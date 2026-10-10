Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko válcuje konkurenci, ANO je zatím až třetí

Ve štábu Našeho Česka panuje zatím více než dobrá nálada. Šéf hnutí Martin Kuba hodnotí prozatímní výsledky pozitivně.
„Přáli jsme si v Budějovicích zvítězit a zatím to vypadá, že bychom mohli navázat na naši práci v uplynulých čtyřech letech. Velmi mě pak těší, jak se zatím daří našemu senátorovi Tomáši Fialovi,“ těší Kubu.
Primátorka Dagmar Škodová Parmová na začátku sčítání uvedla, že by mohla být startovní pozice kolem 30 procent, což v tu chvíli nebyla, ale postupně hlasů pro Naše Česko přibývalo a při sečtení poloviny hlasů mělo hnutí 29 procent.
Zklamání, ambice byly vyšší. Těmito slovy hodnotil průběžné výsledky budějovický lídr hnutí ANO Viktor Lavička po sečtení více než poloviny okrsků, kdy se jeho kandidátka pohybovala kolem 17 procent hlasů.
Domníval se, že část voličů jim mohla sebrat koalice HOPB a STAN, v tu chvíli byl smířený, že vítězství pravděpodobně nepřijde. Tomu odpovídala i nálada ve štábu v restauraci Hoch Špalíček. Většina hostů seděla u stolu a poklidně si povídala nebo se dívala do mobilů.
„Nevím, co se stalo, že v tuto chvíli je výsledek, jaký je. Máme ještě dost sčítání před sebou, tak doufejme, že se ten výsledek ještě částečně změní,“ dodal Lavička.
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Cílem hnutí prý bylo dosáhnout 24 procent, stejně jako v minulých volbách. V tuto chvíli už věřil v to, že díky velkým okrskům přelezou aspoň 20 procent. „Pořád doufáme a věříme v to, že bychom mohli být aspoň součástí koalice na radnici,“ uzavřel Lavička.
S napětím sledovali výsledky taky průběžně čtvrtí Piráti. „Debatujeme o možných koalicích. Po zkušenostech ale vylučujeme spolupráci s Naším Českem,“ komentovala ze štábu Pavla Heyduková.
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S dosavadními výsledky je spokojený i lídr koalice Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) Ondřej Talíř. Nyní se pohybují kolem 6,5 procenta a v jednotlivých okrscích prý dosahují lepších výsledků než před čtyřmi lety.
„Výsledek je zatím nad moje očekávání a ideálně, kdyby se to překulilo přes tu sedmičku, bylo by to fajn,“ přál si Talíř.