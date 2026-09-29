Nad megalomanskými projekty nyní nepřemýšlí, chtěl by České Budějovice měnit tak, aby byly co nejlépe připravené na horka. S tím souvisí třeba i proměna náměstí Přemysla Otakara II., kde by rád viděl i vzrostlé stromy. Lídrem ODS v komunálních volbách a kandidátem na primátora je Jan Teplý.
Když se ohlédnu třeba jen rok zpět, tak si vaše jméno určitě nespojím s ODS. A najednou jste lídr a kandidát na primátora Českých Budějovic. Jak se to událo?
To je poměrně jednoduchý příběh. Celý život jsem pravicový volič, věřím v základní principy demokracie, v ukotvení v západní kultuře v Evropské unii. Ale podmínkou mého povolání bylo, že se politicky neangažujeme. Když jsem loni v listopadu ukončil kariéru v Madetě, tak jsem se mohl politicky angažovat. Můj přítel Jiří Borovka se stal předsedou jihočeské ODS. Zeptal jsem se ho, jestli potřebuje nějak pomoci. On řekl, tak podej přihlášku. Takhle jednoduché to bylo. Myslím, že mám zkušenosti a chci to dělat.
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Čekal jsem, že bude jedničkou právě Jiří Borovka, v zastupitelstvu už je, v Budějovicích je poměrně známý.
On má zodpovědnost za celý kraj. A samozřejmě odchod lidí navázaných na Naše Česko hodně změnil situaci. Někdy to byli i lídři. Takže on potřeboval řešit tyto věci, takže navrhl mě.
Jak velký ten exodus členů ODS do Našeho Česka nakonec byl?
Musíme rozdělit dvě věci. Na jihu Čech bylo hlášených asi 900 lidí v ODS, zhruba 300 jich neobnovilo členství. A z toho jich desítky odešly do Našeho Česka, to je asi vše.
Jan Teplý (46 let)
Manažer, mentor a kouč je kandidátem na primátora Českých Budějovic za ODS. Vystudoval Gymnázium Jírovcova a ekonomiku a management na Jihočeské univerzitě, titul MBA získal na britské Sheffield Hallam University. Dlouhé roky působil na několika pozicích v mlékárenském gigantu Madeta, kterou vlastní jeho otec, začínal v logistice, později řídil marketing, obchod a nákup. Je ženatý, má tři děti.
Takže zůstalo nějakých 600 členů. Daří se nabírat nové tváře?
Mohu mluvit za České Budějovice a tady už jsme to dávno nahradili novými lidmi.
Jak moc je tedy ODS v Budějovicích jiná, oproti té předchozí s Martinem Kubou, která před čtyřmi lety vyhrála volby?
Vstoupil jsem do strany až v únoru, tak se možná musíte zeptat spíše jinde. Ale vnímám to tak, že ctíme demokratické přístupy. Volí se tajně. Není to o tom, že šéf rozhodne a pak ostatní zvednou ruku. Ano, je to otravné, trvá to dlouho. Ale je to prověřené a je to diskuse a nějaká shoda. Pokud jsem správně pochopil, to nebývalo.
Vymezujete se v kampani proti Našemu Česku. Na plakátech píšete vaše Budějovice, což mi přijde jako jasná narážka.
Cílem kampaně určitě není vymezovat se vůči panu Kubovi. Cílem je ukázat, že tým lidí, který máme na kandidátce, se dokáže o Budějovice starat lépe.
Jaké jsou tedy vaše priority? Lze v Budějovicích programem něčím překvapit?
Programy se dost často podobají, dokonce i některá hesla. V komunální politice to často jinak nejde, protože to, co trápí občany, je doprava, služby města, jak se mu tu žije, jestli je tu bezpečno a jestli fungují školy. V tomto je to poměrně stejné. Ale naši lidé na kandidátce mají tu osobní zkušenost. Takže máme jasné základní okruhy. Město a doprava, bezpečnost a prevence, finance pod kontrolou a město bez běhání a sport a kultura pro všechny. To jsou samozřejmě hlavně hesla. Ale máme mezi sebou lidi, kteří podnikali, podnikají, jsou to dobří hospodáři. Nejde o gesta a stříhání pásek, ale dělat užitečné věci. Chceme se soustředit třeba na adaptaci města v souvislosti s klimatem. Neobjevujeme Ameriku, ale nechceme to zanedbat.
Konkrétně?
Třeba pomoci SJV bezúročnou půjčkou nebo administrativní pomocí tak, aby se v paneláku žilo dobře třeba i ve 12. patře. Kombinací dobré izolace, solárních panelů na střeše, předokenních žaluzií a retenční nádrže, která zachytí vodu pro zalévání zeleně. Tohle by podle mě město mělo dělat. Nebo nesázet malé stromky, ale našetřit na velké stromy, které pak vydrží i v horku.
Když jsme u stromů, tak dnes si občané všimnou každého pokáceného nebo zanedbaného stromu. Je to opravdu palčivé téma. Nehodil by se Budějovicím městský zahradník?
Budějovice si zaslouží institut městského architekta a koordinátora dopravy. A ne ve smyslu komise, která je pod vlivem, ale příspěvkové organizace, která se o město opravdu bude starat. A bude mít dostatek prostředků, abychom zaplatili špičky v oboru. Takže když pak někam kopneme, aby bylo vše koordinované a nerozkopalo se to místo za chvíli znovu. Abychom měli jasně odlišené pruhy pro cyklisty, MHD a auta. Tam, kde to jde. Udělat taková opatření, aby člověk do města nejezdil autem, když nutně nemusí. A opatření spíše motivační než restriktivní.
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Zmínil jste, že by ještě lepší bylo, kdyby řidič do toho centra ani jezdit nemusel.
To jsme u služeb. Je potřeba pokračovat v digitalizaci úřadu. Vidím v tom dvojí přínos. Čím víc obyvatel si své záležitosti vyřeší z pohodlí domova, tak nepojedou autem do centra. A pro ty ostatní, kteří na úřad přijdou, pak budou mít jeho zaměstnanci více času. Je to náročný projekt. Ale můžeme se učit v Estonsku, ve Finsku, zase neobjevujeme Ameriku. Stačí se inspirovat. Dovedu si představit třeba i úpravu úředních hodin tak, aby to bylo přívětivější pro pracující.
Když pominu i další budovy, tak jsou úředníci na radnici na náměstí Přemysla Otakara II. A to je velké téma v souvislosti s auty. Od zklidnění dopravy v centru dala současná koalice ruce pryč.
V tom si právě myslím, že je teď ODS jiná. Že nás neovlivní, když na nás někdo tlačí na Facebooku. Politika by se neměla dělat podle hlasování na Instagramu a Facebooku. Za mě z dlouhodobého hlediska nemá být v centru automobilový provoz. Na druhou stranu to nemůže být represe. Musíte to udělat tak, aby to pro lidi bylo výhodné. A je také potřeba myslet na tamní obyvatele. V ideálním případě bych to viděl na návrat velkých stromů a místo, kde jste bez aut. Ale nedělat hlouposti, stále se tam musí dostat autem třeba člověk na vozíčku.
Seriál předvolebních rozhovorů
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To znamená kompletní proměnu náměstí. Šlo by to ruku v ruce s tím, že už by na to dohlížel městský architekt?
Politici by si neměli hrát na odborníky. Je dobré mít odborníky, kteří dané problematice rozumějí. Mohu chtít být na radnici s tím, že mám vizi, kde chci stromy na náměstí. Ale jak to udělat, aby to bylo příjemné a udržitelné, na to už je architekt, koordinátor dopravy či zahradní architekt.
Stopnul byste naopak nějaký projekt, do kterého se chce současné vedení pustit?
Kdybych tu možnost ještě měl, tak by stálo za to se detailně podívat na projekt Centra míčových sportů u výstaviště. Ano, je to krajská akce. Myslím, že tam nejsou některé věci domyšlené.
Můžete být konkrétní?
Hodně debat je o výšce stropu, aby se tam vešla kostka. Pak se mluví o kapacitě. Pokud se nemýlím, je to 4 500 lidí, ale podmínka pro mezinárodní zápasy a některé aktivity je sedm tisíc. Myslím, že i umístění u křižovatky není zrovna vhodné. Zasloužilo by si to revizi.
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Ale sportovní hala by tu určitě využití našla, nebo se pletu?
Pokud ta hala bude stát 1,5 miliardy, tak bychom mohli mít třeba pět menších multifunkčních hal, kde se bude moci naplno sportovat. Chápu, že si volejbalisté zaslouží důstojné prostory, ale tento projekt tak nevnímám. Město by se mělo starat, aby měly děti do osmnácti let kvalitní přístup ke sportu i kultuře. Profesionální sport by si měl na sebe vydělat sám.
Bavili jsme se také o limitech, které mají Budějovice v souvislosti se svou rozlohou, a i vy souhlasíte, aby se o krajském městě přemýšlelo jako o velké aglomeraci včetně okolních obcí.
Ano, chtěl bych, aby celá aglomerace skutečně naplno spolupracovala. Třeba Litvínovice nevnímám jako samostatné sídlo, považuji je za srdeční součást Budějovic. Měli bychom tak o společných záměrech a rozvoji jednat společně.
To jste mi nahrál. Vedou se komplikovaná jednání, aby se podařilo silniční propojku z Máje přes Švábův Hrádek dotáhnout právě až do Litvínovic k výpadovce na Krumlov. Část obyvatel Litvínovic silnici odmítá.
Tohle je vždy nepříjemné, na druhou stranu, o té komunikaci se roky ví, počítá s ní územní plán. Takže tady mi odpor nepřijde úplně fér.
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Mluvil jste o stavbách sportovních hal, že je to vlastně veřejná služba. Splňuje to i třeba vodní svět, nebo to má být čistě komerční záležitost s tím, že město může nabídnout pozemky a podporu při schvalovacích procesech?
Myslím, že jiné věci Budějovice potřebují dříve. Důležitější je mít město opravené a připravené na horko. Třeba Krajinská ulice. To má být výstavní skříň města s fungující pěší zónou. Místo toho je tam patnáct různých povrchů. Pro mě jsou důležitější lavičky, koše a pítka na správných místech. Bude pro mě důležitější panelák, kde se dá dobře žít i v tom největším vedru.
Komunální volby v Jihočeském kraji
kandidáti v okresních městech
Ale soukromému investorovi byste s vodním světem nebránil?
To je za mě ideální stav. Co ale chybí, je podle mě plavecký stadion na levém břehu města. To za veřejnou službu považuji. To mi přijde jako velká škoda a mohl by se využít prostor ve Čtyřech Dvorech kolem tamního parku. Je to blízko sídlišť Máj i Vltava.
Hned opodál je také připravený projekt výstavby městských bytů, může jich tam být přes tři stovky.
Ideální je za mě forma PPP projektu, tedy financování soukromým investorem. Je důležité, aby k tomu byla navázaná i infrastruktura, například školka a další zázemí pro rodiny. Ale druhá věc je, že si nemyslím, že by město mělo konkurovat soukromým investorům. Většinou jakákoliv státní instituce nebude podnikat lépe než člověk, který se tím živí. Město má nastavit podmínky, to ano. A pak mít byty, díky kterým nabídneme bydlení například policistům, hasičům, některým odborníkům.
Přesto město má i své vlastní společnosti, a ne malé. Například dopravní podnik.
Dopravní podnik je služba, kterou město vlastnit má, stejně jako třeba vodárny, které má mít pod kontrolou. Už mi ale třeba nedává smysl, aby si tyto podniky kupovaly reklamu a měly ji někde na dresu. Dopravní podnik tu má monopol a nepotřebuje to.
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Na kole nepřekážím, uvolňuji cestu autům, říká lídr, který by přidal i další bus pruhy
Pak tu máme třeba Jihočeské divadlo, které je také závislé na financování od města.
Tam ten důvod také vidím, i tohle je služba. Mimochodem je mezi čtyřsouborovými divadly snad nejlepší v Evropě. Má až třicetiprocentní samofinancování. Paní ředitelka to dělá dobře, o tom není pochyb. Nešikovné je financování, divadlo slouží celému kraji, takže myslím, že někde mezi 30 až 50 procenty by mohl tuto instituci dotovat Jihočeský kraj. Ono to navazuje i na jednu z věcí v našem programu, vrátit kulturu a oživit městské části, jako jsou Máj, Vltava, Čtyři Dvory... Kdyby třeba kraj posílal divadlu zhruba 30 milionů, tak by pak město mohlo ušetřené peníze využít na rozvoj nezávislého umění a menší kulturu v jednotlivých čtvrtích.
V souvislosti s divadlem se teď znovu mluví o tom, že by kraj odkoupil Metropol, opravil ho a pak by se tam opera či balet vrátily.
Myslím, že divadlo potřebuje důstojný stánek, který by ale třeba plnil i roli komunitního centra. Hypoteticky i nová budova, která by ale byla více prospěšná a součástí by bylo i velké parkoviště a podobně. Ale to už by jasně měli říct odborníci, o čemž jsme se bavili na začátku.