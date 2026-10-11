Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Třicet dva let a stále pokračuje. Starostou Hluboké nad Vltavou zůstává Tomáš Jirsa

Autor: ,
  21:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa (ODS). Koalici tam vytvořilo pět subjektů, které mají v 21členném zastupitelstvu 16 zastupitelů. Vedení města o tom informovalo večer v tiskové zprávě.

Výsledky voleb 2026

„Děkuji všem voličům, kteří podpořili ODS. Získali jsme pět mandátů a jejich důvěry si velmi vážíme. Výsledek je pro nás závazkem pokračovat v odpovědném hospodaření i v práci pro město a jeho místní části. Koaliční dohoda nám dává pevný základ pro společné rozhodování a přípravu dalších projektů,“ uvedl Jirsa.

Starostou Hluboké nad Vltavou je už od roku 1994. V letošních komunálních volbách sice zvítězilo uskupení Politika je služba s pěti mandáty, nakonec ale skončilo v opozici. ODS získala stejný počet křesel. Koalici vytvořila s uskupením Společně pro Hlubokou, které rovněž disponuje pěti zastupiteli. Na vedení města se dále budou podílet uskupení Hluboká pro rodinu, ANO a Hluboká nad Vltavou – město pro život, z nichž každé získalo po dvou mandátech.

„Hlubokou nevytvořila jen radnice. Její dnešní podobu utvářeli i lidé, kteří tu žijí, podnikají a dávají do města svůj čas, práci a vlastní peníze. Všem patří poděkování. Naším úkolem je vytvářet dobré podmínky pro jejich nápady a připravovat město na další rozvoj. Přál bych si, abychom teď společně věnovali energii konkrétní práci, která po sobě zanechá něco užitečného,“ uvedl Pavel Dlouhý (ODS), který bude pokračovat ve funkci místostarosty.

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Policie letos vyšetřovala případ, kdy na jaře někdo zapálil auta zastupitele Martina Vebera, který nyní kandidoval za uskupení Politika je služba. Kriminalisté kvůli žhářskému útoku obvinili tři muže. Podle Vebera za útokem stála jeho kritika některých plánovaných projektů v okolí. Jde například o možnou výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, velkou fotovoltaickou elektrárnu v Mydlovarech nebo spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína. Policejní vyšetřování však politický motiv útoku nepotvrdilo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Už zase „bije“. Sucho odhalilo slavné Srdce Vltavy na Lipně, podívejte se

Ustupující voda v lipenské vodní nádrži odhaluje původní koryto řeky Vltava a...

Všechno zlé je pro něco dobré, říká se. To platí i pro stále ubývající vodu a prohlubující se sucho na lipenské nádrži na jihu Čech. Kvůli ustupující hladině se začíná u Horní Plané na...

Zlé dopady sucha. První přehrada v Česku vyschla, další sníží odtok kvůli pitné vodě

Nízký stav vodní hladiny na husinecké přehradě na řece Blanici, 20. srpna 2026,...

Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. V zásobním prostoru má jen 1,3 procenta vody. Začne vypouštět jen přítok. Povodí Vltavy zároveň sníží kvůli suchu odtok z...

Husinecká přehrada je jako první v Česku prázdná, začala vypouštět jen přítok

Jihočeská přehrada Husinec na říčce Blanici jako první v Česku oficiálně...

Husinecká nádrž na Prachaticku se ve čtvrtek dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor jako u první přehrady v Česku...

OBRAZEM: Přes most, okolo pastvin a samot. Podzim už maluje přírodu nažluto

Babí léto a krásné slunečné počasí by měla ve čtvrtek utnout oblačnost,...

Chtělo by se říct, že v těchto dnech si užíváme babí léto jak z učebnice. Modrá obloha, slunce svítí naplno a teploty přesahují dvacet stupňů Celsia. Podle předpovědí meteorologů by mělo současné...

Trpišovský z Temu. Dvojníka slávistického kouče si splete i vlastní maminka

Premium
Aktuálně Malý působí v řadě funkcí, zejména vede okresní fotbalový svaz na...

Zastavují ho fanoušci v Českých Budějovicích, Barceloně i na reprezentačních výjezdech, a fotky svého syna z internetu si plete i jeho vlastní maminka. Podobu s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským...

Třicet dva let a stále pokračuje. Starostou Hluboké nad Vltavou zůstává Tomáš Jirsa

ilustrační snímek

V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku zůstane starostou Tomáš Jirsa (ODS). Koalici tam vytvořilo pět subjektů, které mají v 21členném zastupitelstvu 16 zastupitelů. Vedení města o tom informovalo...

11. října 2026  21:49

Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Druzí Občané pro Budějovice a STAN chtějí jednat se všemi subjekty, které se v krajském městě dostaly do zastupitelstva. Pro lídra ODS Jana Teplého je koalice s hnutím Naše Česko nepřijatelná. Zatím...

11. října 2026  17:29

Naše Česko slavilo ve velkém. Přesvědčil jsem Kubu o odchodu z ODS, přiznal Maroš

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Nálada v hnutí Naše Česko se po ospalém začátku při deštivém odpoledni proměnila po sečtení většiny okrsků komunálních i senátních voleb v nadšení a bujaré oslavy. Mezi slavícími byl i náměstek...

11. října 2026  16:45

V Radeníně odmítli větrníky, auto s transparentem po upozornění policie přeparkovali

Na Táborsku řešili policisté v pátek nevhodnou agitaci, pravděpodobně na...

Šest referend se konalo souběžně s komunálními volbami v jihočeských městech a obcích. Pět jich je platných. Lidé odmítli stavbu nové spalovny a rozšíření stávajícího areálu. Na Táborsku řekli jasné...

11. října 2026  13:09

Volby v Budějovicích: Kubovo Naše Česko zválcovalo konkurenci, ANO je až třetí

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

V Českých Budějovicích vyhrálo komunální volby hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby s výsledkem 29,57 procenta a ziskem 15 mandátů. Hlasy se sčítaly do nočních hodin, v půl druhé bylo spočteno 99...

10. října 2026  19:07,  aktualizováno  11. 10. 7:30

Komunální volby 2026 v Táboře vyhrálo Naše Česko. Kdo bude vládnout městu?

Jordán. Původně vodárenská nádrž dnes slouží hlavně k rekreaci.

V komunálních volbách v Táboře vyhrálo jen těsně hnutí Naše Česko se ziskem 18,68 procenta hlasů. S 18,18 procenta hlasů následuje hnutí ANO. Pětiprocentní volební hranici překonala také uskupení...

11. října 2026  1:29

Už mě to unavuje, nejsme béčko hnutí ANO. Z výsledků mám radost, říká Kuba

Premium
Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

Jihočeského hejtmana Martina Kubu výsledky komunálních i senátních voleb potěšily. Se svým novým hnutím Naše Česko obhájil silnou pozici doma v Českých Budějovicích, kde ale podle něj bude obtížné...

10. října 2026  22:33

Komunální volby 2026 v Písku vyhrálo hnutí ANO. Kdo bude vládnout městu

Výsledky komunální voleb 2026 v Písku

V komunálních volbách v Písku se ziskem téměř 21 procent hlasů zvítězilo hnutí ANO. Na druhé místo voliči s více než 10 procenty hlasů vynesli sdružení Písek srdcem a rozumem. Volební klauzuli...

10. října 2026  22:04

Volby v Českých Budějovicích: Slavíme, říká primátorka z Našeho Česka. Jednala by i s ODS

Naše Česko slaví vítězství ve volbách v Českých Budějovicích. (10. října 2026)

Jednoznačné vítězství. Tak lze hodnotit výsledky Našeho Česka v Českých Budějovicích. Primátorka Dagmar Škodová Parmová na samém začátku sčítání řekla, že by bylo báječné začít na 30 procentech,...

10. října 2026  21:44

Temelínští odmítli v referendu stavbu spalovny odpadu. Proti jsou i další obce z okolí

Lokalita Hůrka se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy poblíž Jaderné elektrárny Temelín.

Obyvatelé Temelína na Českobudějovicku v referendu hlasovali proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce. Voliči rozhodli, že má vedení obce podniknout veškeré možné kroky, aby výstavbě...

10. října 2026  20:32

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Umí salto i panáčkovat. Robotický pes Dennis bavil v budějovickém štábu ODS

O zábavu nejen dětí v Modrém domě, budějovickém sídle ODS, se stará robotický...

Jmenuje se Dennis, umí salto i panáčkovat. Není však jen pro zábavu, ale patří do výzkumného projektu. Robotický pes obrazil s budějovickou ODS celou volební kampaň a nechyběl ani v Modrém domě, kde...

10. října 2026  19:05

Výsledky voleb do Senátu: Tomáš Fiala na Strakonicku obhájil už v prvním kole

Tomáš Fiala

V senátním obvodu Strakonice obhájil své křeslo Tomáš Fiala (Naše Česko). Získal přes 55 procent hlasů a daleko za sebou nechal Miroslava Ušatého (Svobodní) a Janu Hrdinovou (KDU-ČSL). „Velmi si toho...

10. října 2026  16:46,  aktualizováno  18:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.