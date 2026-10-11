Kdo pochyboval o aktuální síle týmu kolem hejtmana Martina Kuby, dostal jasnou odpověď. Naše Česko volby v Budějovicích zválcovalo s více než dvanáctiprocentním náskokem. Velký výsledek naznačovalo už dílčí sčítání, i proto ve štábu panovala od začátku velmi dobrá nálada.
„Jsem šťastná, děkuji Budějčákům, že šli volit a dopadlo to pro Naše Česko takhle výborně. Přesto, že jsme nový subjekt,“ reagovala o volebním večeru jednička kandidátky primátorka Dagmar Škodová Parmová. Zisk přes 29,5 procenta jim přinesl 15 mandátů.
V neděli dopoledne oslavy doznívaly a primátorka potvrdila, že už jsou v kontaktu se zástupci dalších stran a hnutí. Začátek povolebních vyjednávání byl ale spíš pozvolný. „Zatím to bylo pouze telefonické. První osobní setkání plánujeme s kolegy ze Společně pro Budějovice. Uvidíme, jestli bude ještě v neděli, nebo se sejdeme až v pondělí. Přece jen ještě není ani 24 hodin od konce voleb,“ odvětila.
Schůze se Společně pro Budějovice je podle ní na začátku nejlogičtější, protože spolu byla obě uskupení v koalici v uplynulém volebním období a dalo by se tak na spolupráci plynule navázat. Dohromady však dají jen 18 křesel, k většině v zastupitelstvu jich ovšem potřebují 23. Nabízí se tady Občané pro Budějovice se STAN nebo hnutím ANO.
Poslední jmenované uskupení zapsalo velkou porážku. Lídr budějovického ANO Viktor Lavička přitom vyhlásil útok na vítězství. Nakonec se ale musel smířit se ziskem těsně nad 16 procent, což znamená propad ze 13 na osm mandátů. I proto byla nálada ve štábu po většinu sobotního večera velmi komorní.
Lavička byl zklamaný i v neděli před polednem. Očekávali, že budou minimálně druzí a s lepším výsledkem. Roli prý hrála účast i celostátní politika. „Rádi bychom byli součástí koalice, ale myslím si, že to má v plánu i dalších pět subjektů, které postoupily,“ uvedl s tím, že Naše Česko je zatím neoslovilo.
Lídr uskupení Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) Ondřej Talíř si nemyslí, že by mířili okamžitě do opozice. „Jednání se ještě povedou a za nás to bude hodně o programových prioritách, jako jsou útvar hlavního architekta nebo zklidnění dopravy na náměstí,“ uvedl s tím, že koalice dosáhla nejlepšího výsledku v historii.
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Jednat se všemi je připravený lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN Tomáš Chovanec. Ani on se v neděli dopoledne do vyjednávání zatím neponořil. „Pogratulovali jsme si k výsledkům, ale zatím žádné pořádné jednání nenastalo. V sobotu jsem gratuloval paní primátorce, Naše Česko nás zatím neoslovilo, zda bychom s nimi šli do koalice,“ popsal.
Ačkoli původně snili o deseti mandátech, i s konečnými devíti za téměř 17,4 procenta hlasů jsou spokojení. Druhé místo je prý nad očekávání, tak vysoko ani v optimistických scénářích nemířili. Do případného koaličního programu by rádi promítli témata veřejného prostoru či uskutečnění menších projektů, které město potřebuje.
„Pak je to oblast školství, sociálních věcí, což jsme tolik v programu neakcentovali, nicméně historicky k nám tyto gesce náleží, a pak je to oblast kultury. O tyto posty bychom chtěli usilovat,“ nastínil Chovanec s tím, že se uvidí, jaký kompromis dokážou vyjednat.
Volby 2026 OBRAZEM
Naopak spolupráce s Naše Česko je prakticky vyloučená pro Piráty. To již při sčítání výsledků avizovala i dosavadní zastupitelka Pavla Heyduková, která se díky křížkům dostala na první místo uskupení. Z výsledku byla nadšená, protože se jim podařilo zdvojnásobit počet mandátů.
Odmítnutím účasti v koalici s Naše Česko však Heyduková nevyhlásila okamžitý odchod do opozice. Chce se pokusit domluvit spolupráci s ostatními uskupeními, vytvořit širokou koalici a Naše Česko obejít. Tato varianta by nevyhnutelně obnášela i domluvu s hnutím ANO. „Určitě se o to pokusíme. Máme podobný program se všemi stranami až na Naše Česko. Máme ho o tom, pojďme pečovat o město, pojďme nedělat obrovské věci, řešme sucho či zpomalení dopravy na náměstí,“ vypočítala.
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Spolupráci s hejtmanovým uskupením považuje za nepřijatelnou i lídr ODS Jan Teplý. Účast v široké koalici dopředu nevyloučil. „Musí nás někdo v tomto směru nejdřív oslovit, ale ano, myslím, že by si Budějovice zasloužily změnu. Nesmí to být na úkor toho, co jsme slíbili našim voličům, není to o tom vládnout za každou cenu,“ dodal. Původně doufal ve 12 procent, po odchodu lidí kolem Kuby z ODS je i za necelých osm procent a čtyři mandáty vděčný.
Na rozdíl od Teplého již prakticky předeslal odchod do opozice budějovický předseda ODS Jiří Borovka. „Výsledky hnutí Naše Česko nejsou přesvědčivé, když lidé kolem Martina Kuby ovládají krajskou a městskou kasu a většinu mediálního prostoru. Jsme připraveni naplno převzít opoziční roli,“ uvedl Borovka. Teplý zároveň zmínil, že hlavní je, jak se bude dařit prosazovat program ať už z radnice, nebo opozice.
KOMENTÁŘ: Vítěz může mít smůlu, ale musí to chtít ANO
„Myslím si, že to poskládají proti nám a Dynamo i divadlo si vyřeší po svém.“ Když jsem si tuhle reakci náměstka primátorky Petra Maroše z Našeho Česka přečetl v diskusi na Facebooku, byl jsem docela překvapený. Ne že by se to nemohlo stát, Naše Česko jako jasného vítěze voleb v Českých Budějovicích mohou skutečně ostatní strany a hnutí obejít a poslat je do opozice. Ale takhle odevzdanou odpověď bych od zástupce vítězného hnutí se ziskem bezmála 30 procent hlasů opravdu nečekal.
Ale možná to jen byla reakce na útočnější komentář a náměstek chtěl v tu chvíli hlavně slavit a volební výhru si užít. Silně totiž pochybuji, že by šéf a zakladatel hnutí Martin Kuba složil zbraně a nechal ostatní v poklidu sestavit koalici. Tomu asi nevěří ani ten nejvíce naivní volič. Očekávám, že Naše Česko napne síly, aby k sobě rychle připoutalo Společně pro Budějovice a pokračovali dál ve spolupráci. V tu chvíli bude hned o něco složitější, aby skončil vítěz v opozici. Tomáš Chovanec z Občanů pro Budějovice navíc narozdíl od jiných jasně řekl, že bude jednat se všemi, což také určité šance dává. Jedno je jisté, bez hnutí ANO nepůjde Naše Česko vyšachovat.
Uvidíme, před čtyřmi lety jsem byl totiž ve svých odhadech vedle, jak ta jedle a i v letošní tipovačce volebních výsledků jsem zrovna dvakrát nezářil. Přesto si myslím, že se komentář náměstka Maroše nevyplní a Naše Česko si to nakonec na další čtyři roky pohlídá.
Lukáš Marek, vedoucí jihočeské redakce