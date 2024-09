Lídr Společně pro jižní Čechy: Musíme v kraji udržet studenty medicíny

Slučování nejmenších škol, ale i větší podporu venkova by v příštích čtyřech letech rád zajistil Pavel Klíma, lídr kandidátky TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Tábor 2020 nazvané jako Společně pro jižní Čechy.

„Na vesnicích chybí samoobslužné prodejny i rychlý internet. Životu v nich by mohly pomoci i svazkové školy,“ myslí si třiapadesátiletý pedagog a současný náměstek hejtmana pro školství.

Jak se vám hledaly průsečíky pro předvolební program s koaličními partnery KDU-ČSL a hnutím Tábor 2020?

Na kraji tvoříme jeden zastupitelský klub, jsme vlastně druhý nejsilnější klub současné koalice. Podobná spolupráce funguje například na radnici v Táboře, takže víme, co od sebe můžeme čekat. Přišlo nám logické na tuto spolupráci navázat i pro tyto volby.

V čem byste chtěl jako náměstek hejtmana pro školství v příštích čtyřech letech navázat?

Rozhodně držet krajskou školní síť po celém území, tu se nám podařilo úspěšně nastavit. Neplánujeme ani zakládat další školy ve větších městech, aby se ještě více nevylidňoval venkov. V tomto ohledu se nám povedlo stabilizovat střední školy v Kaplici, Dačicích nebo Veselí nad Lužnicí. Určitě chceme udržet takové kapacity, abychom neměli problém s tím, kam deváťáci půjdou na školu. Kromě toho chci dále podporovat lycea, která se podle mě časem osvědčí.

Zaměříte se i na učební obory?

Ano, týkalo by se to i jejich propojení s firmami v době praxí. Umím si představit formu systému smluv, které bude garantovat třeba i kraj, a to už pro žáky v deváté třídě. Něco podobného funguje ve Švýcarsku.

A když zamíříme do nejmenších obcí, jak tam udržet školy?

Měli bychom podporovat spojování nejmenších škol do jedné. Je to trend, k němuž směřuje i ministerstvo školství, a my jako kraj ho můžeme finančně zajistit například zakládáním svazkových škol. Několik obcí by tak mělo jednu školu, ředitele i pedagogický sbor. Za mě je taková výuka daleko efektivnější než držet násobně více malinkých škol.

V programu poukazujete na integrovaný dopravní systém (IDS) jako jeden z pilířů kraje. Nevnímáte jeho absenci jako dluh vůči Jihočechům?

Takto jsme to vnímali celé čtyři roky. Jihočeský kraj je poslední, který nemá IDS. Jenže aby takový systém byl skutečně kvalitní, je třeba si udělat důkladný průzkum, aby byly spoje dobře načasované a navazovaly na sebe. Systém se nám podařilo vysoutěžit už dříve, ale narážíme na námitky neúspěšných uchazečů, kteří celý tendr brzdí. Chtěli jsme vše spustit na začátku příštího roku, ale spíše si myslím, že se to podaří až v jeho polovině.

Pavel Klíma

(53 let) Narodil se v Táboře a vystudoval učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Mezi roky 2003 a 2020 vedl jako ředitel ZŠ v Malšicích na Táborsku. Od roku 2016 je krajským zastupitelem, od roku 2020 náměstkem hejtmana pro oblast školství. Je malířem a grafikem, rovněž členem Asociace jihočeských výtvarníků. V roce 2017 kandidoval do Sněmovny jako lídr TOP 09 na jihu Čech. Je ženatý a má tři děti.

Chcete také podporovat rovnoměrné územní rozložení zdravotnických zařízení a lékařských odborností. To znamená, že by měli být někteří specialisté i na periferiích kraje?

Spíše nám jde o jejich dostupnost. Nemá smysl udržovat odborná centra v každé krajské nemocnici, ale měli bychom například sdílet specialisty mezi dvěma blízkými nemocnicemi. Pokud v nějaké mají třeba ortopedi jen pár zákroků měsíčně, je zbytečné oddělení za každou cenu držet. Nemocnice k tomu samy pomalu směřují a my jako kraj bychom měli tyto procesy usměrňovat.

Kraj láká už přes dva roky lékaře podporou dosahující až 1,5 milionu. Je to dostatečná motivace?

Možná si někdo představoval větší čísla, ale za mě je tato cesta správná. Uvažovali jsme i o tom, jestli něco podobného zkusíme u učitelů. Zatím to nebude třeba, i když jsme u některých aprobací na hraně. Také musíme myslet na zázemí, které kraj těmto odborníkům nabízí, není to jen o penězích.

Jste spokojený s tím, jak se lékaře daří do regionu dostat?

Přilákali jsme jich skoro dvacet a je mezi nimi i nový primář prachatické gynekologie. S tím jsem spokojený. Musíme se ale snažit, aby studenti medicíny z jihu Čech měli motivaci se vracet zpět do kraje. Rozhodně je důležité s nimi pracovat už na středních školách jako s talenty a musejí se v takovém prostředí cítit dobře. Měli by cítit, že o ně Jihočeši stojí.

Česko už roky vede evropskou tabulku v nedostupnosti bydlení. Co se s tím dá u nás dělat?

Je třeba motivovat samotná města a obce, aby budovaly další kapacity pro bydlení. Ukazuje se, že budějovické Čtyři Dvory nebo Dvorce v Táboře jsou přesně ta místa, která mohou nabídnout kvalitní bydlení.

Nové byty ale pro většinu Jihočechů nejsou dostupné.

To chápu, ale pokud chceme lákat lidi k nám do kraje, můžeme to propojit s tím, co u nás chtějí nebo mohou dělat. Nemyslím si, že přímá krajská podpora lidí, kteří shánějí bydlení, by byla ideálním řešením. Právě proto bychom chtěli pomáhat samosprávám v budování nových bytů.

Dalším cílem koalice je podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot.

Dlouhodobě říkáme, že budeme podporovat kluby z obcí do tří tisíc obyvatel, což se daří. Chtěli bychom, aby měly kvalitní zázemí, ročně tam posíláme 35 milionů. V poslední době se také zaměřujeme na krajem zřizované školy, vedle nichž budujeme nebo opravujeme sportoviště. Ta by měla mimo dobu vyučování sloužit i klubům. Nyní pracujeme na sportovním areále v Táboře či v Písku nebo na multifunkční hale v Dačicích.

Kraj před třemi roky založil investiční fond (KIF), který mezi obce ročně rozdělí až 300 milionů korun. Jste s ním spokojený?

Velmi, takový úspěch nikdo nečekal. Vyčlenili jsme pro něj už téměř miliardu, díky čemuž se udělaly projekty za pětinásobek. Navíc se díky tomu daří pomáhat i v malých obcích, kde by si řadu akcí nemohli dovolit. A pokud někdo říkal, že budeme dávat peníze jen spřízněným starostům, není to pravda. V hodnoticí komisi pro projekty máme i zástupce opozice. Když si vezmeme mapu rozložení schválených projektů, jsme v tomto ohledu efektivní po celém území kraje.

Umíte si představit, že by se do budoucna mohla navýšit podpora KIF? Pětimiliardová rezerva kraje by to dovolila.

Už letos se zvedla na 300 milionů, ale nerad bych, aby tu vznikl bezedný model a starostové by si vymýšleli, na co ještě mohou žádat o peníze. Chtěli bychom udržet opačný proces, tedy že někde vznikne potřeba a my na to zareagujeme. Příští rok může být alokace 400 milionů, potom třeba jen polovina. Když uvidíme, že máme dostatečné rezervy a projekty obcí dávají smysl, nevidím problém podporu navýšit. Sám za sebe bych však chtěl do KIF zapojit více sportovní infrastruktury.

Jihočeský kraj má také program na obnovu venkova, kterému se snížila podpora ze 100 na 45 milionů. Není to škoda?

Souhlasím, i v naší koalici mluvíme o jeho navýšení. Nyní sbíráme podněty a dozvídáme se, že řadu obcí trápí například vysokorychlostní internet nebo udržení obchodů. Chtěl bych program zaměřit trochu konkrétněji, aby to nedopadlo tak, že starostové budou hledat nepříliš důležité projekty, jen aby mohli čerpat z kraje peníze. Po dosažení cíle by se zaměření programu mohlo měnit.

Často se mluví o vybudování úložiště jaderného odpadu v lokalitě Janoch. Má něco takového být na území jižních Čech?

Pokud by vláda vybrala lokalitu Janoch, měli bychom jako kraj pro dotčené obce vyjednat co nejlepší podmínky včetně určité formy odškodnění. To samé by platilo i u jiných regionů. Rozhodně nelobuji za to, aby stálo u nás, ale pokud by se tak stalo, musí to být co nejbezpečnější. A mělo by se to vyřešit co nejdřív – už jen kvůli tomu, abychom se zbavili meziskladu vyhořelého paliva, který je nyní v areálu temelínské elektrárny.

Nyní máte v krajském zastupitelstvu devět členů. Můžete stejný počet obhájit?

To by bylo skvělé, podle mě máme na to, být i v deseti lidech. Myslím si, že jsme voličům ukázali, že jsme nedílnou součástí úspěšného vedení kraje. Starostové nám často říkají, že po letech konečně cítí z kraje podporu. Vedeme školství a sport a povedlo se nám sem dostat zajímavé sportovní akce. Úspěšně se staráme také o agendu životního prostředí.

A máte už teď jasno, s kým byste chtěli utvořit případnou koalici?

Začnu tím, s kým určitě ne. Jsou to extremistické strany či hnutí jako komunisté nebo SPD. Naopak bychom preferovali současné složení vedení, protože se ukazuje, že jsme pracovitá a úspěšná koalice. Kdo se podívá na uplynulé čtyři roky, musí ocenit, že se spousta věcí pohnula vpřed.