Postavme na letišti průmyslový park, studenti by tam našli práci, míní Hroch

Propojit jižní Čechy se sousedními regiony a hlavně zjednodušit veřejnou dopravu pro cestující. Dokončení integrovaného dopravního systému v kraji je pro Pavla Hrocha, lídra uskupení Jihočeši 2012 a kandidáta na hejtmana, velkou prioritou.

„Turismus je pro náš region velmi důležitý. Přál bych si, abychom si koupili jednu jízdenku z Budějovic do Mnichova a zase zpět, mohli přestupovat sem a tam a jednou jet autobusem a podruhé zase vlakem,“ říká 61letý náměstek hejtmana.

V předvolebním programu hodně akcentujete téma dopravy včetně budování obchvatů obcí. Před čtyřmi lety jste si povzdechl nad tím, že jejich stavba trochu pokulhává. Jak situaci vidíte dnes?

Situace s obchvaty jednotlivých měst se skutečně rozhýbala. Těší mě zahájení stavby přeložky silnice kolem Češnovic a Dasného. Hotové jsou Strážkovice, Vlachovo Březí nebo v minulosti Němčice. Velice intenzivně se pracuje na Lišově a připravují se další obchvaty jednotlivých měst, kde doprava zatěžuje centra přímo těch městeček nebo obcí. Já to hodnotím velmi pozitivně a bylo by dobře, kdybychom v tom mohli i v následujícím volebním období pokračovat.

Zůstaňme ještě u dopravy. Na jihu Čech momentálně nefunguje celokrajský integrovaný dopravní systém (IDS). Dotáhl byste ho do konce?

O integrovaném dopravním systému jsme psali už při našem prvním vstupu do krajské politiky v roce 2012. Považujeme ho za velmi důležitý nejenom k propojení jižních Čech se sousedními oblastmi, ale i ke zjednodušení dopravy pro naše cestující i návštěvníky. S vítěznou firmou aktuálně můžeme podepsat smlouvu o zpracování IDS, což považuji za velmi důležitý krok, a byl bych rád, aby se to v co nejkratší době rozjelo. Je to pro nás priorita.

Pavel Hroch

(61 let) Vystudoval SOU Sezimovo Ústí jako univerzální obráběč kovů a dokončil tam také střední průmyslovou školu. Pracoval jako dělník v Kovosvitu Sezimovo Ústí, byl technikem ve firmě ZVVZ Milevsko či obchodním ředitelem v Motoru Písek. Dvacet let byl starostou obce Kovářov na Písecku. V roce 2011 spoluzakládal hnutí Jihočeši 2012. Nyní je náměstkem hejtmana pro venkov, památky, kulturu či přeshraniční spolupráci.

Stavíte se proti privatizaci krajských nemocnic, o čemž se ale ani neuvažuje. Navrhujete v současném nastavení nějaké změny?

Systém akciové společnosti Jihočeské nemocnice, která sdružuje všechny okresní nemocnice, jasně dokazuje, že hospodaření v nich je to nejideálnější. Podívejme se na ekonomické výsledky v měření ministerstev financí a zdravotnictví. Naše jsou vždy v popředí a většinou i na prvních místech. Výhodou je i centrální nákup pro všechny nemocnice, který umožňuje úměrné ceny. Na druhou stranu ty nemocnice hospodaří velmi dobře a dokážou si zafinancovat své investiční akce. Podívejme se na fakultní nemocnice, které zřizuje stát a mají neustálé problémy. Proto vnímáme tento systém jako nejlepší.

A co současný dotační systém kraje, je podle vás efektivní?

Ano, po celou dobu jsme dosahovali poměrně dost vysokých částek, které se dávaly do dotací na jednotlivé oblasti počínaje kulturou, památkami, dopravní infrastrukturou, vodohospodářskou infrastrukturou a dalšími. Za poslední čtyři roky jsme udělali poměrně dost razantní změny. Snížili jsme dotační tituly zhruba o polovinu, hlavní důraz dáváme na investice. Velmi povedený systém je Krajský investiční fond, kterému jsem sám nakloněný. Vážím si, že ani opoziční zastupitelé nehlasují proti němu. Za sebe říkám, že je to efektivní a kolem 800 milionů korun je investovaných správným směrem, ať jsou to komunikace, muzea či hřiště.

Podle aktuálních odhadů by měl mít Jihočeský kraj na konci roku v rezervách přes pět miliard korun. Co byste s nimi udělal?

To je velmi těžká otázka. Udělal bych to, co děláme doposud, investoval je. Investoval bych do infrastruktury a do zlepšování životního prostředí na území Jihočeského kraje. Je třeba neustále dbát na to, abychom v životním prostředím podporovali čisté a neznečištěné vody. Máme tady spoustu pásmových silnic. Je třeba jich ještě spoustu opravit, aby se u nás jezdilo co nejlépe.

Do roku 2030 bude zakázané skládkování odpadu, i kvůli tomu se v Českých Budějovicích plánuje výstavba velkého zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Bude na to dostatek odpadu?

Odpad je věc, která tady dlouhodobě roste. Skládkovat budeme, ale nebudeme skládkovat plasty a směsný komunální odpad. Ten musíme energeticky využít, což je správná cesta. Udělali jsme svozovou studii, abychom věděli, kde je jaký odpad a kam by se měl vozit, a stále jsme směřovali k Budějovicím. Je tu soukromá společnost C-energy v Plané nad Lužnicí, které určitě nezabráníme, aby investovala do tohoto energetického využití. Protože oblast Táborska je poměrně velká, myslím, že se tam ten materiál najde. Podle mě nebude velký problém, aby se českobudějovické ZEVO uživilo samo.

Předvolební rozhovory MF DNES představuje v rozhovorech vybrané kandidáty na jihočeského hejtmana. První díl: Pavel Hroch (Jihočeši 2012)

Hodně rušno je také kolem potenciální lokality úložiště jaderného odpadu Janoch blízko Temelína, které okolní obce odmítají. Má být taková stavba na jihu Čech?

Úložiště odmítáme, nemělo by tady být. Respektujeme jednotlivé obce a já sám musím říct, že ho také odmítám. Řekněme si ale, jestli bychom to neměli přehodnotit. Česká republika není zase tak veliká. Je otázka, zda tímto zatěžovat nějakou další lokalitu, která je bez jakéhokoliv vlivu výroby jaderné energie. Jestli bychom neměli hledat nějaké místo právě u té elektrárny, když už je ta oblast nějakým stylem zatížená.

Mluví se také o výstavbě dalších dvou bloků v Temelíně či budování malého modulárního reaktoru. Jak vnímáte jadernou energetiku na jihu Čech?

Už jsem se projevil svým hlasováním, kdy jsem to podpořil. Já si myslím, že jaderná energetika je pro nás asi to jediné, co má ekologický význam. Nezatěžuje úplně tak naši přírodu a už tady dva bloky stojí. Kde vezmeme energii? Vezmeme ji ze země? To nám určitě nestačí. Vezmeme ji z větru, když nám tady nefouká? Asi těžko. Malé modulární reaktory jsou řešení, a proto jsem byl pro, aby vznikl South Bohemian Nuclear Park a aby kraj vstoupil do této organizace. Jaderná energetika je asi řešením nejenom pro jižní Čechy, ale i pro celou republiku.

Jak se díváte na budoucnost jihočeského letiště?

Dneska letů trošku přibývá, i když se některé zastavily, ale už se hovoří o mezinárodním letišti v Českých Budějovicích. Téměř všechny tamní pozemky jsou kredit. Zasloužily by si nějaký průmyslový park. Aby se tady skutečně usadily zahraniční společnosti, které budou vyrábět něco zajímavého. Ať je to letecký, nebo automobilový průmysl, přál bych si, aby to byla výroba. Naši studenti tam totiž budou nacházet své uplatnění a bude to průmyslový park pro vzdělané lidi, odborníky.

Je v současné agendě kraje něco, v čem byste si naopak už nepřál pokračovat?

Ve své práci jsem se našel a líbí se mi všechno, co dělám – dotační politika, příhraniční spolupráce, kultura, památky. Spolupracuji s velice chytrými lidmi, ať jsou to ředitelé jednotlivých zřizovaných organizací, nebo další. Strašně mě obohatili svými vědomostmi, přístupem, svojí rozvahou i aktivitou. Já bych neměnil, rád bych pokračoval v tom, co dělám. Věřím, že nám k tomu voliči dopomůžou a najdeme náš volební potenciál. Jsme jedno z mála politických hnutí bez napojení na parlament. Jsme regionální, i proto chceme voliče přesvědčit, že se chceme starat o jižní Čechy a nic jiného.

V minulých volbách jste získali čtyři křesla v zastupitelstvu. Kolik mandátů v tom novém byste považoval za úspěch?

Teď už jsme jenom dva, protože Tábor 2020 z naší party odešel. Já jsem takový sportovec, rád vyhrávám, ale nebudu si vymýšlet nesmysly. Byl bych rád, kdybychom zopakovali náš cíl z roku 2012, což bylo devět mandátů. Nevím, jestli je to dosažitelné, ale reálně bych byl spokojený se šesti.