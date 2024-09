Na jihu Čech drtivě vede dosavadní hejtman Kuba s ODS, druhé je ANO

Jihočeský kraj se zatím naprosto liší od průběžných výsledků v ostatních regionech. Vypadá to, že by měl hejtman Martin Kuba zcela bezpečně obhájit svůj post. V půl čtvrté odpoledne po sečtení zhruba poloviny okrsků měla jeho ODS bezmála 45 procent všech hlasů. Pokud se čísla nebudou už tolik měnit, bude to doslova jednoznačné vítězství.