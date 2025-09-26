Starosta Prachatic chce využít spojení zkušeností z komunální i vysoké politiky. Pro dostupnější bydlení by se 56letému Janu Bauerovi líbily státní projekty na klíč.
V předvolebním rozhovoru zdůrazňuje význam vnitřní i vnější bezpečnosti a zmiňuje důležitou podporu sportu.
Před čtyřmi lety koalice SPOLU vyhrála na jihu Čech s výsledkem 29,09 procenta, získala pět poslanců. Jaký výsledek byste bral letos?
Takový, abychom na celostátní úrovni dokázali pomoci sestavit vládu. Uvědomuji si, že minulý výsledek byl hodně dobrý. Respektuji politickou konkurenci. Před čtyřmi lety jsme v preferencích před volbami také prohrávali, ale nakonec se vše otočilo. Měsíce chodím po ulicích jižních Čech a mám pocit, že třetina lidí je rozhodnutá, třetina se o politiku nezajímá a hodně lidí se rozhodne na poslední chvíli.
Jaký vliv bude mít celostátní politika na výsledky v regionu?
Rozhodující. Regionální politika má svůj význam, ale celostátní témata a závěrečné debaty lídrů zásadně rozhodují o konečných výsledcích. My v regionu budeme dělat maximum do poslední chvíle, ale je to něco jiného než komunální nebo krajské volby.
Přesto, jaká jihočeská témata vnímáte jako klíčová?
Už před čtyřmi lety jsem od Jihočechů slyšel jednotící prosbu, ať něco uděláme s dopravní dostupností kraje. Výsledky jsou vidět. Ze státního rozpočtu se podařilo dostat do regionu desítky miliard korun navíc. Velký dluh zůstává na středočeském úseku dálnice D3, ale i tam se věci začaly hýbat. Důležité je, že se pracuje i na silnici z Budějovic do Písku, která bude ve variantě pruhů 2+1, což je také velký posun. Zajímám se také o trasu na hraniční přechod Strážný a do Německa. Ta nás hodně trápí. Provoz tam není tak vysoký, ale je třeba s tím něco dělat, protože Němci jsou náš hlavní obchodní partner a fyzické spojení je také důležité.
Jan Bauer (56 let)
Žije v Prachaticích, kde se narodil a také odmaturoval na tamním gymnáziu. Dále studoval na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Mezi lety 1998 a 2010 byl starostou Prachatic a od roku 2004 více než devět let i poslancem Parlamentu ČR. Následně politiku na čas opustil a věnoval se podnikání. V roce 2017 se stal opět poslancem, pokračoval i následné volební období. Od roku 2022 je znovu starostou Prachatic. Rád hraje fotbal, tenis i stolní tenis a chodí do přírody. Je ženatý, má dvě děti.
Co zdravotnictví?
Věnuji se hlavně sociální oblasti, ale nutnost řešení a aktualizace systémů v ní je stejná jako u zdravotnictví. Dává se do toho hodně peněz, ale je otázka, jestli se dobře využívají. Populace stárne, a tak je nutné oba systémy upravit.
Jak?
Často se v regionu mluví o nedostupnosti zdravotní péče a některých chybějících lékařích. Oproti jiným krajům to není fatální. Už dříve se navýšily peníze, aby se mohly zvýšit kapacity vysokých škol pro mediky. Program běží, celostátně je úspěšný a výsledky budou vidět. Na jihu Čech dobře funguje program Dostupná zdravotní péče. Díky němu přišlo do regionu už asi 25 lékařů. Je třeba naslouchat jejich potřebám, aby chtěli do daného města jít a to často i s rodinou.
Celosvětovým tématem je bezpečnost. Ovlivní i tyto volby?
Bezpečnost České republiky je klíčová. Bez vnitřní a vnější bezpečnosti nebude fungovat nic. Proto je důležité pevné členství v NATO a Evropské unii. Jsme malá země, která se nemůže bránit sama. Byl jsem u toho, když se za vlády Mirka Topolánka jednalo o stavbě protiraketového štítu v Brdech. Podle mě je škoda, že se to tehdy nedotáhlo. Ale jedno z mých nejhorších zahraničních setkání bylo, když nám Rusové prakticky fyzicky vyhrožovali, že Česko má něco takového v plánu. Nelze to podceňovat.
Jedním z hlavních bodů vašeho programu je dostupné bydlení. To není nic nového, ale mění se věci už správným směrem?
Je to velký problém. Mám dvě děti ve věku 26 a 31 let a ty neřeší nic jiného. Rozjel se program dostupného bydlení, který se týká i řady jihočeských měst. Skrz státní pobídky mohou vznikat nové byty. Ponovu mohou penzijní fondy vstupovat na trh stavebního bydlení. Slíbili jsme inventuru státních pozemků. Bylo jich vytipovaných asi 50 zbytečných, které se budou převádět do vlastnictví obcí, aby tam mohly stavět byty. Líbí se mi „projekty na klíč“, když by za státní peníze vznikl katalog bytových domů, který by šetřil čas i peníze za projektování.
Pomůže ve věci nový stavební zákon?
Vidím to v Prachaticích z první ruky. Je to chyba této vlády, že se neurychlila digitalizace stavebního zákona. Ale Piráti si s námi taky servítky neberou. Je to neúspěšné dílo předsedy Ivana Bartoše a jeho týmu. V přímém přenosu jsem sledoval, jak je to nefunkční. Nelze se ale jen vymlouvat na stavební zákon. Když mají lidé správný tah na branku, dají se věci rychle posouvat.
Máte pořád do politiky chuť?
Ano. Nenechám se otrávit. Přeji si, abychom pokračovali v začaté práci a hlavně v dopravních stavbách. Nesmíme být černým pasažérem. Můžeme si o Donaldu Trumpovi myslet cokoliv, ale on na rovinu říká věci, které se nechtělo říkat dlouhá desetiletí. Musí se plnit alianční závazky. Znamená to, že dvě procenta HDP půjdou do zbraní s tím, že by se to mělo zvyšovat. Zajímá mě i energetická bezpečnost, protože se v roce 2033 má přestat těžit uhlí na našem území a staneme se energeticky nesoběstačným.
To jsou hlavní důvody, proč znovu kandidujete?
Ano a zároveň ještě nejsou dokončené všechny věci, které po nás jihočeští voliči chtěli nebo chtějí. Hlavně se to týká té dopravy. Přál bych si, abychom měli dálnici až do Splitu. Musíme řešit demografickou křivku a stárnutí populace. Je třeba se umět postarat o statisíce nových seniorů, k tomu budeme potřebovat nové kapacity pobytových služeb. Jen v regionu chybí stovky až tisíce míst. V budoucnu to bude ještě horší.
Sám jste velkým sportovcem. Co byste v tomto odvětví chtěl zlepšit?
Aktivně sportuji a je mi hodně blízký. Za této vlády se na sport nezapomnělo, loňská podpora 9,7 miliardy korun byla rekordní. Fungují různé programy, nově i pro handicapované. Hodně usilujeme o to, aby se do České republiky, a ideálně i do jižních Čech, dostala etapa Tour de France. Ze sportu mizí srdcaři, kteří tomu dávají všechno a kluby drží. Bez nich to nejde. Dnes je třeba šikovné trenéry také zaplatit. Když mají dvě děti, manželku, hypotéku a dům, tak nemohou chodit několikrát v týdnu zadarmo trénovat děti. Sport je můj životní styl a myslím, že je to dobrý průvodce životem, který dokáže oddělit lidi a děti zvlášť od telefonů a počítačů.
Kromě postu poslance jste také starostou Prachatic. Je to výhoda, nebo ne?
Je to hodně náročné. Chce to si život dobře zorganizovat. Moje dva pracovní světy jsou hodně odlišné, ale přesto se často prolínají. Dnes už je běžné, že ve Sněmovně jsou hejtmani a starostové. Podobné je to třeba ve Francii. Tam si žádné větší město nemůže dovolit nemít svého poslance v Národní radě. Pro otevírání dveří nebo další výhody je pro město prospěšné, když jeho starosta sedí v Poslanecké sněmovně.
Vnímají to tak i občané?
Věřím, že ano. Já to neskrývám, s tím do toho jdu. Poslanecká sněmovna je hodně zuřivá. Poměry v ní se hodně změnily a i přes mé docela bohaté zkušenosti jsem byl kolikrát docela v šoku. Platí, že včerejší extrém je dnešní normou. Osobní urážky, hrubé chování, to už je běžné. Komunální politika a starostování je ještě normální svět, čehož si vážím. Taky to nemám zadarmo, mám opozici a ve městě mě každý zná. Ale oproti Sněmovně je to ještě normální svět.