„Děkuji všem voličům, kteří podpořili ODS. Získali jsme pět mandátů a jejich důvěry si velmi vážíme. Výsledek je pro nás závazkem pokračovat v odpovědném hospodaření i v práci pro město a jeho místní části. Koaliční dohoda nám dává pevný základ pro společné rozhodování a přípravu dalších projektů,“ uvedl Jirsa.
Starostou Hluboké nad Vltavou je už od roku 1994. V letošních komunálních volbách sice zvítězilo uskupení Politika je služba s pěti mandáty, nakonec ale skončilo v opozici. ODS získala stejný počet křesel. Koalici vytvořila s uskupením Společně pro Hlubokou, které rovněž disponuje pěti zastupiteli. Na vedení města se dále budou podílet uskupení Hluboká pro rodinu, ANO a Hluboká nad Vltavou – město pro život, z nichž každé získalo po dvou mandátech.
„Hlubokou nevytvořila jen radnice. Její dnešní podobu utvářeli i lidé, kteří tu žijí, podnikají a dávají do města svůj čas, práci a vlastní peníze. Všem patří poděkování. Naším úkolem je vytvářet dobré podmínky pro jejich nápady a připravovat město na další rozvoj. Přál bych si, abychom teď společně věnovali energii konkrétní práci, která po sobě zanechá něco užitečného,“ uvedl Pavel Dlouhý (ODS), který bude pokračovat ve funkci místostarosty.
|
Dominantní Naše Česko v Budějovicích začíná vyjednávat o koalici, Piráti ho zkusí obejít
Policie letos vyšetřovala případ, kdy na jaře někdo zapálil auta zastupitele Martina Vebera, který nyní kandidoval za uskupení Politika je služba. Kriminalisté kvůli žhářskému útoku obvinili tři muže. Podle Vebera za útokem stála jeho kritika některých plánovaných projektů v okolí. Jde například o možnou výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu, velkou fotovoltaickou elektrárnu v Mydlovarech nebo spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína. Policejní vyšetřování však politický motiv útoku nepotvrdilo.