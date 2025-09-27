Ministrem zdravotnictví byl už dvakrát. Jeho předchozí působení v čele resortu však zásadně ovlivnila covidová pandemie. Po pauze, již strávil Adam Vojtěch, lídr jihočeské kandidátky hnutí ANO, jako velvyslanec ve Finsku, usiluje o návrat. Chce pokročit v elektronizaci zdravotnictví a udělat vládní prioritu z péče o duševní zdraví.
Proč chcete být potřetí ministrem?
Chci navázat na to, co jsme nastartovali. Situace není dobrá a pro mě je motivace ten systém posunout a udělat něco pozitivního. Samozřejmě politika nepřináší jen pozitivní věci, je spojená s obrovským tlakem a často i osobními útoky. Ale myslím si, že by nebylo dobře, kdybych se tím nechal odradit. A odezva v reálném životě je většinou pozitivní.
Stíhal jste při velvyslaneckých povinnostech sledovat domácí dění? Kam jsme se posunuli?
Dění v České republice a českém zdravotnictví jsem samozřejmě sledoval. To se za poslední roky vyvíjelo tak, že ztrácí kondici z hlediska financí. Na to už upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého se výrazně ztenčily rezervy u všech zdravotních pojišťoven a některé už hlásí, že jim peníze docházejí a mohou mít problémy s platbami za péči. Podle řady lidí se také zhoršila dostupnost zdravotní péče.
Adam Vojtěch (38 let)
Vystudoval právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na fakultě sociálních věd. Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. Mezi lety 2014 a 2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 se stal poslancem Parlamentu ČR v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO. Od prosince 2017 do září 2020 a následně od května do prosince 2021 byl ministrem zdravotnictví.
Mluvíte o zhoršení. Je i přesto něco, za co byste současného ministra Válka pochválil?
V některých věcech, které jsme nastartovali, pan ministr pokračuje, například v oblasti elektronizace. Chystá například zavedení elektronických žádanek, které ale budou od příštího roku pouze dobrovolné, což vidím jako chybu. Pokračuje také v reformě primární péče, to znamená posílení role praktických lékařů v systému. I to jsme zahájili my.
A za co by si od vás slova chvály naopak nezískal, kromě již zmíněných problémů?
To by bylo určitě téma duševního zdraví, kde situace opravdu není dobrá. Za mého působení se zahájila reforma péče o duševní zdraví, která se za ty poslední roky prakticky zastavila. Nedávno se navíc v médiích objevila zpráva, že resort školství, který má na starosti podporu prevence duševních nemocí a organizací, které se tímto tématem zabývají, škrtl těmto organizacím dotace. To považuji za zásadní chybu, protože čísla, která vidíme, jsou alarmující.
Na jakých pilířích stála reforma, kterou jste nastartoval?
Začali jsme vytvářet centra duševního zdraví, která fungují na komunitní úrovni a jejichž činnost podporují evropské fondy. Lidem nejsou na blízku jen zdravotníci, ale třeba i sociální pracovníci a další. Za nás jich vzniklo třicet a za poslední čtyři roky jen sedm. Centra tedy nevznikají a nerozvíjí se, přitom tato péče je zásadní, pokud nechceme pacienty posílat jen do psychiatrických nemocnic, kde budou upoutáni na lůžko. Téma duševního zdraví musí být opět prioritou vlády.
Vraťme se na chvíli k elektronickým žádankám. Proč je problém, že nebudou povinné?
Když se podíváme třeba na eRecept, tak tento koncept byl v legislativě už od roku 2007, ale v zásadě se nerozvíjel. Byl na nepovinné bázi a využívaly ho jedno až tři procenta lékařů. Pokud nebudou elektronické žádanky povinné, obávám se, že to bude podobný příběh. Kýžený efekt to přinese za předpokladu, že to bude plošný nástroj, a myslím, že bychom měli jít ještě dál a elektronizovat veškerou zdravotnickou dokumentaci, protože zatím ta data nejsou sdílená. Ve Finsku už takto bezpapírové zdravotnictví funguje. Elektronizace má navíc potenciál ušetřit peníze třeba za nějaká duplicitní vyšetření.
Zmínil jste Finsko. V čem dalším by se naše zdravotnictví mohlo inspirovat?
Mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Ve Finsku je to samozřejmě dané i obrovskou rozlohou země, ale i u nás si myslím, že to může velmi pomoci, například u pacientů, kteří se hůře dostávají k lékaři. A další věcí je otázka kompetencí nelékařských profesí, například sester, které mají ve Finsku mnohem větší kompetence a není nutné, aby všechna vyšetření dělal jen lékař. Lékařů je méně a měli bychom je využívat v případech, kdy je jejich specializace nezastupitelná.
Vaše předchozí vládní působení ovlivnila pandemie. Poučili jsme se z ní? Když jsem odcházel, tak jsme debatovali o tom, jak má fungovat celý systém ochrany veřejného zdraví. Podařilo se nám vyjednat navýšení personální kapacity krajských hygienických stanic asi o 130 míst, která ale současná vláda škrtla a jsme minimálně na bodu nula. Posílení hygienických stanic se tak smazalo a nic se neudělalo.
Co by se tedy mělo stát, abychom byli v budoucnu lépe připraveni?
Bude nutné prostě změnit příslušné zákony, více centralizovat hygienickou službu a zároveň vytvořit tady moderní odborný institut, někdy se hovoří o obdobě německého Kochova institutu, který se věnuje oblasti veřejného zdraví. To znamená jak prevenci infekčních chorob, tak i třeba chorob chronických. Tento institut by na základě práce s daty vytvářel zdravotní politiky v oblasti jejich prevence. A stát by měl mít v tomto směru podporu.
Pokud chirurg, porodník, kdokoli nemá tu praxi,
nemá dostatečný počet případů, tak to může
snižovat kvalitu péče pro pacienty.
Nakousl jste dostupnost péče, ke konci srpna zavřela porodnice v Prachaticích. Jak to vnímáte?
Rozumím obavám lidí v té oblasti, ale objektivně je pravdou, že 140 porodů ročně je příliš málo, aby tam existovala dostatečná erudice a personál měl dostatečnou praxi, aby si poradil i s komplikovanými případy. Myslím si, že je potřeba lidem vysvětlit, že to nepřináší tu kýženou kvalitu péče. A to neplatí jen o porodnictví, ale i pro chirurgické obory. Pokud chirurg, porodník, kdokoli nemá tu praxi, nemá dostatečný počet případů, tak to může snižovat kvalitu péče pro pacienty. V tomto směru si tak myslím, že jde o logické vyústění.
Pro zachování potřebné praxe se hovoří o 600 porodech ročně. Na to však asi nedosáhnou ani další porodnice.
Respektuji tady názory odborníků, kteří stanovili tento počet, a myslím si, že se snad i v čase snížil. Není to ale tak, že by to číslo představovalo červenou linii, je to doporučení. To znamená, pokud někde mají, třeba 550 porodů, tak to asi není třeba řešit. Ale pokud je ten rozdíl tak zásadní a máme tam 140 nebo 150 porodů ročně, tak je to z odborného hlediska velmi těžko udržitelné.
V následujících letech zavře také nemocnice v rakouském Gmündu, což ovlivní dostupnost péče u hranic.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je ale nutné, aby se pacienti dostali aspoň k té základní péči. Nemocnici pacienti potřebují jednou za čas. Důležitá je dostupnost primární péče, aby tam byl praktický lékař, gynekolog a tyto základní obory v ambulancích v regionu. Tady je nutné dělat všechno pro to, aby byla péče dostupná i v těchto odlehlejších oblastech, dávat tam bonifikace, směřovat tam rezidenční místa, což jsou vlastně dotace na specializační vzdělávání mladých lékařů.
Objíždíte kraj v mobilní ordinaci. Je cílem poukázat na důležitost prevence?
Určitě ano, téma primární péče a prevence je pro mě zásadní a myslím si, že musí být zásadní pro každého. Prevencí můžeme totiž ušetřit obrovské množství prostředků, a hlavně lidé mohou mít mnohem kvalitnější život, když nebudou nemocní nebo pokud se ta nemoc odhalí a řeší včas. V mobilní ambulanci lidi neléčíme, je to spíše taková osvěta, kdy jim změříme tlak, cukr nebo cholesterol.
O jakých úsporách se v souvislosti s kvalitní prevencí bavíme?
Můžeme se bavit o úsporách v řádu desítek miliard korun. Největší břímě českého zdravotnictví jsou dnes chronické choroby, jako diabetes, kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění. Odborná data říkají, že třeba 80 procentům těchto nemocí lze předejít. To znamená, že nemusí vůbec vzniknout, a když už vzniknou, tak se včas tou prevencí zachytí a člověk je pak vyléčitelný.
Jak byste chtěl docílit toho, aby lidé více chodili na preventivní vyšetření?
Pokud budu mít tu možnost, chci lidi k prevenci ještě více motivovat. Zdravotní pojišťovny by nemusely pacientům dávat jen příspěvky na dentální hygienu a podobně, ale mohly by jim třeba dávat i nějakou finanční odměnu, aby pocítili ve své peněžence, že se o své zdraví starají. Vím, že například zdravotní pojišťovny v Německu podobné bonusové programy mají.
