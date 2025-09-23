Ani trochu si netroufne odhadovat, jak dopadne při volbách do parlamentu ještě jedno důležité hlasování. Obyvatelé Písku budou rozhodovat také o tom, zda na okraji města vznikne spalovna odpadu ZEVO.
„Stačí si vzpomenout, jak to u nás bylo s rozhodováním o plaveckém bazénu,“ vzpomíná místostarosta Josef Soumar, jednička Pirátů na jihu Čech. Když se strana dostane přes deset procent hlasů, tak to bude podle něj úspěch.
Pojďme k programu Pirátů – 200 tisíc domovů za čtyři roky. To je sci-fi? Stačí, když se podívám, jak dlouho se plánují a projektují městské byty v Budějovicích.
Tři body, které jsou k tomu potřeba. Je to kombinace zrychlené výstavby, plus podpory obecního a družstevního bydlení a podpory nájemního bydlení. Nejdůležitější je přivést neobsazené byty na trh, třeba i regulací Airbnb a podobně. I výstavbu lze zahájit, ale je potřeba nejdéle do roka od voleb rozhodnout o takzvaných akceleračních zónách, kde pak bude možnost rychlejší výstavby. Třeba v Praze jsme takto představili tři nové lokality, které mohou navazovat na metro.
Co u vás v Písku?
U nás v Písku je to prostor blízko okružní křižovatky na Pražské, kde by mohlo vzniknout 150 bytů, nebo v jižní části kasáren dalších 450. Je ale potřeba to mít jako prioritu a stále na tom pracovat. Pak je třeba začít pracovat na rozvojových plochách, které jsou k tomu nejen v Písku roky určené, ale investoři tam nestaví.
Josef Soumar (40 let)
Podniká v oboru finančnictví. V roce 2022 se stal třetím místostarostou Písku, kde je od roku 2018 zastupitelem. Ve své gesci má finance, dopravu či digitalizaci. V minulém volebním období byl krajským zastupitelem. S manželkou a dvěma dcerami žije v Písku, kde se narodil. Mezi jeho záliby patří golf, lukostřelba, hra na bicí a makroekonomie.
Jak k tomu chcete investory dotlačit?
Pokud taková plocha leží deset dvacet let ladem, můžeme začít řešit změnu územního plánu a vyjmutí těchto stavebních ploch a vyhradit nové, o které bude skutečný zájem. Anebo zvolit vyšší zdanění dlouhodobě investičních ploch. Bydlení by nemělo sloužit jen k ukládání peněz a ke spekulacím. Potřebujeme vytvořit dostupné bydlení, startovací byty pro mladé.
A jak chcete udělat, aby v každém druhém paneláku či bytovce nebyly dlouhodobě prázdné byty?
Je to o tom podporovat byty, které budou skutečně sloužit k bydlení. Neexistuje ale rychlé a jednoduché řešení. Když dnes investor pronajme byt, má obavy, že nedostane zaplacené nájemné nebo mu byt nájemník poškodí a on se těžce domáhá nápravy. Když si pak investor spočítá, že mu byt bez nájemníka vynese pět až sedm procent ročně, jak roste jeho cena, tak ho nechce pronajmout a byt je prázdný. S pronájmem by měl třeba deset procent, ale nestojí mu to za to riziko. Proto kombinace opatření od podpory obecní výstavby, družstevní bydlení, akcelerační zóny a podpora pro lidi, kteří byty již dnes dlouhodobě pronajímají.
Má Písek stavět další městské byty?
Rozhodně ano. Pro třicátníky je hrozně těžké pořídit si vlastní bydlení. Mladí lidé to bez pomoci rodičů nezvládnou. Když budou v městském za férovou cenu, měli by si pak dokázat vytvářet úspory, aby časem dosáhli na hypotéku a pořídili si vlastní. Když bude mít Písek tisíc nových bytů, uspokojí poptávku a mohlo by to tlačit i na cenu snižování komerčního nájemného. Vytvořili bychom velkou konkurenci. Je třeba zpět navyšovat obecní bytový fond a využít evropské peníze smysluplně.
Také v programu slibujete úspory nákladů pro 90 procent rodin. Jak toho chcete docílit?
Například snížením sazby DPH na základní potraviny, hygienu.
Nebudou pak ty peníze chybět ve státním rozpočtu, neprohloubí se deficit?
Máme tuto podporu rozpočítanou tak, že je rozpočtově neutrální. Víme, kde na to vezmeme. Podpora rodin by spočívala například v tom, že by dostávaly polovinu peněz z výnosu emisních povolenek. Tyto peníze budou přímo v rozpočtu a my chceme, aby se polovina vrátila zpět k lidem. Pak lze určitě najít prostředky v přebujelých dotačních programech.
Tak, že nějaké zrušíte?
Myslím, že například v zemědělství by měly být dotace nastavené férově pro menší a střední firmy či pro ty, které začínají. Když má holding obrovské zisky, tak by neměl ještě dostávat milionové dotace. Ty mohou lépe posloužit jinde a podpořit zdravou konkurenci.
Byli jste ve vládě, ze které jste odešli. Jak nyní vnímáte koaliční potenciál Pirátů. Třeba s hnutím ANO a dalšími jste už předem možnou spolupráci vyloučili.
Opakovaně jsme upozorňovali na záležitosti týkající se bitcoinové aféry, Dozimetru. Jsme kritičtí i vůči případným partnerům. Ale teď se musíme dívat hlavně na sebe, abychom měli co největší výsledek a mohli po volbách mluvit do zásadních personálních otázek.
Co pro vás bude volebním úspěchem?
Pokud se dostaneme přes deset procent. Celostátní výsledek pro nás je klíčový, abychom mohli i v regionech pokračovat úspěšně dál pod hlavičkou Pirátů.
Teď se musíme dívat hlavně na sebe, abychom měli
co největší výsledek a mohli po volbách mluvit
do zásadních personálních otázek.
Pojďme i k regionálním tématům. Co například úložiště jaderného odpadu na jihu Čech a jádro obecně?
Můj postoj je stále stejný, pragmatický. Myslím, že bez jádra to v Česku nezvládneme. Nejsme napojení na tak velké další zdroje. Jsem i pro dostavbu Dukovan. Na druhou stranu je potřeba mít těch zdrojů více, ukázala nám to válka na Ukrajině. Diverzifikace náš stát více ochrání. Měli bychom tak pokračovat i s rozvojem malých modulárních reaktorů. Určitě je namístě i podpora větrných a solárních elektráren. Soláry na budovy a střechy, nikoli na otevřených loukách.
Větrné elektrárny zatím obyvatelé na jihu Čech vesměs odmítají, pokud někde vznikl záměr na jejich stavbu. Měla by do toho nějakým způsobem vstoupit vláda a ošetřit to legislativně?
Stát by neměl zasahovat do práv obcí, když k tomu dělají třeba referendum. Stát by měl hlavně vysvětlovat a ukazovat, proč je dobré to mít. Mít pro tyto nové zdroje vytyčené rozvojové plochy. Když člověk nezná další možné výhody pro obec, tak si pak představí jen ten velký větrník, který se mu točí za oknem.
A může se naše země stát jednou energeticky soběstačnou? Což může být v blízké budoucnosti naprosto zlomové.
Máte pravdu, soběstačnost je velmi důležitá. Ale pro představu, nemůžeme na hranicích odstřihnout dráty, přenosová soustava je dnes evropsky propojená, jde tedy o ceny. Obecně jsem pro soběstačnost podporovat a nejen u energetiky. Je třeba škoda, že necháváme padnout naše ocelárny, přitom mohou patřit ke kritické infrastruktuře státu. Vím, že všechno sami nemůžeme zvládnout, ale měli bychom si tyto věci jednoznačně nastavit a určit, jaké má náš stát priority a do kolika let chceme soběstačnosti dosáhnout, jak zajistit strategické smlouvy na dodávky některých surovin a součástek.
Když ještě zůstanu u energetiky, tak s tím souvisí i spalování odpadu a vznik ZEVO, zařízení na jeho energetické využití. Už roste v Plané nad Lužnicí u Tábora, má být v Budějovicích, ale i u vás v Písku. Tomu v Písku ale na krajské úrovni mu nefandí.
Situace je dlouhodobě komplikovaná. Můj názor je, že si primárně stát měl vzít mapu Česka a určit dle dat, která má, kde spalovny budou. Neudělal to, nechal to na obcích. Ty se bojí brzkého termínu konce skládkování a uzavírání uhelných kotlů. Proto tu teď máme řekněme ekonomické boje. V Písku už máme podepsaná memoranda o dodávkách odpadu. Ale zásadní pro mě budou výsledky referenda o ZEVO Písek teď při volbách, ta budu ctít. Podle toho budeme postupovat dál.
Co očekáváte?
Po referendu s plaveckým bazénem si vůbec netroufnou odhadovat výsledek. Lidé, kteří to mají na radnici na starost, se snaží vysvětlovat, proč ano. Odpůrci samozřejmě argumentují, proč stavbu nechtějí. A chápu obě strany.
Ještě se musím zeptat, když se stanete poslancem, ponecháte si i post místostarosty?
Dělám rád jednu věc naplno. Myslím, že tak důležité pozice, jako je správa města a státu, by se neměly slučovat, když vidím, kolik času mi zabere práce pro město.