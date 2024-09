Kam se vrtnou čtyři končící náměstci hejtmana? Hroch uvažuje o důchodu

Do krajského zastupitelstva se dostaly pouze ODS, ANO a Stačilo! Koalici KDU-ČSL a TOP 09 dělilo od zisku zastupitelských křesel půl procentního bodu.

„Je to zklamání a prohra. Kdyby mi v sobotu ráno někdo řekl, že budeme čtvrtí, byl bych spokojený. To, že se v kraji dostaly do zastupitelstva jen tři strany, je specifická a ojedinělá situace,“ zhodnotil lídr kandidátky Pavel Klíma a připojil gratulaci vítězi voleb.

„Myslím si, že jsme ve vedení kraje odvedli dobrou práci, byl to dobrý tým. Volby jsou ale jen jedny a takhle to dopadlo,“ pravil dosavadní náměstek hejtmana pro školství.

O další pracovní směřování si nedělá starosti. „Jsem v klidu, protože mám jednak přerušené ředitelství školy v Malšicích na Táborsku, kam bych se klidně rád vrátil. Navíc mám poslanecký mandát. S politikou se neloučím, ještě rok budu v parlamentu,“ dodal Klíma.

Slovo prohra skloňoval ve své reakci na výsledky voleb i jeho kolega z koalice František Talíř (KDU-ČSL). „Člověk má po prohře dvě možnosti - zůstat po pádu ležet, nebo se zvednout a o to víc se snažit příště. Volím druhou variantu,“ pronesl bývalý první náměstek hejtmana Martina Kuby, jemuž poblahopřál k úspěchu.

Výsledky pro vaši obec

„Ještě nedokážu říct, co mě čeká dál. Politika mi po těch čtyřech letech dává pořád větší smysl. Je nástrojem služby a rád bych v ní zůstal. Konkrétní věci si musím rozmyslet. Těším se na nabírání dalších pracovních zkušeností, variant je vícero,“ řekl Talíř.

Jihočeši 2012 skončili s výsledkem 3,3 procenta hlasů. Nad dalším pracovním zaměřením se tak musí zamyslet i Pavel Hroch.

„V mém věku by byl dobrý i důchod. Už jsem si o něj požádal před koncem loňského roku a ten výměr mi to umožňuje. Dnes je ještě brzo na to říct, co bude. Jsem člověk, který v životě dělal spoustu věcí. Vždycky jsem chtěl pomáhat lidem. Jsem předsedou Místní akční skupiny Střední Povltaví a myslím, že pomoc při programu Nová Zelená úsporám Light najde moje uplatnění,“ naznačil 61letý dosavadní náměstek hejtmana, který řešil přeshraniční spolupráci, kulturu či památky.

„Chtěli jsme být důstojným partnerem i pro další krajské volby. Bohužel jsou okolnosti, které nám nepřály, a skončili jsme pod pěti procenty. Určitě je to zklamání, ale Jihočeši 2012 budou pokračovat. Mají před sebou výzvu - komunální volby za dva roky. Budeme usilovat o přízeň voličů, abychom se vrátili do krajského zastupitelstva, a za čtyři roky do toho půjdeme znova,“ doplnil Hroch.

Ke gratulacím vítěznému Martinu Kubovi se připojil i Tomáš Polanský, který na jihu Čech vedl do voleb sociální demokraty. Těm své hlasy vhodila dvě procenta voličů.

„Čekali jsme lepší výsledek. Nás čeká 5. října celostátní sjezd, kde budeme řešit směřování v celostátní politice. Stále si myslím, že sociální demokracie má v politice své místo. Chceme pracovat dál, dalším cílem jsou komunální volby,“ uvedl Polanský.

Jeho spolustraník Antonín Krák, který měl jako náměstek v krajské koalici na starost dopravu, si nad svou budoucností hlavu neláme. „Mně se pracovní náplň nemění. Zůstávám ve funkci starosty Větřní,“ sdělil.