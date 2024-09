Kraj by měl z úspor více investovat, upozorňuje lídr opozičních Pirátů

Piráti mají za sebou první čtyři roky v krajském zastupitelstvu, kde byli z opozice často slyšet. Do voleb je vede finančník a místostarosta Písku Josef Soumar. Chtěl by se zaměřit například na integrovanou dopravu v kraji.

„Jsme poslední region, který nemá integrovaný dopravní systém. S rozvojem infrastruktury v kraji navíc klesá ochota jezdit hromadnou dopravou. Musíme lidi přesvědčit, že jet vlakem z Písku do Budějovic je v pohodě,“ upozorňuje 39letý lídr.

V předvolebním programu máte jako jednu z priorit zajištění zdravotnického personálu. Jak byste toho docílil?

Rozdělil bych téma do dvou oblastí. Jedna část se týká praktiků, zubařů či pediatrů, které chceme pro Jihočechy zajistit. Ti totiž lidi nasměrují ke specialistům do nemocnice. Týká se to ale také našich nemocnic. Ty jsou na tom dobře, ale když se podíváme na mzdy lékařů a jejich práci nebo přesčasy, zvyšuje to nároky na počet kvalifikovaných lékařů a sester, kterých je velký nedostatek.

Stávající program kraje na přilákání lékařů, jimž nabízí až milion a půl korun, pro vás není dost efektivní?

V tom bych chtěl pokračovat a mohly by se v něm navýšit i prostředky. S ostatními kraji se o ně přetahujeme. Dnes s lékaři také musíme řešit zázemí v místě působení. To může kraj ovlivnit, ale je to i otázka na nemocnice. V Písku nabízíme lékařům dvoumilionovou bezúročnou půjčku, což ale není tak atraktivní, jako když mu nabídneme nevratnou dotaci na bydlení a ordinaci jeden a půl milionu z krajského rozpočtu. I to je mnohdy bohužel málo, aby se tu kvalitní lékař kompletně zařídil.

Josef Soumar

(39 let) Podniká v oboru finančnictví a v roce 2022 se stal 3. místostarostou Písku, kde je od roku 2018 zastupitelem. Ve své gesci má oblasti financí, dopravy či digitalizace. Od roku 2020 je krajským zastupitelem, je i předsedou hospodářského výboru. S manželkou a dvěma dcerami žije v Písku, kde se narodil. Mezi jeho záliby patří golf, lukostřelba, hra na bicí a makroekonomie.

Chcete cílit na studenty zdravotnických oborů, jenže tu nemáme ani lékařskou fakultu.

V kraji s fakultou je větší šance, že tam lékaři zůstanou, už při studiu si tam budují částečně zázemí. Podle mě ale není úplně od věci, kdybychom se domluvili třeba s univerzitou v Linci a v budoucnu absolventům nabídli adekvátní podmínky.

V oblasti porodnictví byste chtěl zlepšit celkovou péči. Máte pocit, že jihočeské porodnictví není dostatečně kvalitní?

Mám zkušenosti s píseckou nemocnicí, kde funguje přes dva roky Centrum porodní asistence. Líbilo by se mi, kdyby je mělo více porodnic v kraji, komfort v nich je vysoký. Na druhou stranu si ale nejsem jistý, zda je reálné, aby taková centra byla ve všech jihočeských nemocnicích. Umím si představit, že na porodnictví se bude soustředit jen polovina nemocnic v kraji, zato ale budou mít špičková centra.

Rád byste také zvýšil kvalitu a kapacitu veřejné hromadné dopravy. V kraji se mluví o integrovaném dopravním systému…

...ten tu ale vůbec nemáme. Pokud chceme jet napříč krajem, musíme si koupit víc jízdenek a řešit, jak spoje navazují. Přitom by to šlo vyřešit jedním lístkem. To by měl kraj řešit ruku v ruce s budováním infrastruktury. Pokud se bude kapacita silnic navyšovat, motivace lidí jezdit hromadnou dopravou se bude snižovat. Musíme však lidi přesvědčit, že jet třeba vlakem z Písku do Budějovic je v pohodě. Jsme poslední kraj, který tento systém nemá.

Proč ho pořád nemáme?

Zřejmě to není priorita kraje, tou jsou hlavně dálnice či obchvaty, což ale chápu. Dá se však dělat více věcí najednou, i když to zabere poměrně dost času. Jak je vidět u ostatních krajů, jde to zvládnout.

Před rokem současné vedení kraje zprovoznilo letiště v Plané. Jak se díváte na jeho budoucí směřování?

Letiště nás každý rok stojí desítky milionů, jeho uzavření už ale dnes není tématem. Myslím si, že je třeba ho dostat do stavu, kdy bude ekonomicky samostatné, pak bude rozlétané, jak říká hejtman Kuba. Mrzí mě, že se do této ztrátové společnosti navíc vložily pozemky za 150 milionů a s nikým se to neřešilo.

Byla podle vás chyba tlačit na to, aby se letiště dostavělo?

Z mého pohledu je jediné soběstačné letiště v Ruzyni. Ostatní regionální letiště jsou dotovaná, takže se nabízí otázka, jestli stát naší velikosti jich potřebuje tolik, když se financují z veřejných prostředků. Přitom pražské i ostravské letiště je pro většinu republiky v dojezdové vzdálenosti do hodiny a půl. Asi to bylo spíše politické rozhodnutí, od kterého už se v posledních letech kvůli proinvestovaným penězům nedalo odstoupit.

Chtěl byste také zefektivnit budování záchytných parkovišť, která mají mít fotovoltaické střechy. Není to spíš otázka obcí a měst?

To rozhodně ano, ale jako kraj bychom je mohli pomocí dotací podpořit. Často se zapomíná, že kraj může s obcemi napřímo komunikovat, vlastní silnice 2. a 3. třídy a stará se o rychlostní silnice. Koordinace dopravy po kraji může být i o tom, že budeme s městy řešit záchytná parkoviště, která můžeme společně postavit tam, kde to dává smysl.

Zmiňujete dotace. Je podle vás současný krajský systém jejich rozdělování efektivní?

V konkrétních dotačních titulech ano, ale myslím, že rezervy jsou v obnově venkova, kde se podpora snížila ze 100 na 45 milionů. To je podle mě škoda. Máme tu i Krajský investiční fond (KIF), který je ze své podstaty dobrý, ale nemá tak striktní a transparentní pravidla.

V jakém ohledu?

Žadatelé často ani nevědí, co vše musí splnit, aby na podporu dosáhli. Zdá se mi, že rozdělení peněz je spíše politickým tématem. Vedení kraje se snaží zacílit na všechny regiony, ale pokud se sejde více velmi kvalitních žádostí z jedné oblasti, vždy to některá z těchto obcí odnese ve prospěch jiných. Bylo by lepší u jednotlivých projektů zohlednit i návaznost na jiné dotační tituly, aby se nestalo, že třeba právě kvůli KIF některá obec nedosáhne na další peníze, které mohou významně pomoci.

Podle aktuálních odhadů bude mít Jihočeský kraj na konci roku v rezervách přes pět miliard korun. Co byste s nimi udělal?

Je to obrovská částka, což je dané tím, že se levněji soutěží zakázky. Takové peníze by se měly okamžitě znovu investovat do věcí, co v sestavování rozpočtu skončily pod čarou. Dále mají kraje vyšší příjmy z rozpočtového určení daní, ty by také měly mířit do investic, do IDS, či příchozích lékařů. Máme tu ale i projekty, do nichž je nutné investovat ve větším časovém rozpětí, a právě pro ně fond rezerv funguje. Nemá ale smysl držet tolik peněz na běžných účtech.

Do roku 2030 bude zakázané skládkování odpadu, i proto se plánuje výstavba hned několika zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO). Bude však dostatek odpadu pro takové kapacity?

Pokud vznikne ZEVO Vráto s aktuálně plánovanou kapacitou 160 tisíc tun, odpadu pro něj nebudeme mít dost a vozil by se sem nejspíš z Vysočiny. V plánu je i výstavba podobného zařízení v Písku nebo v Plané nad Lužnicí, které mají podle mě daleko větší smysl. Více menších ZEVO totiž výrazně pomůže i s vytápěním v daných městech. Jedno velké navíc znatelně zahltí okolí dopravou.

Věřím tomu, že bychom s novou kandidátkou mohli být solidním partnerem v koalici.

Hodně rušno je kolem potenciální lokality úložiště jaderného odpadu Janoch, které okolní obce odmítají. Mělo by tam stát?

Ekonomicky dává smysl, že se takové území hledá poblíž Jaderné elektrárny Temelín, ale politicky je to špatně. Současná vláda o tom s dotčenými obcemi nemluví a nemají jisté žádné kompenzace ani plán, jak bude v okolí zatížená doprava. Už teď jsou obce v určitém ohledu elektrárnou znevýhodněné a příliš nelákají lidi k bydlení. Navíc po slibech, že tu budeme mít levnější elektřinu, se nedůvěře místních vůbec nedivím. Nelíbí se mi, že poslední vlády to tlačí na sílu, to je špatně.

Do budoucna se mluví rovněž o výstavbě dalších dvou bloků v Temelíně nebo budování malého modulárního reaktoru. Je to podle vás dobrý krok?

Ano a platí to pro celou republiku. Jsem zastáncem jaderné energetiky a vnímám ji jako cestu k udržitelnosti celé sítě. Co se týká jihu Čech, pokud tu budou nová pracoviště a možnost zde vzdělávat jaderné inženýry, určitě to bude mít pozitivní dopad. Na druhou stranu by měl stát k nám a jižní Moravě, kde jsou Dukovany, přistupovat trochu jinak a kompenzovat rizika s tím spojená. Trochu mi schází dialog.

Na kraji jsou Piráti v opozici, v Písku jste ale jedním z místostarostů. Umíte si představit Piráty ve vedení kraje?

Ano, máme v první desítce kandidátů dost lidí, kteří mají velké zkušenosti s vedením z radnic. Reflektovali jsme to, že Piráti nejsou aktivistické hnutí, ale jsme politici, kteří mají zkušenosti. Věřím tomu, že bychom takovou roli zvládli.

Kolik křesel v novém zastupitelstvu byste považoval za úspěch?

Kdyby nás tam bylo sedm, bylo By to skvělé, ale vzhledem k současné situaci očekávám, že bychom mohli mít pět nebo šest mandátů. Musíme se ale podívat na to, že Piráti jsou ve vládě a máme na jihu Čech velkou konkurenci. I to hraje velkou roli. Věřím však tomu, že bychom s novou kandidátkou mohli být solidním partnerem v koalici.