenosti a dostupnosti informací? Piráti mluví i o znovuzavedení tištěných radničních novin. Není to krok zpátky, nebo stále cesta, jak se dostat k občanovi?
Moderní technologie hrají prim, to je jasné. Ale stále je zde skupina občanů, pro které to není vhodné komunikační médium. A my je nechceme vynechávat.
Ve vašem úvodním medailonku také zmiňujete, že by radnice měla přestat fungovat z pouhé setrvačnosti. Můžete být konkrétní?
Není tu tah směrem k nějakým inovacím. Vybavuje se mi konkrétní situace teď z léta, když byla vedra. Trávníky zastřižené na minimum, všechno uschlo. Pak se kropily ulice pitnou vodou. To je podle mě symptom toho, jak současné vedení radnice nefunguje. Myslím to ve smyslu, že to kropení ulic pomůže ochlazení maximálně na pár desítek minut. Místo toho udržovaná zeleň tomu pomůže mnohem více.
Zasloužily by si tedy Budějovice přímo městského zahradníka?
Obecně myslím, že ano. Není to jen o zalévání, ale o celkové přípravě na to, co nás čeká. V momentu, kdy opravujeme ulici či městskou budovu, přidejme zeleň. Mějme jasná pravidla. Měli bychom se snažit zadržovat dešťovou vodu a tak dál.
Říkal jste, že se pohybujete v IT, ale také v gastronomii. Vaše partnerka provozuje zmrzlinářství. Podniká se tu dobře?
Když jsme ho společně zakládali, tak nebyl žádný faktor, že by se v Budějovicích podnikalo špatné. A když s tím začínáte, tak řešíte ty praktické věci. Nemyslím si, že v tom je nějaký problém. Spíš jsem vnímal, jak jsou zákazníci konzervativní a neodhodlali se ochutnat některé neobvyklé příchutě. My dáváme lidem stále ochutnat, aby věděli, do čeho jdou. Ale stále je hodně těch, kteří to odmítnou. Ale gastronomie se tady celkově hodně zvedla a město k tomu může jen přispět. Třeba jako se to povedlo díky změnám souvisejícím s našimi řekami.
Ještě zůstanu u vody. Má město usilovat o stavbu akvaparku? Neodpověděli na to samotní investoři, když se vážný zájemce zatím neobjevil?
Je to něco, co má primárně řešit soukromý sektor, je to byznys. Město mu může pomoci. Když pak radnice pomůže takovému developerovi, on by měl třeba pomoci s budováním infrastruktury. To je takzvaná kontribuce, která zatím není moc využívaná. Když se něco připravuje, tak to nějak vypadá na papíře, ale skutečnost je jiná.