Nechtěl bych tu ani jeden větrník, říká lídr kandidátky SPD, Trikolory a PRO

V parlamentu mají své poslance, obsadili i řadu městských zastupitelstev, ale v tom krajském na jihu Čech chybí. Před čtyřmi lety měla Svoboda a přímá demokracie (SPD) ambice, že na hejtmanství také pronikne. Na překonání pětiprocentní hranice pro získání mandátů jí chybělo zhruba tisíc hlasů.

Současní kandidáti v čele s jedničkou Janem Kadlecem to tentokrát chtějí prolomit. „Soustředíme se na osobní, kontaktní kampaň. Objíždíme celý kraj a snažíme se mluvit s občany,“ zdůrazňuje lídr SPD v Jihočeském kraji.

Minimálně v billboardové kampani opět upozorňujete hlavně na celostátní témata a jdete proti vládě. To znamená, že věříte, že budou lidé v krajských volbách reagovat ve velkém na to, jak funguje současná vláda?

Víme, co nás v kraji tíží a trápí, ale já myslím, že bude rozhodovat celostátní politika. My dlouhodobě silně kritizujeme práci koalice a upozorňujeme na její kroky i v kampani. Věřím, že se to odrazí ve výsledcích voleb i na jihu Čech. Mluvíme například se zemědělci, kteří si stěžují na obrovskou administrativní zátěž, neustálé papírování.

Když objíždíte region, jaký je vůbec zájem občanů o krajské volby?

Před čtyřmi lety byla účast necelých čtyřicet procent. Někdy mi až vyráží dech, že vlastně jedna část obyvatel ani neví, o jaké přesně volby se teď jedná. Ale nikomu bych to nevyčítal, o prázdninách si chtějí spíš lidé užít léta a politika je tolik nezajímá. Teď v září už to může být jiné. Někde byl ale už o prázdninách zájem enormní. Zaznamenal jsem i případy určité agrese od velmi mladých, odhaduji tak šestnáctiletých dospívajících, kteří nám rovnou začali nadávat.

Nyní SPD nemá na jihu Čech samostatnou kandidátu, je to tak?

Ano, spojili jsme se s Trikolorou a PRO.

Vy sám jste si řekl o post jedničky, nebo to vyplynulo třeba tak, že jste také zastupitelem v Českých Budějovicích, a máte tak možnost být politicky přece jen více na očích?

Celkem to vyplynulo z logiky věci a aktuální situace. Takže ano, souvisí to i s tím, že jsem zastupitelem. A nakonec jsem získal nominaci a při hlasování mě kolegové jako lídra potvrdili.

Jan Kadlec (67 let) Lídr kandidátky SPD, Trikolory a PRO v Jihočeském kraji je vystudovaný inženýr ekonomie a také strojař. Od roku 2022 je zastupitelem města České Budějovice za SPD. Je ženatý a má tři dospělé děti. Cítí se být velkým budějovickým i jihočeským patriotem. Je motorkář a dříve hrál hodně tenis.

Jaké byly uplynulé dva roky v českobudějovickém zastupitelstvu? Slyší koalice vaše hlasy? Z opozičních lavic to asi není tak snadné?

Je nás málo, čtyři. Nemohu říct, že by nenaslouchali. Vše je hodně dané počty a domluvami. Z naší strany není možná ukázka síly. Já jsem kovaný „Budějčák“, to říkám opakovaně. A tak vím, jak třeba roky naše občany štve dopravní situace. Úřad má nějakou setrvačnost, a tak to všechno pak dlouho trvá. Rozčilují mě třeba rozkopané ulice.

Město je velké a ulice i sítě pod nimi stárnou, takže bude vždycky někde něco rozkopané, jinak bychom čekali až na nějakou havárii, například kanalizace.

Ano, takhle jsem si to také myslel. Ale vezměme si například Lidickou třídu, kolikrát už byla za posledních pět let i po opravě rozkopaná. Teď například u Samsonu. To vnímám jako nedůslednost. Když se tam dělala velká oprava, mělo se udělat vše najednou.

A to byl třeba důvod, proč jste vůbec vstoupil do politiky?

O tu jsem se aktivně zajímal vždy. Už dříve jsem byl například v různých komisích. Vždy mě zajímalo, co se kolem mě děje.

Jaký je tedy regionální program SPD, když opomenu, že v kampani míříte hlavně proti vládě?

Samozřejmě ho máme a lidé se o něm dočtou třeba už v našich předvolebních letácích. Myslíme na zdravotnictví, kde bychom určitě podporovali zachování všech našich nemocnic, aby byla péče co nejvíce dostupná. Usilovali bychom o to, aby lékaři chtěli v těchto nemocnicích zůstávat, stimulovali je. Důležité také je, aby si je mezi sebou jednotlivá zařízení nepřetahovala. Prioritní je pro nás také péče o seniory, bydlení pro mladé rodiny. Když tu budou žít mladí, je šance, že jich bude dostatek na péči o ty starší. V této oblasti mě hodně zajímá jedna věc.

Jaká?

Je to Hrudkov, bývalá velká plicní léčebna. Areál je obrovský, ale dlouhodobě nevyužívaný a chátrá. Určitě by stálo za to se na tento prostor zaměřit a oživit ho.

Jsou i projekty, na které byste na hejtmanství navázali?

Bezpochyby ano, je to dané i tou velkou setrvačností úřadu. I ve chvíli, kdybychom vyhráli volby a sestavili koalici, tak by byl nesmysl, abychom zastavili dobré projekty, a myslím, že je takových dost. Mám třeba na mysli snahy kolem získávání nových lékařů či tlak na dostavbu dálnice a podobně.

A jak vnímáte fungování Letiště České Budějovice? Fandíte tomuto projektu, přestože kraj musí provoz dál hodně dotovat, nebo jste spíše odpůrcem?

Neříkám ani tak, ani tak, ale na má slova dojde. (smích) Na letišti se létá, což je dobře. Je dotované, to víme všichni. Je to záležitost ekonomiky. Můj názor je takový, vydržet ještě třeba dva roky, dělat si ekonomickou rozvahu a snažit se maximálně využít potenciálu celého areálu, který je obrovský. Pak to může fungovat tak, že nějaké další přidružené aktivity mohou sanovat ztrátu ze samotného létání.

Žijete v Havlíčkově kolonii v Budějovicích, což není zas tak daleko od plánovaného přemostění Vltavy do Rožnova. Jak vnímáte tento projekt?

V zastupitelstvu jsem byl proti němu. Doslova jsem prolezl celý břeh Vltavy a doporučoval jsem vyústění v Rožnově zhruba o 300 metrů dál, kde stával selský most. Nebylo by nutné tam například vykupovat tolik garáží. Jinak je ale fakt, že další přemostění Vltavy potřebujeme. Ještě bych připomněl, jak velký odpor byl v minulosti proti pokračování a dalšímu mostu přes Malši u Malého jezu.

S ním teď nikdo nepočítá, uvažuje se tam pouze o cyklostezce v blízkosti železnice.

Kdyby někdo plány na most u Malého jezu znovu obnovil, bude ten odpor znovu obrovský.

A myslíte, že se ještě někdo vrátí k úpravám koryta a protipovodňovým opatřením na Malši právě kolem Malého jezu?

V plánovaném rozsahu to bylo úplně zbytečné. Malše se vždy rozlívala kolem Roudného a existovala i jednodušší řešení než kácet stromy a bagrovat.

Pak je tu ale jeden obrovský projekt: stavba spalovny, tedy zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v budějovickém Vrátu. Má vaši podporu?

Určitě má. Byl jsem se už dříve podívat na podobné zařízení v Brně, není hlučné, necítíte zápach, to je důležité zmínit. Tady v Budějovicích mám jedno ale. Kapacita bude až na 160 tisíc tun, Budějovice přitom zdaleka tolik nevyprodukují, a tak se bude muset dovážet, to jsou stovky kamionů. Navíc se v kraji plánují další tři menší zařízení. To už by nedávalo logiku a smysl. Je to komplikované, proto je to třeba na úrovni kraje ještě hodně řešit.

Když jsme u tepla a energií, tak se musím přesunout k větrným elektrárnám. Na jihu Čech je to poslední dobou velké a živé téma a investoři mají velký zájem stavět třeba na Lipně. Co si o tom myslíte?

Nechtěl bych tu ani jeden větrník. Na Slovensku nebo v Maďarsku jich je hodně, ale ty výsledky a výkon podle mě nejsou až tak zajímavé.

Kdyby náhodou stát nechtěl vařit pivo, ať Budvar převede na kraj. Myslím, že bychom si s tím rádi poradili.

Kudy bychom tedy měli postupovat k větší energetické soběstačnosti? Je budoucnost v jádru?

I Temelín byl původně naplánovaný jako dvojnásobný, takže tam určitě prostor vidím. Stále více sílí fotovoltaika, kdy se solární panely velmi rychle rozrůstají na domech. Ale ve větrnících budoucnost nevidím.

A co potom jaderné úložiště? V úvahách je i lokalita Janoch blízko Temelína.

Tohle jsem zatím sledoval jen okrajově, a proto bych nerad zaujal nějaký postoj, než se s celou věcí odborněji seznámím.

Ještě se vrátím k vašim billboardům. Přece jen tam bylo něco lokálního, a to že jste proti prodeji pivovaru Budějovického Budvaru. Ale přímo od ředitele vím, že to vůbec není aktuální téma a nikdy o tom s vládními politiky za dlouhé roky nejednal. Proč to tedy zmiňujete?

Když se některé vládní političky vyjadřují ve smyslu, že stát tu není od toho, aby vařil pivo, tak ty obavy zkrátka máme. Budvar je ziskový a daří se mu, takže je obezřetnost namístě, když čas od času padají taková vyjádření. A kdyby náhodou stát nechtěl vařit pivo, ať Budvar převede na kraj. Myslím, že bychom si s tím rádi poradili.

Sám jste zmínil, že každý chce vyhrát volby. Co byste udělal jako první, kdybyste se stal hejtmanem?

Čekal jsem, kdy ta otázka přijde. Našel bych si kancelář, kam mám chodit. Ale vážně, je potřeba nejdříve sestavit koalici, najít shodu a kompromisy. Jinak bych se nejdříve zaměřil na stav silniční a dálniční sítě.

A jak vnímáte koaliční potenciál SPD? Z některých ohlasů plyne, že se s vámi kolegové z ostatních uskupení nechtějí do takové spolupráce úplně hrnout.

Musím říct, že jsem zatím žádná slova o odmítnutí ani nezaslechl, spíše naopak. Věřím, že potenciál máme. Myslím, že je důležité, aby také mě jako lídra nejdříve poznali jako člověka. Aby věděli, že se se mnou dá jednat. Není nutné říkat předem, s tebou já nepůjdu, zvlášť tady v jižních Čechách.