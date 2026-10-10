„Kdo si ho vezme jako první?“ zazní v budějovickém Modrém domě při sledování volebních výsledků. Hlavně děti zástupců ODS evidentně ožívají a s elánem pobíhají po společenské místnosti za svým novým oblíbencem.
Tím je robotický pes Dennis. Nejprve nosil jméno Brůno, ale pak vyhrálo oslovení podle Minecraftu. Váží přes dvacet kilogramů, řídí se přes ovladač.
„Není to jen hračka, ale součást výzkumného projektu. Je to pes na programování AI a robotů celkově. V budoucnu může být využívaný například pro záchranářské akce,“ přibližuje lídr ODS Jan Teplý.
Dennis umí panáčkovat, podá ruku, ukáže srdíčko a částečně zvládne i salto. Může i ven, ale vadí mu mokro. „Obrazil s námi celou kampaň. Nemarodil, měl stoprocentní docházku. Moderním technologiím jsme nakloněni,“ hlásí Teplý.
Když si ho děti dostatečně užily, dal si chvilku odpočinku. „Záleží na pilotech. Umírněným dámám vydrží dvě až tři hodiny, salta a pokusy o ně mužů ho unaví tak po hodině a půl,“ přidává další z členů strany Jiří Borovka.