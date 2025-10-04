SPOLU si musí vyříkat další postup, je to pro něj výzva, míní jihočeský hejtman Kuba

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Do štábu ODS v Modrém domě v Českých Budějovicích dorazil hejtman a předseda jihočeské stranické buňky Martin Kuba před sedmou hodinou večer. Podal si ruku s kolegy, nijak nejásal, i on vnímá výsledky SPOLU jako neúspěch. Vše hodnotil racionálně a nebyl nijak zvlášť překvapený z toho, jak vše dopadlo.
„V první řadě ale děkuji voličům. Účast byla vysoká, to mi dělá radost. Lidé mají zájem o to volit, a to je v demokracii nejdůležitější. Je fér poblahopřát vítězům, hnutí ANO vyhrálo a SPOLU skončilo druhé s velkým odstupem,“ zhodnotil Kuba.
SPOLU, a tedy i ODS, skončilo s velkým odstupem druhé. Je i přesto něco, co vás na výsledcích potěšilo?
Je to skutečnost, že propadlo hnutí Stačilo!. Seděl jsem u televize, viděl jsem několik debat, byť jsem v kampani nebyl zapojený. Vypadalo to, že žijeme ve společnosti, kde jsou dva nesmiřitelné tábory, kde je spousta lidí, kteří chtějí odejít z Evropské unie, chtějí odejít na východ a posunout Českou republiku někam k Rusku. Volby ukázaly, že to tak není. To je myslím dobrá zpráva. Nevěřím, že voliči hnutí ANO mají tyto myšlenky. To jsou lidé, kteří mají pocit, že jim hnutí ANO splní to, co se jim zdá, že na jejich životech nefunguje.
Vládě Petra Fialy se tohle uplynulé čtyři roky plnit nedařilo?
Ano, nepodařilo se přesvědčit obyvatele České republiky, že vláda řeší jejich problémy. Vláda neuměla dát najevo, že to, co dělá, je správné. Procházela si strašně těžká období, to je nutné zmínit. Příklon k hnutí ANO je zkrátka zjevný a nemá cenu o něm diskutovat.
Zisk počtu mandátů pro SPOLU musí být zklamáním.
Je určitě nižší, než si SPOLU přálo. Kdybychom to srovnali s rokem 2021, tak není tak velký procentuální rozdíl, jenže tehdy to bylo pro SPOLU do určité míry i štěstím. Propadlo tenkrát velké množství hlasů, to se teď nestalo. Velkou část pobrali Motoristé a hodně stáhl Andrej Babiš. Ale je fakt, že tohle pro SPOLU není úspěch, kolem toho nemusíme nijak tancovat.
Co dál?
Na všech stranách koalice SPOLU je, aby si vyříkaly další postup. Možná to bude velká výzva pro SPOLU jako takové. Bylo stvořené, aby vyhrálo a vládlo. Vždycky jsem říkal, že bude složité najít platformu, na které budou fungovat v opozici. To bude mnohem složitější.
Má z toho vedení ODS vyvodit nějaké závěry?
Do kampaně jsem se nezapojoval především proto, že jsem ani nekandidoval do Sněmovny. Takže by mi v tuto chvíli přišlo nefér, abych komukoliv něco vzkazoval, aby něco vyvozoval. Rozhodně to dělat nebudu. Je na těch aktérech, aby si vyhodnotili svou pozici.
Když se podíváte na výsledky, jak bude těžké sestavit novou vládu?
Myslím, že nejvíce se nabízí, že hnutí ANO osloví Motoristy. Oni deklarovali, že chtějí zastavit vládu pětikoalice. A dál jsem skoro přesvědčen, že se bude také SPD snažit nabídnout nějakou svoji podporu. Bude na hnutí ANO, aby dodrželi, co slíbili. A já doufám, že nebudou nic měnit na zahraniční orientaci České republiky.
Kdyby ODS letos kandidovala samostatně, vyšla by z toho lépe?
Třeba konec společného projektu prospělo Pirátům i STAN. Myslím, že to je teď úplně irelevantní. Nikdo už to teď neumíme zhodnotit. ODS je tak dlouho součástí SPOLU a Petr Fiala se stal i tváří SPOLU, že je už z mého pohledu méně vnímaný jako předseda jedné strany. Vím, že na jihu Čech jsme to v krajských volbách dělali jinak a kandidovali sami. Ale teď na tuhle otázku nikdo neumí odpovědět.
Výsledky - Jihočeský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Levice
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
A měl by skončit projekt SPOLU?
Každý ví, že jsem nikdy nebyl jeho fanouškem. Každá politická stana vzniká s vlastní ideou, jak by svět kolem měl vypadat, jak chce řídit stát, kraj nebo město. To spojování jsem považoval vždy za komplikované. Byť jsem to pochopil jako strategický krok v roce 2021. Tehdy to umožnilo Petru Fialovi, aby stál po volbách první na pásce. Tehdy se to vyplatilo. Teď ale nastane složitá situace, udržet ten projekt pohromadě.
A jsou pro vás aktuální výsledky i nějaký vzkazem pro komunální volby, které se uskuteční příští rok?
Myslím si, že není. To spolu nesouvisí. Stačí se podívat rok zpátky na výsledky krajských voleb na jihu Čech. Nyní lidé hodně vybírali mezi lídry, kteří by se měli stát příštím premiérem. Takže bych to nespojoval.