Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ANO je v Českých Budějovicích béčko Našeho Česka, zaznělo od Pirátů na debatě

Lukáš Marek
  16:27
Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla...

Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla lídryní ODS, nyní bude v čele kandidátky hnutí Naše Česko. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Budějovickým lídrem HOPB je Tomáš Chovanec.
Budějovickým lídrem Pirátů je Pavel Tůma (uprostřed).
Občané pro Budějovice a STAN jdou do komunálních voleb společně. (červen 2026)
Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...
5 fotografií
Lídr ODS Jan Teplý při předvolebním klání kandidátů na primátora Českých Budějovic vyloučil spolupráci s hnutím Naše Česko Martina Kuby. Označil ho jako populistické. Primátorka Dagmar Škodová Parmová kontrovala, že stojí na demokratických principech a třeba na kraji spolupracuje i se stranami, které se do zastupitelstva ani nedostaly. V televizní debatě dostal nejvíce hlasů Viktor Lavička z ANO a těsně za ním byla právě primátorka. Poslední byl lídr SPD.

Když v pondělí večer začala předvolební debata lídrů z Budějovic, vypadalo to nejdříve na poklidnou jihočeskou selanku. Diskuze se ale vyhrotila. „Jsem zděšená“ či „Je to šílené,“ znělo od kandidátů na primátora v pořadu na CNN Prima News.

Situace se hodně vyostřila ve chvíli, kdy se začalo mluvit na téma možné povolební spolupráce a tvoření koalic. Svým vyjádřením způsobil rozruch lídr ODS Jan Teplý.

O post budějovického primátora zabojují i Teplý a Talíř, synové známých otců

„Můj osobní postoj je takový, že spolupráce s hnutím Naše Česko není možná. Jsem ochotný spolupracovat s demokratickými stranami,“ oznámil. Navíc hnutí označil za populistické, když třeba ze dne na den upustí od projektu přívozu přes řeku Malši, protože se na Facebooku strhnou negativní reakce.

Výsledky hlasování

1. Viktor Lavička (ANO) 21,4 %
2. Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko) 20,6 %
3. Václav Srogončík (Motoristé a Svobodní) 12,8 %
4. Pavla Heyduková (Piráti a Budějčáci s podporou Zelených) 12,4 %
5. Ondřej Talíř (KDU-ČSL a TOP 09) 10,3 %
6. Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice a Starostové) 8,6 %
7. Jan Teplý (ODS) 7,9 %
8. Jan Kadlec (SPD) 6,0 %

Poznámka: V Českých Budějovicích kandiduje deset subjektů. Kromě výše uvedených to je ještě uskupení Pro Budějce (koalice KSČM, PRO, SOCDEM, ČSNS, STAČILO!) a DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ a NK. Jejich lídři nebyli do debaty pozvaní.

Jindy klidnou primátorku Dagmar Škodovou Parmovou a jedničku kandidátky Našeho Česka v Budějovicích vyjádření popudilo a okamžitě reagovala. „Jsem zděšená, že tu bylo řečeno, že nejsme demokratické hnutí a jsme populisté. Naše hnutí se zakládá na demokratických principech,“ řekla.

Připomněla, že například na úrovni kraje má Naše Česko v zastupitelstvu pohodlnou většinu, a přesto jsou třeba v odborných komisích zástupci politických stran, které se do zastupitelstva ani nedostaly.

Už před vyjádřením Jana Teplého bylo zřejmé, že ODS v Budějovicích s Naším Českem nemá dobré vztahy. Je to logické, většina zastupitelů totiž ODS opustila ve chvíli, kdy Martin Kuba založil nové hnutí.

Povolební spolupráci s Naším Českem ovšem hned nato odmítla i Pavla Heyduková z Pirátů, která se debaty účastnila místo lídra Pavla Tůmy. První dva roky končícího volebního období přitom byli politici z obou skupin v Budějovicích v koalici.

„Ta zkušenost byla ale hořká. Člověk si myslel, že je v koalici s demokratickou stranou, ale pak je tam jeden člověk, který má právo veta, a to je Martin Kuba,“ uvedla Heyduková. A pokračovala dál a ještě rozvířila emoce tím, že když někdo mluví o Našem Česku jako o béčku hnutí ANO, tak v Budějovicích je to naopak. „ANO je béčko Našeho Česka,“ dodala.

„Hlasovali jste jak na běžícím pásu“

To nenechalo klidným ani jedničku ANO 2011 Viktora Lavičku. „Musím se smát tomu, co tu zaznělo. Je to šílené. První dva roky Piráti v koalici hlasovali jak na běžícím pásu,“ kontroval. Upozornil, že právě ANO podpořilo jen jeden rozpočet města a další už nikoli a také nesouhlasili ani s některými změnami územního plánu. „Podpořili jsme to, co jsme považovali za smysluplné,“ doplnil Lavička.

K tomu se připojil lídr kandidátky Občanů pro Budějovice a STAN Tomáš Chovanec, který se pokusil debatu zklidnit. Hnutí je nyní na radnici v opozici. „Je třeba poctivě říct, že celá řada projektů vzniká i na základě toho, že s nimi souhlasíme. Ale dokázal bych jmenovat i projekty, které nám Naše Česko kritizovalo, a dnes se s nimi chlubí. Ale my nechceme být opozicí za každou cenu,“ uvedl. I z jeho slov ale bylo patrné, že by povolební vyjednávání o spolupráci s tímto hnutím byla složitá.

Budu znovu kandidovat, potvrdila budějovická primátorka. Teď už za Naše Česko

U dalších účastníků debaty už pak reakce nebyli tak emotivní. Třeba jednička Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) Ondřej Talíř sdělil, že si chtějí po volbách se všemi sednout a bude zásadní, s kým budou moci prosadit svůj program. „Tady je dnes znát, že se u někoho propisují osobní spory,“ dodal.

Lídr SPD Jan Kadlec řekl, že se nevymezují vůči nikomu. Václav Srogončík (Motoristé a Svobodní) by si na radnici dovedl představit spolupráci, která by kopírovala vládní linii. „Jsme v Českých Budějovicích noví bez nějakých vazeb,“ konstatoval.

Nejvíce bodoval Lavička

Po celou dobu debaty mohli dát zájemci hlas svému favoritovi nebo tomu, kdo se jim v debatě nejvíce líbil. V tomto ohledu uspěl a na prvním místě skončil Viktor Lavička z ANO, s malým odstupem za ním pak byla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).

Pak byl značný odstup a třetí byl Václav Srogončík (Motoristé a Svobodní). Nejhůř u diváků dopadl Jan Kadlec z SPD.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

Sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. Lidem se vybavují vraždy, volají policii

Klesající hladina orlické vodní nádrže odhalila na mnohých místech i staré...

Klesající hladina orlické přehrady odhaluje v bahně a písku i zrezavělé sudy. Lidé si ještě dobře pamatují na sérii brutálních, tzv. Orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své...

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

Trojnásobný vrah zůstane ve vězení. Pro společnost představuje riziko, míní soud

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu

30. Trabant sraz Vrbno

Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...

ANO je v Českých Budějovicích béčko Našeho Česka, zaznělo od Pirátů na debatě

Dagmar Škodová Parmová je první primátorkou Českých Budějovic. V roce 2022 byla...

Lídr ODS Jan Teplý při předvolebním klání kandidátů na primátora Českých Budějovic vyloučil spolupráci s hnutím Naše Česko Martina Kuby. Označil ho jako populistické. Primátorka Dagmar Škodová...

8. září 2026  16:27

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávali loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

8. září 2026  10:10,  aktualizováno  13:04

Rtuť nebo arsen. Červený promluvil o toxických látkách na Šumavě

Jednání vlády. Na snímku ministr životního prostředí Igor Červený. (18. května...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za Motoristy Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády. Podle něj se v lokalitě nachází přibližně tisíc tun...

8. září 2026  10:33,  aktualizováno  12:35

Areál po zkrachovalém Kovosvitu ožívá, část si pronajal výrobce vzduchotechniky

Českobudějovický krajský soud vyhlásil moratorium nad firmou Kovosvit MAS...

Do areálu někdejšího Kovosvitu v Sezimově Ústí na Táborsku vstoupil nový nájemce a haly, které po konkurzu zůstaly prázdné, začínají znovu ožívat. Výrobu tam chce přesunout firma na vzduchotechnická...

8. září 2026  8:58

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Oznámil to na tiskové...

7. září 2026  13:55,  aktualizováno  8. 9. 5:27

Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla

V pondělí odpoledne začal hořet autobus na dálnici D3 u Ševětína. (7. září 2026)

Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové části. Požár uhasil řidič ještě před příjezdem hasičů. Všech 55 cestujících vyčkalo za svodidly, nikomu...

7. září 2026  16:25

Řetězový most, bunkry i jezy. Utopená historie vystoupila ze dna Orlíku

Vysychající Orlická přehrada pod Podolským mostem

Hladina Orlické přehrady kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla na historické minimum. Spadla o 15 metrů. Sucho tak odkrývá místa, která byla dlouhá desetiletí pod vodou. Video redakce iDNES.cz...

7. září 2026  15:02

Jak vidím kolo, nemůžu si pomoct, přiznal senior. Ukradli jich nejméně sedmnáct

ilustrační snímek

Více než sedmnáct kol, především těch elektrických, ukradl senior, který se pohyboval na Táborsku, ale i v jiných krajích. Cenu nijak neřešil, kola za několik desítek tisíc korun obratem prodával za...

7. září 2026  11:40

Krumlov chce referendum proti plánované spalovně odpadů v sousední Přísečné

Energoblok Domoradice vyrábí teplo a elektrickou energii technologií spalování...

Referendum k projektu spalovny odpadů v sousední obci Přísečná požadují obyvatelé Českého Krumlova. Záměr stavby oznámila soukromá firma, která při severovýchodní hranici katastru města provozuje...

7. září 2026  9:19

iDNES z kraje: Při výpravě Afrikou máte uprostřed pouště kemp s chlazeným pivem

Výlet za dobrodružstvím s pohodlím svého zázemí? Poznejte hotelbusy!

Už 35 let funguje cestovní kancelář Pangeo tours z Českých Budějovic. Se svými hotelbusy tak svět objíždí Jaroslav Michal, spoluzakladatel společnosti, který byl už podruhé hostem podcastu iDNES z...

6. září 2026  19:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Hromadná nehoda na Písecku. Srážka pěti aut a motorkáře uzavřela most přes Orlík

U Temešváru na Písecku se střetlo pět aut a motocyklu. Jeho řidič utrpěl těžká...

Hromadná nehoda pěti automobilů a jednoho motocyklu u Temešváru na Písecku zcela uzavřela Podolský most přes Orlík. Motorkář utrpěl těžké zranění a nakonec v nemocnici zemřel.

5. září 2026  17:08,  aktualizováno  6. 9. 10:29

OBRAZEM: Boj o setiny sekundy. Automobilové skvosty zářily v pohraničí

Už 17. ročník setinové rallye historických a klasických automobilů si užili...

Mercedes-Benz, Jaguar, Porsche, Triumph, Austin-Healey či česká Škoda. Desítky nablýskaných automobilových historických skvostů mnoha značek sváděly na 17. ročníku rallye South Bohemia Classic boje o...

6. září 2026  9:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×