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Kapitán Dezolát rozdává jménem strážníků falešné pokuty. Leták Motoristů řeší policie

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  14:57

Po Budějovicích se šíří předvolební leták koalice Motoristů, Svobodných a Trikolory. Problém je, že se může na první pohled jevit jako dokument městské policie, používá i její logo. Strážníci se od falešné pokuty distancovali, případ řeší policie. | foto: Městská policie České Budějovice

Volební kampaň lze vést různými způsoby. Velmi bizarní zvolila koalice Motoristů, Svobodných a Trikolóry v Českých Budějovicích. S podpisem kapitána Dezoláta rozdávají falešné pokuty, které na první pohled připomínají výzvy městské policie. Ta se od letáku distancovala, nyní jej řeší policie.

Špatné parkování, neuvážené rozhodnutí s následky na celé čtyři roky či vjezd do slepé ulice slibů. To jsou zjištěné přestupky na předvolebním letáku nadepsaného „Pokuta za špatné zaparkování vašeho hlasu v minulých komunálních volbách“, který se šíří krajským městem.

Dokument obsahuje i kolonky s datem kontroly, časem a místem přestupku. Pokuty za jednotlivá provinění se pohybují od pěti tisíc korun, u přestupku, kdy měli lidé zapomenout, že i jejich hlas má vliv, je uvedená částka dokonce jako „nevyčíslitelná“. Náprava je prý možná u blížících se voleb.

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Součástí listu je i logo městské policie. Její reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Upozornila občany na zneužití svého názvu a loga. „Z tohoto důvodu podáváme podnět orgánům činným v trestním řízení k prověření, zda v souvislosti s vytvořením a šířením tohoto materiálu nedošlo k porušení trestněprávních či jiných právních předpisů,“ sdělila mluvčí strážníků Věra Školková.

Zmínila též, že použití názvu a loga strážníků může vzbudit dojem, že se jedná o oficiální dokument. Připomněla, že instituce zachovává politickou nestrannost. I proto zveřejnila jen horní část letáku bez konkrétních stran. Na to, že jde o koalici Motoristů, upozornila Budějcká Drbna.

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Na Facebooku mezitím vznikl účet Kpt. Dezolát zařazený do kategorie satira/parodie. Kdo ho spravuje, není zřejmé, zveřejnil však celé znění letáku, které už strany uvádí. Je tam i umělou inteligencí vygenerovaný příběh, kde je policejní vyšetřování označené jako kauza „Papírek 2026".

„Nelze vyloučit, že tento způsob označení byl zvolen s cílem využít důvěryhodnosti městské policie a současně v předvolebním období upozornit na obsah materiálu. Konkrétní okolnosti případu nyní budou předmětem prověřování,“ dodala mluvčí.

Redakce iDNES.cz kontaktovala se žádostí o vyjádření i mluvčího Motoristů Lukáše Koutníka. Textovou zprávu si přečetl, zatím na ni však nereagoval. Stejně dopadly i opakované žádosti o předvolební rozhovor s kandidátem strany na primátora Budějovic Václavem Srogončíkem.

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