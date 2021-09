Letišti mají pomoci haly i zábavní park, shodují se jihočeští lídři

Pořádají tam koncerty, autokino, také se tam jela setinová rallye veteránů. Ale to hlavní na Letišti České Budějovice chybí. Cestující, kteří by odtud létali do světa nebo se tam vraceli z dovolené.

Miliardová modernizace je hotová, ale stále neskončil proces certifikace, který umožní plnohodnotné využití. A provoz tak stojí vlastníka, kterým je Jihočeský kraj, desítky milionů korun ročně.

MF DNES se proto v předvolební anketě ptala lídrů jihočeských kandidátek pro volby do Sněmovny, jak vidí budoucnost areálu v Plané u Budějovic a co udělat, aby letiště nebylo tak ztrátové.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) před několika dny uvedl, že na části pozemků by mohl vzniknout například zábavní park nebo akvapark. A také některé jedničky stran či hnutí to vidí podobně.

„Doporučujeme hledat pro letiště a okolní areál dočasné alternativní využití, například pro parkování a zázemí pro odpočinek řidičů kamionů, pro adrenalinové sporty, zážitkové hry a jiné,“ reagovala Dana Kuchtová, jednička Zelených. Projekt letiště je podle ní megalomanský a zatím pro kraj znamená více problémů než benefitů.

Ona i další se shodli, že dokončení modernizace navíc vpadlo do té nejhorší možné doby, kdy se letiště kvůli koronaviru a omezením dostala do obrovského útlumu.

„Česká republika má příliš mnoho regionálních letišť a je zřejmé, že nebudou prosperovat ani v postpandemických časech,“ dodala Kuchtová, podobně se vyjádřili i jiní politici.

„Je třeba se zaměřit především na komerční aktivity v oblasti logistiky a specializované výroby. Rozvojové území nabízí dostatek prostoru pro vybudování rozsáhlých logistických skladů. Tak by bylo možné pomáhat s financováním chodu letiště,“ napsal mimo jiné Richard Brabec, lídr hnutí ANO v Jihočeském kraji a ministr životního prostředí.

A jednička Spolu Jan Bauer z ODS se rovněž domnívá, že by se část pozemků mohla využít pro zábavní či sportovní aktivity.

„Myslím si, že minulé vedení kraje ve věci letiště více slibovalo, než odpracovalo. Nepřinesli ani silného provozovatele, ani smysluplné využití přilehlých komerčních pozemků. Utratilo se plno peněz, vzbudila se velká očekávání, ale konkrétní výsledky žádné,“ uvedl ještě Bauer.

Také Ladislav Vrabel, který vede kandidátku Otevřeme Česko normálnímu životu, vidí komerční potenciál. „Snažil bych se areál využít i k jiným aktivitám, aby nebylo třeba do letiště neustále jen lít další a další stamiliony,“ sdělil.

Pokud jde o samotné létání, hodně politiků odpovědělo, že je třeba se zaměřit na nepravidelné spoje, tedy chartery. Provoz nějaké pravidelné linky je podle nich spíše nereálný.

„Po ukončení pandemie a dovršení certifikace bych doporučila navázat komunikaci s cestovními kancelářemi a používat letiště pro charterové lety. Jihočeský kraj má vyhledávanou památku Český Krumlov. Tohle by mohl být odrazový můstek k využití,“ uvedla Soňa Michálková, jednička hnutí Švýcarská demokracie.

V podobném duchu se vyjádřil i Zdeněk Zbožínek, který vede Moravany. „Cestou k minimalizaci ztrát by měla být snaha dostat tam co nejvíce charterových letů do různých koutů světa. Aby co nejvíce dovolenkových destinací bylo dostupných z Českých Budějovic. Pravidelné linky se s velikou pravděpodobností na tomto letišti neudrží,“ konstatoval.

Jednička komunistů Alena Nohavová také zmiňuje, že letiště bohužel termínem dokončení spadlo do nejhoršího období letecké dopravy, a to i celosvětově. „Ztrátové jistě v současnosti bude. Je nepochybné, že tato tristní situace dříve či později odezní a podaří se ho oživit a rozlétat. Bude to záviset i na mezinárodních podmínkách,“ sdělila.

Certifikaci ukončí do tří let

Mluvčí Letiště České Budějovice Martina Vodičková upřesnila, jaká je aktuální situace. „Ukončení certifikace na provoz, který umožňuje odbavovat obchodní leteckou dopravu, předpokládáme v letech 2023/2024,“ uvedla.

Na rozdíl od ostatních areálů, kde letecké navigační služby poskytuje státní podnik Řízení letového provozu, v Budějovicích musí na tyto služby získat oprávnění a budou si je poskytovat sami. „To je důvodem tak dlouhého a náročného procesu,“ vysvětlila Vodičková.

Všechna osvědčení pak umožní odbavování obchodní letecké dopravy (charterové lety, pravidelné linky). V současnosti je Letiště České Budějovice jako mezinárodní v provozu za viditelnosti ve dne za pěkného počasí. Nyní ho nejvíce využívají piloti s malými stroji či pro privátní obchodní lety.

Loni tam zaznamenali 11 327 pohybů (vzletů a přistání), což bylo nejvíce za dobu provozu civilního letiště. Hlavním důvodem bylo, že areál se stal vyhledávaným a oblíbeným mezi leteckými školami.