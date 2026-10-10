Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

„Jsem šťastná, spokojená, děkuji Budějčákům za tuto volbu, že šli volit a dopadlo to pro Naše Česko takhle výborně. Přesto, že jsme nový subjekt,“ reagovala primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Zmínila, že povolební jednání ale nemusí být vůbec jednoduchá už s ohledem na to, jak vyostřený byl předvolební boj. Proti Našemu Česku a především hejtmanu Martinu Kubovi se hodně vyhraňovala například ODS a také Piráti. „Bylo složité ustát ten tlak, který byl zaměřený proti nám. Uvidíme, jak to bude dál. Teď se radujeme z vítězství,“ řekla.
Sama výsledek označila za očekávaný. „Říkám to s ohledem na to, jak reagovali lidé při naší kontaktní kampani. Očekávala jsem to,“ potvrdila Škodová Parmová.
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Pokud ji něco z výsledků voleb překvapilo, tak je to zisk hnutí ANO, které hodně oslabí oproti předchozím čtyřem rokům a bude mít přibližně o 13 procent méně hlasů než Naše Česko.
„U nich jsem čekala jiný výsledek. Naopak hnutí STAN s Občany pro Budějovice velmi posílily oproti předchozím výsledkům. Piráti vlastně také. Naopak SPD asi v zastupitelstvu nebude, přitom měli původně čtyři zastupitele,“ komentovala výsledky po sečtení většiny hlasů.
Volby 2026 OBRAZEM
S ohledem na výsledky také primátorka oznámila, že v sobotu budou slavit a určitě hned nevyrazí vyjednávat s kolegy. „Máme čas na rozmyšlenou. A také čekáme, že nás kolegové z dalších uskupení osloví,“ uvedla.
Pokud koaliční jednání dopadnou tak, že bude znovu primátorkou, chce okamžitě navázat na rozdělanou práci. To pro ni znamená zvládnout rekonstrukci laního kina Háječek a proměnit ho na multifunkční areál, dále třeba postavit parkovací dům na sídlišti Máj a zvládnout i další velké investice.
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„To jsou projekty, které jsou připravené. Máme schválený střednědobý finanční plán a můžeme se rovnou zase pustit do práce,“ pokračovala primátorka. Upozornila ale i na projekty jako je strategie pro vzdělávání.
Na otázku, s kým by viděla možnou koalici, nechtěla konkrétně odpovídat, protože v době rozhovoru ještě nebyly ani sečtené všechny hlasy. „To je předčasná otázka. Mělo by to ale být co nejvíce kompatibilní s naším programem, abychom ho mohli doručit občanům. Budeme vyjednávat,“ sdělila.
Neodmítla ani jednání s ODS, přestože se její lídr Jan Teplý ostře vyhraňoval proti Našemu Česku a vyloučil povolební spolupráci. „To byl jedinec, ne celá strana,“ uvedla primátorka.