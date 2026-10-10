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Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

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  21:44
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Dagmar Škodová...
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....
15 fotografií
Jednoznačné vítězství. Tak lze hodnotit výsledky Našeho Česka v Českých Budějovicích. Primátorka Dagmar Škodová Parmová na samém začátku sčítání řekla, že by bylo báječné začít na 30 procentech, kdyby pak číslo klesalo. Stal se ale pravý opak, kdy hnutí naopak postupně stoupalo z 25 až přes 29 procent. Primátorka uvedla, že jednat o koalici mohou také s ODS, i přesto, že se od ní odtrhli.

Výsledky voleb 2026

„Jsem šťastná, spokojená, děkuji Budějčákům za tuto volbu, že šli volit a dopadlo to pro Naše Česko takhle výborně. Přesto, že jsme nový subjekt,“ reagovala primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Dagmar Škodová Parmová. (10.10.2026)
15 fotografií

Zmínila, že povolební jednání ale nemusí být vůbec jednoduchá už s ohledem na to, jak vyostřený byl předvolební boj. Proti Našemu Česku a především hejtmanu Martinu Kubovi se hodně vyhraňovala například ODS a také Piráti. „Bylo složité ustát ten tlak, který byl zaměřený proti nám. Uvidíme, jak to bude dál. Teď se radujeme z vítězství,“ řekla.

Sama výsledek označila za očekávaný. „Říkám to s ohledem na to, jak reagovali lidé při naší kontaktní kampani. Očekávala jsem to,“ potvrdila Škodová Parmová.

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Pokud ji něco z výsledků voleb překvapilo, tak je to zisk hnutí ANO, které hodně oslabí oproti předchozím čtyřem rokům a bude mít přibližně o 13 procent méně hlasů než Naše Česko.

„U nich jsem čekala jiný výsledek. Naopak hnutí STAN s Občany pro Budějovice velmi posílily oproti předchozím výsledkům. Piráti vlastně také. Naopak SPD asi v zastupitelstvu nebude, přitom měli původně čtyři zastupitele,“ komentovala výsledky po sečtení většiny hlasů.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
379 fotografií

S ohledem na výsledky také primátorka oznámila, že v sobotu budou slavit a určitě hned nevyrazí vyjednávat s kolegy. „Máme čas na rozmyšlenou. A také čekáme, že nás kolegové z dalších uskupení osloví,“ uvedla.

Pokud koaliční jednání dopadnou tak, že bude znovu primátorkou, chce okamžitě navázat na rozdělanou práci. To pro ni znamená zvládnout rekonstrukci laního kina Háječek a proměnit ho na multifunkční areál, dále třeba postavit parkovací dům na sídlišti Máj a zvládnout i další velké investice.

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„To jsou projekty, které jsou připravené. Máme schválený střednědobý finanční plán a můžeme se rovnou zase pustit do práce,“ pokračovala primátorka. Upozornila ale i na projekty jako je strategie pro vzdělávání.

Na otázku, s kým by viděla možnou koalici, nechtěla konkrétně odpovídat, protože v době rozhovoru ještě nebyly ani sečtené všechny hlasy. „To je předčasná otázka. Mělo by to ale být co nejvíce kompatibilní s naším programem, abychom ho mohli doručit občanům. Budeme vyjednávat,“ sdělila.

Neodmítla ani jednání s ODS, přestože se její lídr Jan Teplý ostře vyhraňoval proti Našemu Česku a vyloučil povolební spolupráci. „To byl jedinec, ne celá strana,“ uvedla primátorka.

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