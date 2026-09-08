Když v pondělí večer začala předvolební debata lídrů z Budějovic, vypadalo to nejdříve na poklidnou jihočeskou selanku. Diskuze se ale vyhrotila. „Jsem zděšená“ či „Je to šílené,“ znělo od kandidátů na primátora v pořadu na CNN Prima News.
Situace se hodně vyostřila ve chvíli, kdy se začalo mluvit na téma možné povolební spolupráce a tvoření koalic. Svým vyjádřením způsobil rozruch lídr ODS Jan Teplý.
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„Můj osobní postoj je takový, že spolupráce s hnutím Naše Česko není možná. Jsem ochotný spolupracovat s demokratickými stranami,“ oznámil. Navíc hnutí označil za populistické, když třeba ze dne na den upustí od projektu přívozu přes řeku Malši, protože se na Facebooku strhnou negativní reakce.
Výsledky hlasování
1. Viktor Lavička (ANO) 21,4 %
Poznámka: V Českých Budějovicích kandiduje deset subjektů. Kromě výše uvedených to je ještě uskupení Pro Budějce (koalice KSČM, PRO, SOCDEM, ČSNS, STAČILO!) a DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT, sdružení DSZ a NK. Jejich lídři nebyli do debaty pozvaní.
Jindy klidnou primátorku Dagmar Škodovou Parmovou a jedničku kandidátky Našeho Česka v Budějovicích vyjádření popudilo a okamžitě reagovala. „Jsem zděšená, že tu bylo řečeno, že nejsme demokratické hnutí a jsme populisté. Naše hnutí se zakládá na demokratických principech,“ řekla.
Připomněla, že například na úrovni kraje má Naše Česko v zastupitelstvu pohodlnou většinu, a přesto jsou třeba v odborných komisích zástupci politických stran, které se do zastupitelstva ani nedostaly.
Už před vyjádřením Jana Teplého bylo zřejmé, že ODS v Budějovicích s Naším Českem nemá dobré vztahy. Je to logické, většina zastupitelů totiž ODS opustila ve chvíli, kdy Martin Kuba založil nové hnutí.
Povolební spolupráci s Naším Českem ovšem hned nato odmítla i Pavla Heyduková z Pirátů, která se debaty účastnila místo lídra Pavla Tůmy. První dva roky končícího volebního období přitom byli politici z obou skupin v Budějovicích v koalici.
„Ta zkušenost byla ale hořká. Člověk si myslel, že je v koalici s demokratickou stranou, ale pak je tam jeden člověk, který má právo veta, a to je Martin Kuba,“ uvedla Heyduková. A pokračovala dál a ještě rozvířila emoce tím, že když někdo mluví o Našem Česku jako o béčku hnutí ANO, tak v Budějovicích je to naopak. „ANO je béčko Našeho Česka,“ dodala.
„Hlasovali jste jak na běžícím pásu“
To nenechalo klidným ani jedničku ANO 2011 Viktora Lavičku. „Musím se smát tomu, co tu zaznělo. Je to šílené. První dva roky Piráti v koalici hlasovali jak na běžícím pásu,“ kontroval. Upozornil, že právě ANO podpořilo jen jeden rozpočet města a další už nikoli a také nesouhlasili ani s některými změnami územního plánu. „Podpořili jsme to, co jsme považovali za smysluplné,“ doplnil Lavička.
K tomu se připojil lídr kandidátky Občanů pro Budějovice a STAN Tomáš Chovanec, který se pokusil debatu zklidnit. Hnutí je nyní na radnici v opozici. „Je třeba poctivě říct, že celá řada projektů vzniká i na základě toho, že s nimi souhlasíme. Ale dokázal bych jmenovat i projekty, které nám Naše Česko kritizovalo, a dnes se s nimi chlubí. Ale my nechceme být opozicí za každou cenu,“ uvedl. I z jeho slov ale bylo patrné, že by povolební vyjednávání o spolupráci s tímto hnutím byla složitá.
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U dalších účastníků debaty už pak reakce nebyli tak emotivní. Třeba jednička Společně pro Budějovice (KDU-ČSL a TOP 09) Ondřej Talíř sdělil, že si chtějí po volbách se všemi sednout a bude zásadní, s kým budou moci prosadit svůj program. „Tady je dnes znát, že se u někoho propisují osobní spory,“ dodal.
Lídr SPD Jan Kadlec řekl, že se nevymezují vůči nikomu. Václav Srogončík (Motoristé a Svobodní) by si na radnici dovedl představit spolupráci, která by kopírovala vládní linii. „Jsme v Českých Budějovicích noví bez nějakých vazeb,“ konstatoval.
Nejvíce bodoval Lavička
Po celou dobu debaty mohli dát zájemci hlas svému favoritovi nebo tomu, kdo se jim v debatě nejvíce líbil. V tomto ohledu uspěl a na prvním místě skončil Viktor Lavička z ANO, s malým odstupem za ním pak byla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Pak byl značný odstup a třetí byl Václav Srogončík (Motoristé a Svobodní). Nejhůř u diváků dopadl Jan Kadlec z SPD.