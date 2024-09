To je náš výsledek, ne celorepublikové ODS, upozornil jasný vítěz v kraji Kuba

„Chci moc poděkovat všem, kteří nám tuhle důvěru dali. A říkám to s velkou pokorou. Je to pro mě osobně opravdu velký závazek. Chci rovnou slíbit i těm, kteří měli jiného favorita, že budeme pracovat pro všechny Jihočechy,“ reagoval hejtman Martin Kuba.

Bezmála 47 procent všech hlasů. Takové číslo jste asi nečekal ani vy?

Doufali jsme a měli jsme samozřejmě nějaká čísla, že by pro nás ten souboj mohl dopadnout dobře. Ale tohle je na vrcholu, možná až za vrcholem toho, co jsme si dokázali představit. Zároveň ale musím říct, že tohle není výsledek práce celorepublikové ODS, tohle je práce jednoho specifického týmu. To jsou sečtené roky naší práce. Poslední dva tři dny mi psali lidé, že mě budou volit, přičemž dodali, že ODS nevolí.

Vy jste také značku ODS v kampani opakovaně upozadil. A teď vám asi také u voličů pomohly povodně, kdy jste častěji a pravidelně vystupoval jako krizový manažer a objížděl celé jižní Čechy.

Povodně byla jedna z krizí, kterými jsme v posledních letech procházeli. Příroda, nebo Pán Bůh vám někdy naloží do cesty nějaké překážky a je jen na vás, jak s nimi naložíte, jak s nimi umíte pracovat. Povodně prostě přišly a já jsem se jako hejtman snažil, alespoň doufám, ku prospěchu lidí. Ty reakce z těch videí, které jsem sdílel, byly obrovské. Takže ano, určitě to mohlo hrát roli. Ale znovu říkám, je na každém politikovi, jak tu věc uchopí. Povodně nejsou o tom, že vám to přihraje nějaké body. My jsme celou kampaň stavěli na našem týmu a čtyřech letech naší práce.

Předpokládám, že sledujete i výsledky ODS, či koalice SPOLU v dalších krajích?

S velkým respektem se dívám, co se daří Honzovi Grolichovi a koalici SPOLU v Jihomoravském kraji. Ale v řadě dalších míst nejsou ty výsledky nijak zázračné a upozorňoval jsem už před volbami, že to tak může být. Pro SPOLU to není moc příznivé.

V krajích jinak vyhrává hnutí ANO. Mrzí vás to hodně?

Udělám na to jedinou reakci. Já jsem to kolegům říkal. A říkal jsem to i do médií, že bude dominance ANO řádově vyšší, než si třeba v Praze mysleli. Naplňuje se to. Kdo sleduje politiku v krajích, tak to musel vnímat, a je třeba tomu čelit. Takže mě to mrzí, ale očekával jsem to.

Do Modrého domu v Budějovicích, kde má sídlo jihočeská ODS, jste dnes přišel po čtvrté odpoledne. Co byla vaše první slova směrem ke kolegům?

Poděkoval jsem jim za spolupráci, na kampani odpracovali hrozně moc. Měli jsme jasný plán, který jsme naplňovali, než to úplně rozstřelily povodně. A pět dní jsme řešili něco úplně jiného, ani jsem pořádně nevěděl, co je za den. Ale bych upozornit na to, co dělali moji kolegové kolem mě, moje náměstkyně Lucka Kozlová a další úžasné dámy, které byly v ulicích a rozdávaly naše předvolební materiály. To je duše toho týmu a musím jí vyseknout obrovskou poklonu a respekt.

Budete moci vládnout sami, nemusíte sestavovat koalici.

To je obrovský závazek. A musíme k tomu přistupovat s obrovským respektem. Ale teď je, myslím, čas trochu to oslavit.