Komunální volby v Písku, kde voliči rozhodovali o obsazení 27 křesel zastupitelů, jednoznačně ovládlo hnutí ANO. Po sečtení všech okrsků si od voličů odneslo necelých 21 procent hlasů.
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Na druhém místě je s odstupem více než deseti procent hlasů sdružení Písek srdcem a rozumem. Třetí příčku obsadila KDU-ČSL s těsným odstupem od druhého místa.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|20,97 %
|46 624
|7
|Písek srdcem a rozumem
|10,34 %
|22 989
|3
|KDU-ČSL
|10,28 %
|22 852
|3
|Naše Česko
|10,24 %
|22 762
|3
|Hlas Písku
|9,64 %
|21 425
|3
|STAN
|8,11 %
|18 029
|2
|Volba pro město
|7,22 %
|16 044
|2
|ONA PÍSEK
|6,92 %
|15 392
|2
|Česká pirátská strana
|5,94 %
|13 207
|1
|ODS
|5,38 %
|11 965
|1
Do skrutinia se kromě první trojice dostalo dalších sedm uskupení – Naše Česko, Hlas Písku, STAN, Volba pro město, ONA PÍSEK, Česká pirátská strana a ODS. Jako jediná pod volební klauzulí zůstala kandidátka Zelená pro Písek. Prohlédněte si kompletní volební výsledky v Písku.
Kdo bude vládnout Písku?
O tom, kdo město v dalších čtyřech letech povede, však kromě voličů a přidělených mandátů rozhodnou také povolební jednání.
Dosavadní koalici v zastupitelstvu s 27 členy tvořilo hnutí ANO, sdružení PRO Písek, ODS a Piráti. S celkovým počtem 16 zastupitelů měla koalice pohodlnou většinu.
|Uskupení
|Výsledek v procentech
|Zisk hlasů
|Zisk mandátů
|ANO 2011
|23,42 %
|49 825
|7
|Písek srdcem a rozumem
|13,28 %
|28 251
|4
|PRO Písek
|12,25 %
|26 055
|3
|ODS
|9,99 %
|21 244
|3
|Česká pirátská strana
|9,47 %
|20 153
|3
|Hlas Písku
|8,97 %
|19 083
|2
|KDU-ČSL
|8,31 %
|17 669
|2
|VAŠE VOLBA
|7,94 %
|16 888
|2
|KSČM
|5,30 %
|11 267
|1
Volební účast v Písku v roce 2022 dosáhla 39,16 procenta. Letos přišlo hlasovat 40,76 procent obyvatel.
Volby 2026 OBRAZEM