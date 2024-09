Jihočeská ODS se zaměří na obchvaty či pediatry. A zkrouhne náměstky hejtmana

Jihočeští občanští demokraté získali 34 z 55 křesel v zastupitelstvu. To znamená jediné – velmi pohodlnou většinu. „Nepočítám s tím, že bychom někoho dalšího zvali do koalice,“ reagoval po sečtení hlasů hejtman Martin Kuba. Jeho odpověď byla jednoznačná.

Hnutí ANO se sedmnácti i koalice STAČILO! se čtyřmi mandáty zůstanou v opozici. ANO sice získalo o pět křesel víc než před čtyřmi lety, jenže ve výsledku to bude znamenat, že obsadí jen komise a výbory, nikoli ta nejvyšší místa.

„Bývá zvykem, že nejsilnější opoziční uskupení má předsedu kontrolního výboru. Tak to velmi pravděpodobně bude i nyní,“ předeslala náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová (ODS).

Právě ona a také další náměstek z ODS Tomáš Hajdušek, který má na starost investice a finance, by měli zůstat v nejužším vedení kraje i pro nadcházející volební období. Ostatní politici musí svoje pozice vyklidit. O nových jménech ještě ODS nerozhodla.

Výsledky voleb

na jihu Čech ODS 47,51 %

ANO 24,13 %

Stačilo! 5,57 %

Společně pro JČ 4,45 %

SPD 4,12 %



Pozn.: Do výsledku jsme zařadili pět stran a hnutí, které dostaly nejvíc hlasů.

Podle Kozlové není vyloučeno, že bude nakonec méně uvolněných náměstků, než tomu bylo v uplynulém volebním období. „Některé oblasti bychom možná mohli sloučit. Ale to je ještě předčasné, opravdu to teprve budeme řešit. Výsledky voleb jsou hodně čerstvé,“ upozornila krátce po volbách náměstkyně.

Nabízelo by se, že by si sám hejtman pod sebe například mohl vzít dopravu, které se tak jako tak uplynulé čtyři roky intenzivně věnoval a veškeré posuny u těchto projektů vždy prezentoval právě on.

Ve středu ráno však už na svém facebookovém profilu proklamoval, že sníží počet náměstků ze šesti na tři. „Ušetříme tak za tři placené funkce. Díky obrovské podpoře nemusíme uzavírat koalice, v nichž si každá strana nárokuje nějaká placená křesla,“ doplnil hejtman.

Mimochodem, Martin Kuba získal 38 544 preferenčních hlasů. V Jihočeském kraji mu v tomto ohledu nemohl nikdo konkurovat. Celorepublikově měl více jen lidovec Jan Grolich na jižní Moravě, který jich dostal skoro 47 tisíc. Tento region je ale také výrazně lidnatější, žije tam zhruba o půl milionu obyvatel více.

Program na čtyři roky je jasný

Ale zpátky k čistě krajské politice. S ohledem na to, že bude ODS vládnout sama, je jasný i program na další čtyři roky. Velkým tématem bude opět doprava.

„Připravujeme jižní obchvat Tábora, obchvat Trhových Svinů či Husince, kde bychom mohli začít v roce 2026. Dále je zde propojení ze Švábova Hrádku v Budějovicích do Litvínovic a přemostění Vltavy do Papírenské. A pak ještě tunel pod nádražím, kde taky pravděpodobně začneme v roce 2026. Projektovat se bude obchvat Dačic. Když vše půjde dobře, v roce 2028 se dostaneme do stavu, kdy bude většina dopravních staveb hotová,“ vypočítal Kuba.

Zdůraznil, že se také blíží stavba severní spojky, která je zásadní pro dopravu v Budějovicích. Je to investice Ředitelství silnic a dálnic, ale s přípravou pomáhal i kraj.

Velkou výzvou bude vyřešit rostoucí nedostatek pediatrů. Je jich hodně ve věku 65 až 70 let. „My to vidíme a musí se na tom pracovat. A máme na to, myslím, docela dobrý nástroj, o kterém už na Budějovicku jednáme s některými doktory,“ zmínil v předvolebním rozhovoru hejtman.

Výsledky pro vaši obec

Cílem je sdružit do jedné budovy více praktiků a odlehčit lékařům s administrativou, očkováním a dalšími úkony, které by mohla dělat sestra.

Určitě porostou také další zařízení pro seniory a vedení kraje se bude hodně zabývat také letištěm a jeho dalším rozvojem včetně využití přilehlých pozemků. S městem a státem chce kraj navíc stavět i národní sportovní halu u výstaviště a před několika dny představil budoucí podobu Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí v Budějovicích.