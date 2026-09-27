Pořádně omladili, na kandidátce je první trojka ve věku 30, 24 a 21 let. Koalice Společně pro Budějovice, což jsou lidovci a TOP 09, letos vsadila na úplně nové tváře. V jejich čele je ale zároveň člověk, jehož příjmení si hodně lidí s politikou spojuje už tři desítky let – Talíř.
Ondřej Talíř teď sází na kontaktní kampaň, při níž však také zjišťuje, že mnozí ani nevědí, že se volby blíží. „Jsme v ulicích a někteří lidé se dokonce diví. Ony jsou nějaké volby, ptají se. Přesto nám to dává smysl. Sociální sítě jsou přehlcené informacemi a lidský kontakt nic nenahradí. Je přece fajn, pokecat si někde u domu s kandidátem na primátora a zeptat se ho, jak to vidí,“ říká v předvolebním rozhovoru.
A jak u toho pomáhá příjmení Talíř? Přece jen jste, řekněme, politická rodina.
Určitě to neškodí. Máme to tak trochu v genech. Snažil jsem se z toho trochu vymanit, že můj táta Jaromír byl ministrem kultury. Ale už na gymnáziu jsem se s tím setkával, když se nás ptali, kdo si jakou zvolí profesi a u mě učitelka rovnou řekla, jo Ondra, ten bude politik.
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No a stal jste se jím.
Dlouho jsem si říkal, že to není pro mě, že se chci prosadit v mém profesním životě, což se mi do jisté míry povedlo. Dostudoval jsem vysokou školu a pět let pracuji jako projektant. Nakonec ale přišla ta chvíle, kdy jsem si řekl, že je potřeba do toho jít, i když to není nic lehkého.
A je těžké být v tomto případě synem svého otce?
Je to velký závazek, protože kamkoliv přijdu, tak slyším o tátovi spoustu pozitivního. Takže bych na to chtěl navázat a držet čest našemu jménu.
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Dává vám nějaké rady?
Víceméně s ním všechno konzultuju a je super mít někoho takhle blízko u sebe. Je to velká opora, psychická i odborná. Na druhou stranu oproti třeba devadesátým letům se politika hodně proměnila.
Jste hodně nová tvář, to je oproti předchozím volbám velká změna.
Jsem za to rád, že lidovci i TOP 09 nominovali takhle mladé lidi, máme asi nejmladší první trojku kandidátky. Věkový průměr 25 let. Jsem rád, že se strany uvědomily, že jestli tu chtějí být i za deset dvacet let, tak musí dát prostor mladým. Jdu do toho s velkou pokorou, s chutí se učit. Ale v Budějovicích jsem třicet let a chci je posouvat dál. Může to ale pro nás být i výhoda, protože můžeme vše řešit s čistým štítem, bez jakýkoliv vazeb.
Ondřej Talíř (30 let)
Jednička koalice Společně pro Budějovice, kterou tvoří Lidovci a TOP 09. Vystudoval Dopravní fakultu ČVUT a profesně se věnuje dopravnímu inženýrství, zejména projektování dopravních staveb. Svůj volný čas věnuje mimo jiné práci s dětmi v salesiánském středisku mládeže či aktivitou v jiných dobrovolnických spolcích. Vzhledem ke své profesní orientaci by se na radnici rád věnoval tématu dopravy, zejména podpoře jejích udržitelných způsobů.
Kdyby to klaplo a stal jste se primátorem, čím byste chtěl osvěžit radnici?
Záleželo by na rozdělení gescí, ale hrozně rád bych zlepšil komunikaci. Řeknu to na příkladu přívozu u Malého jezu se spoustou betonu. Nejdřív se připravil projekt, a když se strhla vlna nevole, tak se řeklo, vždyť my to stavět nemusíme. Přitom to stačilo nejdříve pořádně probrat a vykomunikovat. A pak bych chtěl některé věci řešil akčněji. Je tu v Budějovicích stále trochu ta mentalita leklých kaprů, jak se o nás Jihočeších říká. Jako projektant to často slýchám třeba od některých úředníků: „Joo, to v Budějovicích nejde.“ Přitom to samozřejmě jde.
A půjde to rozhýbat? Zrovna nedávno jsem slyšel, že prostě my jsme ti kapři.
Voliči to možná budou brát, že chtějí to své pohodlí, a ať jim do toho nikdo mladý nemluví. Ale já do toho takhle jdu.
Co pro vás bude volební úspěch?
To by bylo 23 mandátů. Ale vážně, interní cíl jsme si dali nějakých sedm procent. Takže řekněme čtyři křesla.
Vaše uskupení má na radnici náměstka Tomáše Bouzka. Jak jste spokojený s jeho prací v uplynulých čtyřech letech?
Jsem dalek toho, soudit historii jeho práce. To mohou třeba jeho kolegové z TOP 09. Já jsem rád, jak máme poskládanou kandidátku nyní a že je nás tam více nadšených, kteří mají chuť město posouvat dál.
Jak chcete Budějovice posunout a změnit? Jak je vidíte třeba za deset let?
To jste správně naznačil. Nemůžeme se na to dívat optikou jednoho volebního období, tedy čtyř let. Nepotřebuji se zároveň na radnici zašít na dvacet let. Je třeba dělat i nepopulární věci. Chci mít čisté svědomí, že jsem udělal maximum. Nepopulární může být třeba zklidnění dopravy na náměstí Přemysla Otakara II., ale je to potřeba.
Myslíte, že je to nepopulární krok? Už to chvíli nějakým způsobem nefungovalo.
Bohužel to soud shodil. Sedím v dopravní komisi a tam nám už při prvním setkání pan náměstek pro dopravu Lubomír Bureš řekl, že to pro něj není téma pro toto volební období. Proto se musíme snažit, abychom měli více mandátů a měli větší slovo. Klidně bych začal už teď o vánočních svátcích. Pojďme tam dopravu omezit na celý měsíc, můžeme stánky otočit i směrem ven a celý prostor se nadechne. Zároveň by to byl test, zda to lidé skousnou. Věřím, že ano.
V koalici jste ale v končícím volebním období byli. Měli jste tam tedy malou sílu?
Ano, tahali jsme za kratší konec a měli menšinu.
A šel byste do koalice s hnutím ANO či s Naším Českem?
Vždy to bude o tom, jaké budeme mít v ruce karty. Budeme hledat průsečíky a jednat se všemi demokraticky smýšlejícími stranami.
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Tak to nebude tak těžké, programy jsou v mnoha věcech podobné.
Ale třeba zrovna to náměstí a zklidnění dopravy či zřízení funkce městského architekta. Tam se můžeme rozcházet. Takže jsou body, kde se to může dělit. Ale jsou i strany, kde se víceméně ve všem shodneme.
Takže městského architekta určitě chcete?
Za nás určitě ano. Ještě bych to rozvedl. Je zajímavé, že město má v drtivé většině zpracované strategické dokumenty. Je tu strategie adaptace na klima, strategický plán udržitelné městské mobility. Ty návody máme, jen to stačí začít dělat. Na tu mobilitu bych se chtěl určitě hodně zaměřit. Vyjasnit si, které ulice pro auta spíše ano, které naopak ne. Snížit podíl individuální dopravy. Návod máme, jsou tam daná opatření, ale nic moc se z toho neděje.
K dopravě máte díky vašemu povolání hodně blízko. Jste v týmu Ondřeje Zenkla a jeho dopravně-inženýrské projekční kanceláře. Jak se vám jezdí po Budějovicích? Sice se na mě někteří zlobí, když to říkám, ale třeba na kole se mi tu jezdí dobře. A vlastně ani autem mi to nepřijde špatné.
Asi záleží na konkrétní trase. My máme dopravu jako jedno z hlavních témat, asi jako všichni. Máme motto Spravedlivá doprava. Říkáme, dostavme všechny strategické stavby, které jsou v územním plánu. Dokončeme propojku Máje a Litvínovic, podílejme se na všech stavbách, které tu dělá kraj či stát. Ale zároveň bez větších regulací podporujme všechny udržitelné způsoby dopravy. Hlavně chůzi, jízdu na kole a jízdu MHD. Další silnicí dopravu nevyřešíme. Musíme motivovat lidi, aby z auta přesedli.
Koneckonců když se ale podíváme na modal split, tedy podíl toho, jakou dopravu lidé pro přesun využívají, tak největší podíl má v Budějovicích chůze. Proto se musíme zaměřit na bezpečnější přechody a chodníky. V této oblasti mají Budějovice dluh.
Seriál předvolebních rozhovorů – komunální volby 2026
Už vyšlo: Jan Kadlec (SPD), Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice a STAN), Pavel Tůma (Piráti), Ondřej Talíř (Společně pro Budějovice – KDU-ČSL a TOP 09)
Vyjdou: Jan Teplý (ODS), Viktor Lavička (ANO), Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Jak cestujete po městě vy?
Sám chodím do práce ze sídliště Vltava. Takže mám každodenní interakci, každou chvíli špatně zaparkované auto u přechodu a podobně. Když jedu na kole, tak abych jel podle předpisů, tak musím hodněkrát sesedat a nasedat. Přitom zlepšení téhle infrastruktury zase nemusí být tak složité. Společnost se často staví do kulturní války, auta versus kola, ale o tom to vůbec není. Je tu spousta míst, kde může být samostatná cyklostezka. Chtěl bych, aby se lidé na člověka na kole dívali jako na někoho, kdo nepřekáží a navíc neusedl do auta.
Je to i o tom, aby byli cyklisté více na silnici a méně na chodníku?
Je taková poučka, že infrastruktura by měla být natolik bezpečná, abyste se tam nebál poslat svoje dítě. A to si myslím, že byste asi neudělal.
To bych se bál.
Jasně, musíte ho poslat po nějaké cyklostezce. Sám jezdím na kole po silnici stejně jako vy, ale vůbec se nedivím rodičům, kteří jedou s dětmi raději po chodníku. Je to o tom, postavit bezpečnou oddělenou a souvislou infrastrukturu, a lidé si tu cestu na kolo najdou.
Vejdou se do Budějovic další cyklostezky?
Stále jsou místa, kam se vejdou. Jde o to, stanovit páteřní tahy a tam to prosazovat. Jestli kvůli tomu ubude třeba nějaké parkovací místo, tak to si musíme politicky obhájit, že jde o nějaký vyšší cíl.
Psal jsem na téma záchytných parkovišť v Budějovicích bakalářskou práci. Navrhoval jsem ho v Rožnově, tam kde je zastávka Hrnčířská, tedy poblíž té nové zástavby směrem na Včelnou.
A co třeba další bus pruhy pro MHD? Několik jich tu máme a ukázalo se, jak obrovsky pomohly. Ale teď už se v tomto směru roky nic neděje.
Ano, nevznikl už dlouho žádný bus pruh a třeba ani žádná pěší zóna. Pokud bych na radnici usedl ve vedení města, určitě bych si rychle sehnal veškerá data od dopravního podniku. Abych zjistil, kde se autobusy zpožďují. Zjišťoval bych, kde a jak parkují řidiči auta. Určitě bych hledal cesty pro další bus pruhy. Hrozně mě štve, když prší a jedu MHD, že stojím v té samé koloně jako auta.
Když je vám doprava tak blízká, tak co třeba další záchytné parkoviště?
Psal jsem na téma záchytných parkovišť v Budějovicích bakalářskou práci. Navrhoval jsem ho v Rožnově, tam kde je zastávka Hrnčířská, tedy poblíž té nové zástavby směrem na Včelnou. Ano, museli bychom získat pozemky a také počítat s tím, že je to záplavová oblast. Ale to vše jsou věci, které jsou řešitelné. Může tam být točna linky 5, na Lidické máme bus pruh a za deset minut jste v centru. Město k tomu také má studii už z roku 2013.
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A nějaké další?
Studie počítala, myslím, i s prostorem u hřbitova v Mladém. V té své práci jsem to analyzoval tak, že by mohlo být i na okraji sídliště Vltava, jak se otáčí linka 9. Na příjezdu od Písku to podle mě docela dává smysl. Ale za posledních pět let jsem nezaznamenal, že by se to řešilo.
Co potom říkáte na projekt parkovacího domu na sídlišti Máj?
Na dopravní komisi jsme prosazovali jít spíše cestou modulárních parkovišť. To znamená přidávat patro na již existujících plochách. Samozřejmě to nutně nemusí být modulární stavba, může to být i nějaký železobeton. U parkovacího domu uvidíme, jak bude fungovat.
Modré zóny byste ještě rozšiřoval?
Vím, že to na mnoha místech pomohlo. Ale je to samozřejmě složité. Když je posuneme dál, odsune to problém zase jinam na hranice, kde budou končit. Proto je třeba mít tu alternativu a třeba právě to záchytné parkoviště. Pak se k tomu dá přistoupit. Ale je jasné, že to bude hodně vysvětlování. Už na fakultě nás varovali, že jestli chceme být oblíbení, ať se nevěnujeme dopravě.
Zmínil jste, že byste chtěli městského architekta. Co metropolitní komise, ta je k ničemu?
Nejsem její součástí, těžko říct. Ale přijde mi jako takový black box, nevím moc, co se tam děje. Ta komise nenahradí odborníka, který to bude mít jako práci na plný úvazek. Když to srovnám, tak místo milionu za bizarní vánoční chaloupku, bychom si mohli zaplatit na rok architekta.