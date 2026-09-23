Okolí Malše bych ještě víc zvelebil, říká lídr SPD v Českých Budějovicích Jan Kadlec

Máte za sebou čtyři roky v českobudějovickém zastupitelstvu. Jak náročné to bylo? Nakonec jste tam za SPD zůstal sám.
Bylo to komplikované. Současná koalice mě úplně vymazala, stejně tak i další členy SPD. Byli jsme v komisích či dozorčích radách, ale nakonec v nich nezůstal nikdo. Byl jsem třeba ve finančním výboru, ale ani tam jsem nevydržel. Vliv jsem tedy neměl žádný.
Jan Kadlec (69 let)
Lídr kandidátky SPD v Českých Budějovicích byl v končícím volebním období zastupitelem krajského města. Před dvěma lety byl rovněž lídrem kandidátky SPD v krajských volbách. Je vystudovaný inženýr ekonomie a také strojař. Je ženatý a má tři dospělé děti. Cítí se být velkým budějovickým i jihočeským patriotem. Je motorkář a dříve hrál hodně tenis.
Proč takový konec?
Zjistili jsme, že jedna naše členka byla odsouzená, ona to zatajila. Takže z tohoto důvodu nás odvolali všechny.
Nicméně v zastupitelstvu jste hlasoval, mohl něco podpořit, jindy být proti. Máte z něčeho dobrý pocit, co bylo třeba i součástí vašeho programu?
Marně přemýšlím. Poslední čtyři roky to byly hlavně projekty, které ještě stihlo prosadit předchozí vedení města. Z hlediska staveb, všichni vědí, co se dělo se Slavií, s parkem Dukelská. Poblíž bydlím, to je pro mě srdcovka. Tam jsem tlačil na úpravu schodů k Malši, aby se to po rekonstrukci nesypalo, to se povedlo. Ale některé stromy tam uschly, tomu se mi zabránit nepodařilo.
SPD také v končícím volebním období řešila vnitrostranické problémy. Úplně jste rozpustili jihočeskou buňku a pak ji znovu založili. Jak se vám potom dařilo poskládat kandidátku?
Členové přibývají, v tomto směru je to dobré. Dokonce máme v Budějovicích kandidátku složenou jen ze členů SPD a jejich sympatizantů. To nebyl problém. Takto samostatnou kandidátku máme i v Týně a Hluboké nad Vltavou. Svobodní, Motoristé a Trikolora si dělali vlastní kandidátky.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Naťukl jste KD Slavii. Jak jste s výsledkem přestavby spokojený? Objekt ožívá.
Musím se smát tomu ožívá. Chodím okolo a nepřijde mi to. Před čtyřmi lety jsme šli do voleb s tím, že se tento projekt zreviduje. Od začátku nebyl šťastný. ODS se ale jako vítěz voleb rozhodla, že se akce udělá, že už to jinak nejde. Výsledek? Cena je miliarda a padesát milionů. Ta částka se tak zvedla, že to podle mě není normální. A už vůbec nechápu, proč se stejným způsobem pokračuje na Zátkově nábřeží se stavbou náplavky. Další obrovská investice, která je podle mě zbytná.
Seriál předvolebních rozhovorů – komunální volby 2026
Už vyšel: Jan Kadlec (SPD)
Vyjdou: Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice a STAN), Pavel Tůma (Piráti), Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice – KDU-ČSL a TOP 09), Jan Teplý (ODS), Viktor Lavička (ANO), Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Snažil jste se tu akci stopnout?
Už první rok v zastupitelstvu jsem navrhoval změnu Savoye na nábřeží, kam jsem chtěl vrátit kavárnu a před ní zrušit parkoviště. To mohl být daleko levnější projekt s pozitivním efektem. Aktuálně už je místo toho nábřeží půl roku zavřené a ještě hodně dlouho bude, což je hodně nepříjemné pro tamní obyvatele. Ty peníze bych rozhodně investoval jinde.
A s čím jdete do těchto voleb?
Skončit s tím chaosem. Oblíbené heslo, že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý, nevidím jako reálné. Kdo tu opravdu žije, tak to vidí. Rozestavěné, pozavírané, nekoordinované, vše najednou. Zbourá se most přes Malši, pak se zavře další. Cyklostezky jsou zavřené. A do toho ještě nevyřešené parkování. A my chceme parkoviště P+R. Podle našeho názoru je ideální udělat takové, které už slouží například v Jírovcově ulici u hasičů. To ale ještě neřeší parkování na sídlištích, kde je velký problém. Na Máji je naplánované, ale někteří občané ho nechtějí. Oni říkají, že je daleká docházková vzdálenost. Navrhují na menších parkovištích stavět menší parkovací domy, třeba jen jednopatrové, aby se zdvojnásobila kapacita.
Pokud chceme alespoň někde zachránit rekreační zónu, tak už další most raději ne.
Vy byste projekt parkovacího domu na Máji u Branišovského lesa stopnul? Když jste mluvil o docházkové vzdálenosti, není to taky o lenosti řidičů? Křičí, že nemají, kde zaparkovat, ale pár stovek metrů dojít nechtějí.
Ta akce už podle mě nejde zastavit. Lokalita je vytipovaná dlouho dopředu. A občané se tady možná ozvali až příliš pozdě. To třeba v Havlíčkově kolonii taková vlna kritiky zastavila bagrování u Malše kvůli protipovodňovým opatřením. To vzepětí bylo obrovské. Naopak se nepovedlo zastavit projekt stavby mostu do Papírenské v Rožnově. Osobně jsem prolezl celý břeh Vltavy a navrhoval jsem ho o 300 metrů dál, kde je takzvaný selský most, kde by to neomezovalo. Vykoupila by se čerpací stanice a tam by byl výjezd na Lidickou.
A vrátil byste se ještě k protipovodňovým opatřením na Malši, která vlastně neexistují?
Ten navrhovaný projekt nedával smysl. A dál proti proudu je to spíše o tom to dál nezastavovat a nechat tam rozlivový prostor. Mám na mysli třeba kolem Červeného dvora.
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Kolem Malše bylo ale letos hodně živo. Nejdříve plán na zážitkový přívoz u Malého jezu, potom v návrhu územního plánu vyhrazený koridor pro silnici u Špačků.
Měl jsem to z první ruky, jsem tam v územní skupině. Byla to rána, když jsme to viděli. Čekali jsme nějaké lano a najednou betonové nájezdy. To vzepětí obyvatel bylo obrovské.
Čím to je, že zrovna v Havlíčkově kolonii se vždy obyvatelé tak semknou?
Jsme tam velcí patrioti, spousta rodin se tam zná a chce to tam mít hezké. Také sem chodí hodně lidí za rekreací. To musím říct, že jsme třeba s náměstkem Michalem Šebkem (Naše Česko, pozn. red.) našli společnou řeč ohledně některých úprav. Je tam opravená restaurace, toalety, nové herní prvky. Tak by to mělo být.
A k těm Špačkům?
To myslím bylo takové nedopatření. Je ale pravda, že historicky se tlačí na další most přes Malši. Chápu to. Určitě by tam mohl být, ale ne pro velkou dopravu. Spíše další lávka. Pokud chceme alespoň někde zachránit rekreační zónu, tak už další most raději ne. Stačí se podívat, jak se tam tlačí zástavba od Mladého. Pro další generace přitom bude tato oblíbená lokalita ještě důležitější. Dovedl bych si naopak ještě představit, že by se zvelebila další část podél Malše směrem k Roudnému. Město by se samozřejmě muselo domluvit s vlastníky, ale to je taková moje vize.
Pojďme dál. Celé volební období se připravuje výstavba městských bytů ve Čtyřech Dvorech. A nakonec se ukazuje, že si to město za vlastní peníze stejně nebude moci dovolit.
Musím říct, že změny územního plánu pro výstavbu bytů jsem podporoval. Ty jsou skutečně potřeba. Vnímám ale dva problémy. První je, že když staví developer, tak má byt nějakou cenu a je relativně drahý, vidím to kolem sebe. A mladý pár na byt skoro nikdy nemá. Řekl bych to ale jinak, obrovské miliony, které propadly do Slavie, kolik za to mohlo stát bytů? Jsem ale pro to, aby je město stavělo. A také bych se vrátil k družstevnímu bydlení, to by mohla být cesta. Stálo by za zkoušku zkusit třeba dům s třiceti byty, vybrat z nějakého pořadníku zájemců, připravit pro ně podmínky.
Vy jste na začátku zmínil P+R parkoviště. Kde by podle vás měla stát?
Když to vezmu ze strany od Nových Hradů, třeba mezi zanádražní komunikací a seřaďovacím nádražím je obrovská plocha, pak je velké parkoviště u hřbitova v Mladém. Z druhé strany někde na příjezdu od Písku nedaleko sídliště Vltava. Dnes se zpracovává nový územní plán, třeba by tam mohla být nějaká vhodná plocha.
Co na návrh nového územního plánu říkáte?
Sledoval jsem části, které mě zajímají, lokalitu, kde žiji, ale detailně jsem ho nezkoumal. To říkám upřímně.
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kandidáti v okresních městech
Tak to jste určitě sledoval dění kolem kulturního domu Metropol, který chtěl koupit Jihočeský kraj, zmodernizovat ho a vytvořit lepší zázemí pro Jihočeské divadlo. Jednaní s odboráři, jeho majiteli, ale krachla. Nebo si divadlo zaslouží jinou budovu divadla, třeba v areálu Viscofanu, o čemž se také mluví?
Nedovedu si ho tam představit, ale architekti asi dokážou všechno. Ale zpět k divadlu. Je to jedna z největších položek, kterou město dotuje. A vím i o zájmu Metropol koupit, znám i lidi z odborů, takže vím o nabídnuté ceně. Vy byste prodal takový komplex za sto milionů korun? Buďme realisté, to je nemožné. Ta budova je zajímavá. Malá scéna, divadelní scéna, velký a malý sál. Vše je o dohodě a o penězích. Teď to bude tak, že na jedné straně bude Metropol se svým programem a přes cestu hned máme Slavii a myslím, že se budou přetahovat. Byť jeden prostor je spíše komornější.
Měl by tedy kraj nabídnout více peněz, nebo od koupě upustit, protože je to stejně nereálné?
Stále říkáme, že nejlepší hospodář je ten soukromý, tak si říkám, abychom pak jen nedotovali kromě Slavie a starého divadla ještě Metropol. Takže v tomto směru úplně nejsem zastáncem toho usilovat o Metropol. Úloha divadla je určitě nezastupitelná. To vše by ale měli zhodnotit ti, kteří se v kultuře opravdu detailně pohybují. Stejně tak, zda má zůstat zachované čtyřsouborové divadlo.
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Když jsme u dotování provozu, tak asi největší položka jde v tomto ohledu z rozpočtu města do dopravního podniku, což je ale celkem logické, je to veřejná služba. Líbí se vám, jak MHD v Budějovicích funguje?
Osobně chodím všude pěšky, když je to delší, jedu na skútru. Takže poučovat dopravní podnik, jak dělat správně linky, to bych opravdu nemohl.
Zaznamenal jste ale aktuální změnu a zavedení půlhodinové jízdenky za 20 korun. Byl to dárek pro cestující před volbami?
Asi je, ale musím se odvolat na svou předchozí odpověď.
Před čtyřmi lety jste měli na billboardech, že si přejete bezpečné a čisté město. Po těch čtyřech letech, jak čisté a bezpečné jsou Budějovice?
Ta čistota je daná tím, jak jsou rozkopané. A ta bezpečnost s tím souvisí. Stačí, když jdete po chodníku a najednou hvízd a kolem vás prosviští koloběžka, za chvíli další a pak hned kolo. Chybí nám tu další cyklostezky. A když vezmu bezpečnost z pohledu městské policie, tak myslím, že odvádí docela dobrou práci.
Když jste zmínil cyklostezky, jste tedy pro jejich rozšíření, třeba i na úkor automobilů?
Když se budeme bavit o centru, tak určitě. Samozřejmě musí zůstat zásobování. Ale když už máme konečně obchvat města a až přestanou ty šílené uzavírky, tak proč sem pouštět tolik osobních aut. Ale řidič musí mít možnost zaparkování a pak se pohodlně dostat třeba na úřad. A cyklostezkám fandím, ale musí to být promyšlené. Nejde třeba udělat cyklopruh, kde je obrovský provoz. Rodiče s dětmi pak stejně raději pojedou po chodníku.
Hlavní část kampaně je v plném proudu, co je vaše hlavní motto?
Pořádek. Chceme, aby naše město bylo příjemné, klidné a k žití. Když se něco staví, tak to včas dokončit, vyčistit. Teď je to pro běžný život nepřijatelné. A konkrétně tedy soutěžit zakázky nejen na cenu, ale klást také důraz na termín a kvalitu zpracování. Teď vidíme, že firma vysoutěží zakázku, stavbu oplotí, zavře to a tři měsíce se nic neděje. A pak se před koncem hrozně spěchá. Nebo nechápu, proč musí být čtyřikrát za dva roky rozkopaná Lidická třída.
Po minulých volbách jste měli čtyři zastupitele. Co pro vás teď bude volebním úspěchem?
Když vyhrajeme. Ne vážně, rádi bychom více, než jsme měli. Kdyby to bylo sedm křesel, to by už bylo opravdu pěkné. Musíme být také realisté.
Pak by stouply šance na to, že budete v koalici a řídit město?
Bezesporu ano. Věřím, že koaliční potenciál máme.