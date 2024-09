Martin Kuba ostatní strany vyluxoval, uvědomuje si lídr ANO, které bude v opozici

Volby 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Co říkáte na výsledek ANO na jihu Čech?

Odpovídá to predikcím, které jsme měli ještě před povodněmi. My se za svůj výsledek nemusíme stydět. Nicméně fenomén Martin Kuba a jeho odtržení od celostátní ODS na jihu Čech skutečně zafungovalo. My mu blahopřejeme, protože si to skutečně zaslouží.

Je to podle vás především výsledek hejtmana Kuby, a ne ODS?

On se už velmi dlouhou dobu odtrhává od celostátní stranické politiky. Říká, že jsou tu jiná ODS a že jinak fungují. Současný hejtman také jinak komunikuje a je to mistr sociálních sítí, díky nimž je hodně vidět. To si myslím, že je základ jeho politiky na kraji. Do toho přišly povodně a Martin Kuba byl prostě všude.

Myslíte, že výsledek skutečně tak výrazně ovlivnila jeho osobnost?

My jsme objížděli ještě po povodních zasažené obce, abychom tam rozváželi potraviny a jinou pomoc. Máme na kandidátce i starosty několika takových měst a obcí, kteří fungovali výborně, což se dá říci o všech starostech na jihu Čech. Ale slyšel jsem hodněkrát od různých lidí, že nebudou volit ODS, ale Martina Kubu. Přestože normálně by volili ANO, tak dali hlas jemu.

S kým budete nyní jednat?

Pochopitelně jako první půjdeme popřát vítězi voleb, ale podívejte se na výsledky. Tady není o čem jednat. Je to jen o tom, jestli se Martin Kuba rozhodne k sobě někoho přizvat, nebo ne. My jsme poměrně tvrdá opozice, to znamená, že s námi bude muset nějakým způsobem komunikovat. Znám ho ze zastupitelstva Českých Budějovic a snaží se eliminovat obrovský tlak z celostátní politiky. To se mu podařilo.

Ve volbách jste si počtem mandátů výrazně polepšili. Jaká budete opozice?

Byli jsme vždy konstruktivní opozicí a rozhodně nebudeme bořit nic, co je ve prospěch občanů jižních Čech. Vždycky jsme tak fungovali. Pan hejtman mě vždy předem informoval o všech velkých projektech, které zamýšlel. Neobcházel mě a to samé očekávám do budoucna.

Očekával jste propad ostatních stran?

Martin Kuba je prostě vyluxoval, takhle jednoduché to je.

Překvapil vás návrat komunistů pod hlavičkou koalice Stačilo!?

Ano, musím přiznat, že to jsem nečekal. Ale podle jednání v debatách s lídryní hnutí Kateřinou Jirousovou, mám pocit, že to není typická komunistka, jak si spousta lidí představuje. Vsadili na jihu Čech na mladé a nové tváře a v kombinaci s úspěchem Kateřiny Konečné ve volbách do Evropského parlamentu to zřejmě přineslo celému hnutí úspěch i u nás v kraji.

Umíte si s nimi představit spolupráci?

Se sedmnácti mandáty si vystačíme sami na to, abychom na sebe vzali roli konstruktivní opozice. K tomu nikoho jiného nepotřebujeme.