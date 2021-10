Touha po změně rozhodla, těší jihočeského lídra SPOLU Jana Bauera

Jak jste spokojený s výsledkem voleb?

Z výsledků voleb nejen v jižních Čechách, ale i v rámci republiky, mám opravdu velikou radost. Jako celoživotní sportovec jsem si byl vědom, že náš soupeř je velmi silný. A nebylo vůbec jednoznačné, kdo nakonec vyhraje. Volby jsou vždycky o emocích. A tyto emoce byly o tom, jestli je větší vůle lidí po změně, anebo jestli u nich převládá spíše obava z té změny. A z rozhodnutí voličů je patrné, že ta touha po změně byla nakonec větší. A nemůžeme si dovolit ji zklamat. Podle mě bude druhý poločas toho pomyslného zápasu složitější než samotné volby, protože nepředvídatelnost pana prezidenta a zarputilost Andreje Babiše je obrovská. Přesto si myslím, že jsme schopni to přetavit ve vládu, kterou si lidé přáli.

Jak by podle vás tato nová vláda mohla ovlivnit budoucnost republiky?

Určitě velmi významně. Protože ty záležitosti, jako bezmezné zadlužování země, relativizace pravdy a neustálé lhaní, trestně stíhaný premiér v permanentním střetu zájmů, už vypadaly, že se v naší zemi stanou normálními. Jestli se něco Andreji Babišovi podařilo, tak to, že posunul hranici normálnosti o sto metrů dál, než si vůbec někdo dovede představit. A já bych si moc přál, aby lidé, kteří povedou naši zemi, tu normálnost vrátili do původních kolejí.

Co říkáte na volební účast, která byla v Jihočeském kraji 66,34 procenta?

Já si myslím, že ve volební účasti se rozhodovalo o tom, jestli si lidé přejí více změnu, anebo jestli se té změny bojí. Volební účast byla vyšší v průměru o 5 až 6 procent. Mě hodně překvapilo, kolik lidí přišlo volit v pátek, kdy si pravděpodobně chtěli splnit svou občanskou povinnost nebo také naplnit již zmiňovanou touhu po změně. Sobota už to pak tolik nedohnala, ač to vypadalo, že účast bude rekordní. I přesto je nejvyšší od roku 1998. Je to ale dostatečné procento lidí, kteří vyjádřili svůj názor a z výsledků na regionální i celostátní úrovni jsem nadšený.

Jak budete jako poslanec akcentovat Jihočeský kraj?

Společně s dalšími jihočeskými kolegy jsme slíbili, že musíme něco udělat s nedokončenou dálniční sítí v České republice. Takže pro mě je, stejně jako ty poslední čtyři roky, absolutní priorita dostavět dálnici D4 do Písku. Pak navazující komunikace z Písku do Českých Budějovic nebo od Písku směrem na Strážný. Je třeba urychleně něco udělat také s dostavbou úseků dálnice D3 v jižních Čechách. Není to ale úkol pouze pro mě. Je to záležitost všech jihočeských poslanců, která je obrovským dluhem. A je potřeba ji dotáhnout.

Co říkáte na to, že ve volbách naprosto propadli komunisté a sociální demokraté, proti kterým stála ODS vždy v opozici?

Já jsem si moc přál, aby komunistická strana vůbec nebyla na politickém nebi. A po těch 32 letech se to opravdu podařilo. Takže jestli dnes po této době, formou demokratických voleb, komunisté na celostátní úrovni definitivně skončili, je to pro mě neuvěřitelná informace. Myslím, že už bylo načase. To, co předváděli poslední roky, včetně spojení se s oligarchou, to nemohlo předurčovat nic jiného, než že parta těchto lidí přijde o své místo pod sluncem.



O úplně jiný příběh jde v případě ČSSD. Jedná se o zavedenou levicovou politickou stranu, která je naším konkurentem. To ale rozhodně neznamená, že bych jim přál, aby skončili v propadlišti dějin. Oni sami si musí vyhodnotit, co vlastně dělali poslední čtyři roky nebo posledních osm let. K jejich bilanci ve volbách mám jen jediný vzkaz: sociální demokracie se nedá dělat bez sociálních demokratů.