Jsem připravený být ministrem zdravotnictví, říká jihočeský lídr za ANO Vojtěch

  13:48
Adam Vojtěch dovedl jako lídr ANO k vítězství v Jihočeském kraji, sám dostal nejvíc preferenčních hlasů, celkem 9 564. V době covidové pandemie byl ministrem zdravotnictví. Rád by se na tento post vrátil, ale říká, že bude záležet, jestli dostane důvěru od budoucího premiéra.

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Dokázal to, co se nepodařilo v minulých volbách Richardu Brabcovi. Hnutí ANO v Jihočeském kraji dovedl k volebnímu vítězství. S výsledky je Adam Vojtěch spokojený. Podle něj v sobě odrážejí tvrdou práci v kampani, ale také to, že lidé chtěli po čtyřech letech této vlády změnu.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Voliči vás také často kroužkovali, získal jste 9 564 preferenčních hlasů.
To, že mě voliči podpořili a dostal jsem, myslím, nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů v Jihočeském kraji, tak to je pro mě také velký závazek.

Chvíli to vypadalo, že v Jihočeském kraji získáte i šesté křeslo. Necítíte přece jen trochu zklamání?
Samozřejmě by to bylo ještě lepší, pokud bychom získali ten mandát navíc. Ale je jasné, že tím, jak se do sněmovny dostalo více stran včetně Motoristů, tak zkrátka v tom přepočtu na mandáty to dopadlo znovu na těch pět křesel. Když se ale podíváme na procentuální výsledek, tak ten je skutečně dobrý a v kraji v zásadě kopíruje celostátní. Beru to jako úspěch.

Adam Vojtěch (39 let)

Vystudoval právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na fakultě sociálních věd. Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. Mezi lety 2014 a 2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 se stal poslancem Parlamentu ČR v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO. Od prosince 2017 do září 2020 a následně od května do prosince 2021 byl ministrem zdravotnictví.

Co rozhodlo o takto dominantním výsledku?
Odvedli jsme dobrý kus práce v kampani. Já jsem objel celé jižní Čechy v mobilní ordinaci, což jsme spojili s podporou prevence. Ale nebyl jsem to jen já, i další kolegové si tu kampaň odpracovali, a to je určitě jeden ze základních kamenů. A druhá věc je, že lidé zkrátka chtěli po čtyřech letech této vlády změnu v podobě hnutí ANO, proto nám dali i z historického hlediska nebývalý počet hlasů.

Říkáte, že lidé chtěli změnu. Jakou změnu nabízíte těm, kteří vás nevolili?
Rozhodně budeme pracovat pro všechny občany. Cílem bude, abychom zlepšili životní standard lidí, pracovali na snížení cen energií, což bohužel trápí domácnosti i firmy, a abychom nastartovali ekonomický růst. Jednoduše abychom pracovali na zlepšení životní úrovně. Těch věcí je celá řada, je to i otázka vzdělávání, školství. Zkrátka budeme plnit náš volební program, který získal podporu voličů.

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Vaše téma je zdravotnictví. Jakou změnu přinesete v této oblasti?
Už v kampani jsem slýchal zkušenosti lidí, že se prodlužují čekací doby na vyšetření, že se hůř dostávají k lékaři. Naší prioritou bude, abychom pracovali na tom, že zdravotní péče bude dostupnější, kvalitnější a že se k ní pacienti snáze dostanou.

Vrátíte se tedy na ministerstvo zdravotnictví? A čím byste ve funkci ministra začal?
Uvidíme, ještě bych nepředbíhal a bude záležet, jestli dostanu důvěru od budoucího premiéra.

Výsledky - Jihočeský kraj

ANO 2011

34,87 %
strana získala 121 501 hlasů
5
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,61 %
strana získala 82 278 hlasů
3
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,76 %
strana získala 37 512 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,93 %
strana získala 27 650 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,59 %
strana získala 26 467 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,04 %
strana získala 24 535 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,79 %
strana získala 16 717 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,16 %
strana získala 4 052 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,61 %
strana získala 2 154 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 924 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,25 %
strana získala 872 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 706 hlasů
0
0

"Rebelové web: re3elove.cz program-hash: 3wtBw2bAJ621 vWSxxgJHFG…."

0,19 %
strana získala 678 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,17 %
strana získala 624 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 365 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 352 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 238 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 202 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,05 %
strana získala 194 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 191 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,03 %
strana získala 135 hlasů
0
0
A pokud byste ji dostal?
Jsem připravený se tomuto rezortu věnovat. První věc, která bude muset nastat, je finanční stabilizace systému veřejného zdravotního pojištění, protože za poslední roky se snížily rezervy na účtech zdravotních pojišťoven. Některé z nich už dnes mají problémy hradit péči, třeba i život zachraňující, což nemůžeme dopustit. To znamená navýšení plateb za státní pojištěnce. A potom jsou to další věci týkající se fungování zdravotních pojišťoven, podpora primární péče a péče o duševní zdraví. To je obrovský problém, denně vidíme alarmující statistiky, jak se zvyšuje počet lidí s duševními problémy včetně dětí, mladé generace. Vyčítal jsem to i končící vládě, že pro ni duševní zdraví úplně priorita nebyla.

Pokud jdete do voleb, tak vždy musíte mít za cíl, abyste v nich vyhrál a měl primátora, pokud se tedy bavíme o komunálních volbách.

Příští rok přijdou komunální volby. Bude hnutí ANO brát jen post primátora Budějovic?
Myslím si, že to musí být prioritou za každých okolností. Pokud jdete do voleb, tak vždy musíte mít za cíl, abyste v nich vyhrál a měl primátora, pokud se tedy bavíme o komunálních volbách. To určitě musí být jasný cíl. Ale přece jenom komunální volby jsou ještě za rok. Teď teprve skončily jedny volby a ty další jsou ještě poměrně daleko.

Budete třeba usilovat o sesazení současné menšinové koalice?
Domnívám se, že to nyní není vůbec téma, které bychom jakkoli řešili. Já ale ani nejsem členem hnutí ANO, jsem nestraník a věnuji se zdravotnictví. Nejsem ani aktivní na komunální úrovni, takže se mi to těžko komentuje. Ale nemyslím si, že by tato možnost byla na pořadu dne.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

