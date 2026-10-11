Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Autor:
  17:29
Druzí Občané pro Budějovice a STAN chtějí jednat se všemi subjekty, které se v krajském městě dostaly do zastupitelstva. Pro lídra ODS Jana Teplého je koalice s hnutím Naše Česko nepřijatelná. Zatím k žádným vážným setkáním nedošlo.

Výsledky voleb 2026

Kdo pochyboval o aktuální síle týmu kolem hejtmana Martina Kuby, dostal jasnou odpověď. Naše Česko volby v Budějovicích zválcovalo s více než dvanáctiprocentním náskokem. Velký výsledek naznačovalo už dílčí sčítání, i proto ve štábu panovala od začátku velmi dobrá nálada.

„Jsem šťastná, děkuji Budějčákům, že šli volit a dopadlo to pro Naše Česko takhle výborně. Přesto, že jsme nový subjekt,“ reagovala o volebním večeru jednička kandidátky primátorka Dagmar Škodová Parmová. Zisk přes 29,5 procenta jim přinesl 15 mandátů.

V neděli dopoledne oslavy doznívaly a primátorka potvrdila, že už jsou v kontaktu se zástupci dalších stran a hnutí. Začátek povolebních vyjednávání byl ale spíš pozvolný. „Zatím to bylo pouze telefonické. První osobní setkání plánujeme s kolegy ze Společně pro Budějovice. Uvidíme, jestli bude ještě v neděli, nebo se sejdeme až v pondělí. Přece jen ještě není ani 24 hodin od konce voleb,“ odvětila.

V českobudějovické restauraci U Kliky mají štáb Občané pro Budějovice a STAN.
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
41 fotografií

Schůze se Společně pro Budějovice je podle ní na začátku nejlogičtější, protože spolu byla obě uskupení v koalici v uplynulém volebním období a dalo by se tak na spolupráci plynule navázat. Dohromady však dají jen 18 křesel, k většině v zastupitelstvu jich ovšem potřebují 23. Nabízí se tady Občané pro Budějovice se STAN nebo hnutím ANO.

Poslední jmenované uskupení zapsalo velkou porážku. Lídr budějovického ANO Viktor Lavička přitom vyhlásil útok na vítězství. Nakonec se ale musel smířit se ziskem těsně nad 16 procent, což znamená propad ze 13 na osm mandátů. I proto byla nálada ve štábu po většinu sobotního večera velmi komorní.

Lavička byl zklamaný i v neděli před polednem. Očekávali, že budou minimálně druzí a s lepším výsledkem. Roli prý hrála účast i celostátní politika. „Rádi bychom byli součástí koalice, ale myslím si, že to má v plánu i dalších pět subjektů, které postoupily,“ uvedl s tím, že Naše Česko je zatím neoslovilo.

Lídr uskupení Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) Ondřej Talíř si nemyslí, že by mířili okamžitě do opozice. „Jednání se ještě povedou a za nás to bude hodně o programových prioritách, jako jsou útvar hlavního architekta nebo zklidnění dopravy na náměstí,“ uvedl s tím, že koalice dosáhla nejlepšího výsledku v historii.

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Jednat se všemi je připravený lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN Tomáš Chovanec. Ani on se v neděli dopoledne do vyjednávání zatím neponořil. „Pogratulovali jsme si k výsledkům, ale zatím žádné pořádné jednání nenastalo. V sobotu jsem gratuloval paní primátorce, Naše Česko nás zatím neoslovilo, zda bychom s nimi šli do koalice,“ popsal.

Ačkoli původně snili o deseti mandátech, i s konečnými devíti za téměř 17,4 procenta hlasů jsou spokojení. Druhé místo je prý nad očekávání, tak vysoko ani v optimistických scénářích nemířili. Do případného koaličního programu by rádi promítli témata veřejného prostoru či uskutečnění menších projektů, které město potřebuje.

„Pak je to oblast školství, sociálních věcí, což jsme tolik v programu neakcentovali, nicméně historicky k nám tyto gesce náleží, a pak je to oblast kultury. O tyto posty bychom chtěli usilovat,“ nastínil Chovanec s tím, že se uvidí, jaký kompromis dokážou vyjednat.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Naopak spolupráce s Naše Česko je prakticky vyloučená pro Piráty. To již při sčítání výsledků avizovala i dosavadní zastupitelka Pavla Heyduková, která se díky křížkům dostala na první místo uskupení. Z výsledku byla nadšená, protože se jim podařilo zdvojnásobit počet mandátů.

Odmítnutím účasti v koalici s Naše Česko však Heyduková nevyhlásila okamžitý odchod do opozice. Chce se pokusit domluvit spolupráci s ostatními uskupeními, vytvořit širokou koalici a Naše Česko obejít. Tato varianta by nevyhnutelně obnášela i domluvu s hnutím ANO. „Určitě se o to pokusíme. Máme podobný program se všemi stranami až na Naše Česko. Máme ho o tom, pojďme pečovat o město, pojďme nedělat obrovské věci, řešme sucho či zpomalení dopravy na náměstí,“ vypočítala.

Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

Spolupráci s hejtmanovým uskupením považuje za nepřijatelnou i lídr ODS Jan Teplý. Účast v široké koalici dopředu nevyloučil. „Musí nás někdo v tomto směru nejdřív oslovit, ale ano, myslím, že by si Budějovice zasloužily změnu. Nesmí to být na úkor toho, co jsme slíbili našim voličům, není to o tom vládnout za každou cenu,“ dodal. Původně doufal ve 12 procent, po odchodu lidí kolem Kuby z ODS je i za necelých osm procent a čtyři mandáty vděčný.

Na rozdíl od Teplého již prakticky předeslal odchod do opozice budějovický předseda ODS Jiří Borovka. „Výsledky hnutí Naše Česko nejsou přesvědčivé, když lidé kolem Martina Kuby ovládají krajskou a městskou kasu a většinu mediálního prostoru. Jsme připraveni naplno převzít opoziční roli,“ uvedl Borovka. Teplý zároveň zmínil, že hlavní je, jak se bude dařit prosazovat program ať už z radnice, nebo opozice.

KOMENTÁŘ: Vítěz může mít smůlu, ale musí to chtít ANO

„Myslím si, že to poskládají proti nám a Dynamo i divadlo si vyřeší po svém.“ Když jsem si tuhle reakci náměstka primátorky Petra Maroše z Našeho Česka přečetl v diskusi na Facebooku, byl jsem docela překvapený. Ne že by se to nemohlo stát, Naše Česko jako jasného vítěze voleb v Českých Budějovicích mohou skutečně ostatní strany a hnutí obejít a poslat je do opozice. Ale takhle odevzdanou odpověď bych od zástupce vítězného hnutí se ziskem bezmála 30 procent hlasů opravdu nečekal.

Ale možná to jen byla reakce na útočnější komentář a náměstek chtěl v tu chvíli hlavně slavit a volební výhru si užít. Silně totiž pochybuji, že by šéf a zakladatel hnutí Martin Kuba složil zbraně a nechal ostatní v poklidu sestavit koalici. Tomu asi nevěří ani ten nejvíce naivní volič. Očekávám, že Naše Česko napne síly, aby k sobě rychle připoutalo Společně pro Budějovice a pokračovali dál ve spolupráci. V tu chvíli bude hned o něco složitější, aby skončil vítěz v opozici. Tomáš Chovanec z Občanů pro Budějovice navíc narozdíl od jiných jasně řekl, že bude jednat se všemi, což také určité šance dává. Jedno je jisté, bez hnutí ANO nepůjde Naše Česko vyšachovat.

Uvidíme, před čtyřmi lety jsem byl totiž ve svých odhadech vedle, jak ta jedle a i v letošní tipovačce volebních výsledků jsem zrovna dvakrát nezářil. Přesto si myslím, že se komentář náměstka Maroše nevyplní a Naše Česko si to nakonec na další čtyři roky pohlídá.

Lukáš Marek, vedoucí jihočeské redakce

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už zase „bije“. Sucho odhalilo slavné Srdce Vltavy na Lipně, podívejte se

Ustupující voda v lipenské vodní nádrži odhaluje původní koryto řeky Vltava a...

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. To platí i pro stále ubývající vodu a prohlubující se sucho na lipenské nádrži na jihu Čech. Kvůli ustupující hladině se začíná u Horní Plané na...

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...

OBRAZEM: Přes most, okolo pastvin a samot. Podzim už maluje přírodu nažluto

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Druzí Občané pro Budějovice a STAN chtějí jednat se všemi subjekty, které se v krajském městě dostaly do zastupitelstva. Pro lídra ODS Jana Teplého je koalice s hnutím Naše Česko nepřijatelná. Zatím...

11. října 2026  17:29

Naše Česko slavilo ve velkém. Přesvědčil jsem Kubu o odchodu z ODS, přiznal Maroš

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Nálada v hnutí Naše Česko se po ospalém začátku při deštivém odpoledni proměnila po sečtení většiny okrsků komunálních i senátních voleb v nadšení a bujaré oslavy. Mezi slavícími byl i náměstek...

11. října 2026  16:45

V Radeníně odmítli větrníky, auto s transparentem po upozornění policie přeparkovali

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na...

Šest referend se konalo souběžně s komunálními volbami v jihočeských městech a obcích. Pět jich je platných. Lidé odmítli stavbu nové spalovny a rozšíření stávajícího areálu. Na Táborsku řekli jasné...

11. října 2026  13:09

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

V Českých Budějovicích vyhrálo komunální volby hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby s výsledkem 29,57 procenta a ziskem 15 mandátů. Hlasy se sčítaly do nočních hodin, v půl druhé bylo spočteno 99...

10. října 2026  19:07,  aktualizováno  11. 10. 7:30

Komunální volby 2026 v Táboře vyhrálo Naše Česko. Kdo bude vládnout městu?

Jordán. Původně vodárenská nádrž dnes slouží hlavně k rekreaci.

V komunálních volbách v Táboře vyhrálo jen těsně hnutí Naše Česko se ziskem 18,68 procenta hlasů. S 18,18 procenta hlasů následuje hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonala také uskupení...

11. října 2026  1:29

Už mě to unavuje, nejsme béčko hnutí ANO. Z výsledků mám radost, říká Kuba

Premium
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

Jihočeského hejtmana Martina Kubu výsledky komunálních i senátních voleb potěšily. Se svým novým hnutím Naše Česko obhájil silnou pozici doma v Českých Budějovicích, kde ale podle něj bude obtížné...

10. října 2026  22:33

Komunální volby 2026 v Písku vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu

Výsledky komunální voleb 2026 v Písku

V komunálních volbách v Písku se ziskem téměř 21 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 10 procenty hlasů vynesli sdružení Písek srdcem a rozumem. Volební klauzuli...

10. října 2026  22:04

Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Jednoznačné vítězství. Tak lze hodnotit výsledky Našeho Česka v Českých Budějovicích. Primátorka Dagmar Škodová Parmová na samém začátku sčítání řekla, že by bylo báječné začít na 30 procentech,...

10. října 2026  21:44

Temelínští odmítli v referendu stavbu spalovny odpadu. Proti jsou i další obce z okolí

Lokalita Hůrka se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín.

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě...

10. října 2026  20:32

Umí salto i panáčkovat. Robotický pes Dennis bavil v budějovickém štábu ODS

O zábavu nejen dětí v Modrém domě, budějovickém sídle ODS, se stará robotický...

Jmenuje se Dennis, umí salto i panáčkovat. Není však jen pro zábavu, ale patří do výzkumného projektu. Robotický pes obrazil s budějovickou ODS celou volební kampaň a nechyběl ani v Modrém domě, kde...

10. října 2026  19:05

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala na Strakonicku obhájil už v prvním kole

Tomáš Fiala

V senátním obvodu Strakonice obhájil své křeslo Tomáš Fiala (Naše Česko). Získal přes 55 procent hlasů a daleko za sebou nechal Miroslava Ušatého (Svobodní) a Janu Hrdinovou (KDU-ČSL). „Velmi si toho...

10. října 2026  16:46,  aktualizováno  18:24

Na ledě sbírá body, z trouby voní bábovka. Štencel přinesl do šatny vánoční cukroví

Jan Štencel s pukem za vlastní brankou.

Patří k nejproduktivnějším obráncům hokejové extraligy a táhne defenzivu Motoru České Budějovice. Doma však skrývá zálibu, která bývá u sportovců spíše výjimkou. Jednatřicetiletý Jan Štencel je totiž...

10. října 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.