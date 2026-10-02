Nad opakovanou kandidaturou prý neváhala ani okamžik. Současná budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová bude chtít křeslo udržet i na následující čtyři roky.
„Nepromarnili jsme žádný den našeho mandátu a opravdu ty věci, které Budějovice potřebovaly, se začaly velmi intenzivně hýbat,“ hodnotila. V rozhovoru pro iDNES.cz se rozpovídala i o menšinové koalici, kultuře či přechodu z ODS do hnutí Naše Česko.
Polovinu volebního období jste vládli v menšině. Jak těžké to bylo?
Bylo to složitější. Když máte většinu v zastupitelstvu, tak lze věci řešit rychleji. Teď to bylo více o diplomacii, jednáních u jednoho stolu s předsedy klubů i zastupiteli. V období, kdy jsme měli menšinovou koalici, jsem říkala, že kdo chce být u rozvoje Českých Budějovic, nechť je. A zastupitelé na to slyšeli. Takže jsme město rozhýbali jak investičně, tak s ohledem na akce, které občany bavily a jimiž trénujeme město i na velký rok 2028.
Dagmar Škodová Parmová (49 let)
Pochází z Českých Budějovic a v minulých volbách se stala historicky první ženou, která usedla do primátorského křesla. Působí též jako krajská radní. Po studiích na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity (ZF) a Univerzitě Jana Keplera v rakouském Linci působila na ZF a Ekonomické fakultě (EF) jako proděkanka. Pět let byla také prorektorkou pro zahraniční vztahy univerzity a mezi lety 2019 a 2023 děkankou EF, kde zároveň v roce 2012 získala docenturu. Je vdaná a má tři děti.
Které hlavní věci se podle vás za současného vedení města povedly? Jako jediné krajské město jsme neměli dálniční připojení, to se povedlo. Povedlo se připravit a realizovat stavby, které posouvají Budějovice dopředu. Nejde jen o ty dopravní, ale třeba i ty, které povedou k lepší zdravotní a sociální péči, což je dolní areál nemocnice, kde nám vznikají domov pro seniory, centrum pro neurodegenerativní choroby spojené se stářím a výstavba bytů. Máme stavební povolení pro bytové domy 4D. Jsem také ráda, že se povedla práce na územním plánu, který budeme v roce 2028 schvalovat. Chystá se mnoho let, máme tu platný z roku 2000. Když jsme nastupovali, byli jsme chyceni v pasti s firmou, která připravovala něco, co městu vůbec neslušelo.
Zmínila jste domy 4D, tedy novou výstavbu ve Čtyřech Dvorech. O kolik městských bytů tam půjde?
Je tam 323 bytů, původně to bylo méně. Byly tam i velkometrážní byty, které neodpovídaly dostupnému bydlení, ale my je také potřebujeme, protože pokud se sem stěhují klíčoví pracovníci do oblasti veřejných služeb, tak jdou s rodinou. Jako další se nám podařilo nechat prostor pro základní školu, kde se vyučuje v angličtině. Jsme univerzitní město, máme tu výzkumná centra Akademie věd i komerčních firem, takže tu jsou i pracovníci ze zahraničí, jejichž dětem by adaptace a výuka v češtině trvaly déle.
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Problém je ale cena 1,6 miliardy korun. Kdy je reálné, že byty budou stát?
My teď jednáme o municipální hypotéce. Jakmile budeme mít vysoutěženou a uzavřenou smlouvu s bankou, která bude přihlášená do výběrového řízení, tak máme platné stavební povolení, které je možné použít okamžitě. To znamená, že zhruba do dvou a půl roku budou byty k dispozici. Do půl roku by měly být jasné parametry výběrového řízení s tím, že municipální hypotéka by takto byla využitá poprvé v České republice. Teď jednáme, aby to bylo možné.
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Před čtyřmi lety jste říkala, že chcete připravit program na přivádění učitelů. Jak se to daří?
Nyní ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity připravujeme strategii pro rozvoj českobudějovického školství. Bude to ucelená koncepce s výhledem do budoucna, protože územním plánem chceme růst, a když poroste počet obyvatel, tak abychom správně všechny lokality rozvíjeli i stran vybavenosti. To znamená, kde a jak třeba ty kapacity školek a škol doplnit, plus samozřejmě na co se zaměřit v tom moderním školním vzdělávacím programu, aby to děti bavilo. Je to spojené i s vybavením škol, máme za sebou projekt energetického managementu EPC, kde došlo ke zkvalitnění školních budov. Máme tam lepší vytápění, klimatizace, rekuperace a zelené střechy.
Loni na podzim jste spolu s dalšími opustila ODS. Co mohou občané očekávat od hnutí Naše Česko?
V projektech, ve kterých jsme se teď čtyři roky angažovali, jsme naučili prostředí administrativy, aby fungovalo daleko rychleji, abychom doručili ty projekty, protože v životě nás limitují čas a peníze. Tento přístup jsme razili už pod hlavičkou ODS a voliči to i ocenili v krajských volbách před dvěma lety. Viděli, jak nám to funguje, že opravdu co slíbíme, to plníme, a že projekty nekončí jen jako studie někde na papíře. Takto bychom chtěli pokračovat. V hnutí Naše Česko bude vždy tlak na výkon a energii nebudeme vyčerpávat na to, abychom se někde s někým hádali.
Město úzce spolupracuje s krajem. Někteří však toto až prorůstání kritizují s tím, jestli hejtman Martin Kuba neřídí všechno.
Je to opravdu tak, že si sedneme u jednoho stolu i s úředníky například v metropolitní komisi a naše týmy přesně vědí, co se má udát. Nemusíte to vykládat několikrát, nebo si to dokonce posílat písemně. To, že si ty dvě instituce nepovídaly, brzdilo rozvoj v krajském městě, dvacet let od vybudování Dlouhého mostu se tu nepostavila z městských peněz velká investice, byť místní jsou občany Budějovic i Jihočeského kraje. Tým nám funguje, což nám otevírá možnosti neplýtvat časem a penězi.
Značnou část existence hnutí provází i problematická stavba radní Lucie Kozlové.
Záležitost se stavbou chaty u rybníka Dehtář je smutný příběh Lucie Kozlové, ale co se týká jejího výkonu pro řízení sociálních služeb na městě nebo na kraji, tak já si nemůžu stěžovat. Je nesmírně empatická, má dlouholetou zkušenost z Bílého kruhu bezpečí, takže přesně ví, co a jak je nutné řešit, co má velkou prioritu, co může v čase počkat. Ano, bylo to pochybení, ona se k tomu postavila velmi čestně, chata už nestojí a já bych nebyla ráda, abychom ji kvůli tomu ztratili.
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Bude mít hnutí i jiný přístup ke koalicím? Třeba ANO vám několikrát pomohlo schválit návrhy.
Jak už jsem říkala, kdo ze zastupitelů chtěl být u rozvoje Budějovic, měl možnost podpořit projekty a spolupráce fungovala napříč zastupitelstvem. Dneska my jdeme do voleb s tím, že vyhrajeme, a koalice se tvoří až po volbách. Samozřejmě, že SPD nebo extremistické názory Motoristů mi ten koaliční potenciál vylučují, takže jsou tam i určité limity. Ale s těmi ostatními není problém.
Přesuňme se ke kultuře. Často skloňovaným tématem byla rekonstrukce Slavie prodražená o 400 milionů. Čím to bylo dané?
Celý projekt byl z pera minulé radnice a my jsme v roce 2022 přišli k otevřenému výběrovému řízení na zhotovitele. Nešlo to už vzít zpátky, projekt byl jasně daný, že to bude téměř demolice té stavby. Každý, kdo něco rekonstruoval, ví, že se vždycky objeví nějaký „kostlivec“. Ano, docházelo k prodražení, kdy kamenem úrazu byla spolupráce, nebo spíš nespolupráce mezi staviteli a projektanty.
Seriál předvolebních rozhovorů, poslední díl:
Už vyšlo:
Hovoří se také o chybějícím zázemí.
To se projektantům opravdu nepovedlo. Je tam málo šaten, de facto neexistuje zázemí pro provozní pracovníky kulturně-kreativního centra a nejsou tam žádné skladové možnosti. To, co nám bude fungovat, určitě je, že to bude spolkový dům. Nahoře jsou klubovny, dá se tam sdílet prostor. My se velmi intenzivně snažíme, aby Slavie žila každý den, aby blackbox fungoval dopoledne i odpoledne a na hlavním sále byly velké akce. Tam nás ale zase limituje maximální počet návštěvníků, což je necelý tisíc. Ale předchozí radnice to takto chtěla.
Kdy tedy bude Slavie fungovat naplno?
Už máme provozovatele občerstvení, který začne s bary v říjnu a v listopadu se rozjede restaurace a bude to v provozu kompletně. Teď se snažíme, aby tam byly ve čtvrtek kulturní akce, kde je gastro dodávané externě, máme tam i akce, kde catering je nakupovaný extra, což bylo například při Hvězdách nad Vltavou. Zázemí je fajn a povedlo se nám vysoutěžit výbornou českobudějovickou firmu.
Kulturní prostory jsou velké téma, nestačí ani Jihočeskému divadlu. Jaké vidíte řešení?
Máme dvě možnosti. Viscofan opouští svůj areál a v polovině roku 2028 už bude mít nový v Plané, kde se může dále rozvíjet. Tím získáme prostor v centru, kde třeba ve staré tabačce může vzniknout nové divadlo. Dále jednáme i s odboráři o odkoupení kulturní části Metropolu. Samozřejmě by to byla investice krajská, kde by nám kraj vstoupil jako další zřizovatel do veřejné kulturní instituce Jihočeské divadlo. Zatím ho táhneme z městského rozpočtu. Domnívám se, že do konce tohoto kalendářního roku bude jasno, jestli jdeme cestou Tabačka, nebo Metropol.
Máme už všechny projekty, které jsou spojené
s EHMK, což je základních padesát, plus další,
které vznikají ve spolupráci s dalšími institucemi.
V době voleb bude zbývat zhruba 15 měsíců do začátku roku 2028, kdy se Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury (EHMK). Jak jsou připravené?
Máme už všechny projekty, které jsou spojené s EHMK, což je základních padesát, plus další, které vznikají ve spolupráci s dalšími institucemi. Dneska už máme připravený harmonogram roku 2028 i celý scénář a režii úvodních ceremoniálních dnů. Začínáme 5. února 2028 a de facto máme připravené programy. Kdo se vyzná v kultuře, tak ví, že velká jména musí být domluvená už teď, jinak bychom je sem nedostali.
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Jak jsou připravené prostory? Předloni jste například stopli rekonstrukci Domu umění.
Rekonstrukci Domu umění zahájíme letos a v roce 2028 už bude znovu otevřený. Bude to light verze oproti původní a vyjde na desítky milionů. Snažíme se formáty těch projektů umisťovat nejen tady v Budějovicích do centra, ale chceme také využívat spolupráce s dalšími institucemi v Jihočeském kraji, abychom si návštěvníka podali po celém kraji, stejně jako je letos formát Jižního Svérázu, od Blatné po Jindřichův Hradec, kdy využíváme prostory mimo hlavní sály divadla. I takto ozvláštněnými formáty se nám povede těch 1 500 akcí EHMK zvládnout. Pomůže otevření nového letního kina, kde nyní máme výběrové řízení na design & build, to bude k adventu roku 2028.
V roce 2028 má být hotová i Alšova jihočeská galerie na Senovážném náměstí.
Budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele podzemních garáží a otevření Mlýnské stoky, což je městská investice. Výstavba galerie je krajská investice. To spolu musí ladit. Je možné se těšit, že v letech 2027 a 2028 tam stavba pojede každý den a pořád počítáme s tím, že dostavění někdy v průběhu roku 2028 je reálné.
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Před minulými volbami jste říkala, že chcete budovat záchytná parkoviště u sjezdů z dálnice. V Mladém však od toho upouštíte. Proč?
V Mladém nám bude vznikat retail park, kde to dává smysl i pro pendlery, kteří přijíždějí do města za prací. Nechají tam auto a při návratu domů si nakoupí. Při provozu záchytných parkovišť je důležité tam mít i určitou občanskou vybavenost. Bavíme se o tom s investory, aby to dávalo smysl jak naší aglomeraci, tak i jim stran kupní síly obyvatel metropolitní oblasti. Časový harmonogram tam může být do dvou let. Je to soukromý investor, jemuž to nebude trvat dlouho.
Velké téma se stalo také z parkovacího domu na Máji, proti němuž vznikla petice.
Oproti desítkám tisíc obyvatel, kteří tam hledají denně místo, kam by auto dali, to byly stovky těch, kteří podepsali petici. Dává to smysl, nebude to P+R, o čemž se jednu dobu uvažovalo, bude to parkování pro rezidenty, čímž odlehčíme ulicím a budeme se bavit o dalších lokalitách. Když tam máme tisíc automobilů, které denně parkují proti pravidlům, tak 400 míst v tom parkovacím domě vyřeší jen část problému.
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