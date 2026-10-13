V Táboře lídři zmíněných uskupeních podepsali v neděli memorandum o budoucí spolupráci a jednají o programu. Starostou by se měl stát lídr Našeho Česka Ondřej Semerák, což v úterý potvrdil. Hnutí Tábor 2020, které město od roku 2010 vedlo, bude v opozici.
„Musíme nejprve udělat podrobnou revizi stavu města. Nevylučujeme, že změníme připravovaný rozpočet, což bychom ale asi letos nestihli. Proto je možné, že příští rok začneme s rozpočtovým provizoriem,“ uvedl Semerák.
Dodal, proč v koalici nejsou všichni zastupitelé z uskupení Šance pro Tábor, které tvoří členové KSČM, SPD nebo SOCDEM. „Jsou tam strany, které jsou pro nás nepřijatelné,“ uvedl.
Podle něj Bastlová s účastí v koalici souhlasí. S vedením města má zkušenosti, v minulosti zastávala funkci místostarostky. Semerák řekl, že koaliční partneři by mohli smlouvu podepsat v úvodu příštího týdne. Podle něj se na 90 procentech programových priorit shodli.
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Starosta Tábora u voleb propadl, i tak jeho hnutí zkouší vyjednat koalici
Zatím není jasné, jak přesně bude vypadat užší vedení radnice. Budoucí koaliční partneři se dohodli, že Semerákovými uvolněnými místostarosty budou Hana Randová (ANO) a Stanislav Kotrčka (Společně pro Tábor). „Pozici uvolněné radní by zastávala Olga Bastlová,“ dodal Semerák.
Nevylučuje, že by město mělo ještě jednoho neuvolněného místostarostu z hnutí Naše Česko. „Vše rozhodneme až podle aktuálního stavu na radnici, který přesně neznáme. Může se stát, že zjistíme, že na pokrytí veškeré agendy bude potřeba širší tým. Ale rádi bychom počet členů vedení optimalizovali,“ uvedl Semerák.
Volby 2026 OBRAZEM
Volby v Táboře vygenerovaly čtyři silná uskupení. Vítězné Naše Česko získalo pět mandátů stejně jako těsně druhé ANO a třetí Tábor 2020. Formace Živý Tábor (Piráti/Zelení) má čtyři zastupitele. Kromě čtyř nejsilnějších subjektů se do táborského zastupitelstva ještě dostala uskupení Šance pro Tábor se třemi mandáty, Společně pro Tábor rovněž se třemi křesly a Tábor na MAX se dvěma mandáty.
V Písku už stvrdili spolupráci
V Písku vzniká koalice stran a uskupení ANO, Naše Česko, Hlas Písku a Starostové a nezávislí. Budou mít 15 zastupitelů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu. Jejich zástupci podepsali memorandum o spolupráci. Nyní vedou jednání o programových prioritách a personálním obsazení vedení města.
„Ze současné koalice v nové nebudou Piráti, kteří získali jen jeden mandát, a také současná místostarostka Petra Trambová,“ uvedl starosta a lídr vítězné strany ANO Michal Čapek. Trambová pro letošní komunální volby sestavila kandidátku ONA Písek, kde kandidovaly jen ženy.
Komunální volby v Písku vyhrálo ANO, získalo sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhý skončil Písek srdcem a rozumem se třemi mandáty. Tři zastupitele má i třetí KDU-ČSL, stejně jako čtvrté Naše Česko a pátý Hlas Písku.
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Proč mají některá města primátora a jiná starostu. Kdo z nich je vyšší šarže?
Voleb se zúčastnilo 40,76 procenta voličů. Šestý je STAN se dvěma mandáty. Stejný počet zastupitelů má i sedmá Volba pro město a ONA Písek na osmém místě. Devátí Piráti získali jeden mandát. Na desátém místě skončila ODS, což znamená pouhý jeden mandát.