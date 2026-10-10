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Komunální volby 2026 v Písku vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu

Matouš Waller
  22:04

Výsledky komunální voleb 2026 v Písku | foto: Petr Lundák, MF DNES

V komunálních volbách v Písku se ziskem téměř 21 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 10 procenty hlasů vynesli sdružení Písek srdcem a rozumem. Volební klauzuli překonaly i Lidovci, Naše Česko, Hlas Písku, STAN, Volba pro město, ONA PÍSEK, Piráti a ODS. Volební účast se zastavila na necelých 41 procentech.

Výsledky voleb 2026

Komunální volby v Písku, kde voliči rozhodovali o obsazení 27 křesel zastupitelů, jednoznačně ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo necelých 21 procent hlasů.

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Na druhém místě je s odstupem více než deseti procent hlasů sdružení Písek srdcem a rozumem. Třetí příčku obsadila KDU-ČSL s těsným odstupem od druhého místa.

Výsledky komunálních voleb v Písku 2026
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201120,97 %46 6247
Písek srdcem a rozumem10,34 %22 9893
KDU-ČSL10,28 %22 8523
Naše Česko10,24 %22 7623
Hlas Písku9,64 %21 4253
STAN8,11 %18 0292
Volba pro město7,22 %16 0442
ONA PÍSEK6,92 %15 3922
Česká pirátská strana5,94 %13 2071
ODS5,38 %11 9651

Do skrutinia se kromě první trojice dostalo dalších sedm uskupení – Naše Česko, Hlas Písku, STAN, Volba pro město, ONA PÍSEK, Česká pirátská strana a ODS. Jako jediná pod volební klauzulí zůstala kandidátka Zelená pro Písek. Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Písku.

Kdo bude vládnout Písku?

O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.

Dosavadní koalici v zastupitelstvu s 27 členy tvořilo hnutí ANO, sdružení PRO Písek, ODS a Piráti. S celkovým počtem 16 zastupitelů měla koalice pohodlnou většinu.

Výsledky komunálních voleb v Písku v roce 2022
UskupeníVýsledek v procentechZisk hlasůZisk mandátů
ANO 201123,42 %49 8257
Písek srdcem a rozumem13,28 %28 2514
PRO Písek12,25 %26 0553
ODS9,99 %21 2443
Česká pirátská strana9,47 %20 1533
Hlas Písku8,97 %19 0832
KDU-ČSL8,31 %17 6692
VAŠE VOLBA7,94 %16 8882
KSČM5,30 %11 2671

Volební účast v Písku v roce 2022 dosáhla 39,16 procenta. Letos přišlo hlasovat 40,76 procent obyvatel.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
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