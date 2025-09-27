Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Autor:
  11:09
Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to dané i obrovskou rozlohou země, ale i u nás to může velmi pomoci,“ myslí si.

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Ministrem zdravotnictví byl už dvakrát. Jeho předchozí působení v čele resortu však zásadně ovlivnila covidová pandemie. Po pauze, již strávil Adam Vojtěch, lídr jihočeské kandidátky hnutí ANO, jako velvyslanec ve Finsku, usiluje o návrat. Chce pokročit v elektronizaci zdravotnictví a udělat vládní prioritu z péče o duševní zdraví.

Proč chcete být potřetí ministrem?
Chci navázat na to, co jsme nastartovali. Situace není dobrá a pro mě je motivace ten systém posunout a udělat něco pozitivního. Samozřejmě politika nepřináší jen pozitivní věci, je spojená s obrovským tlakem a často i osobními útoky. Ale myslím si, že by nebylo dobře, kdybych se tím nechal odradit. A odezva v reálném životě je většinou pozitivní.

Stíhal jste při velvyslaneckých povinnostech sledovat domácí dění? Kam jsme se posunuli?
Dění v České republice a českém zdravotnictví jsem samozřejmě sledoval. To se za poslední roky vyvíjelo tak, že ztrácí kondici z hlediska financí. Na to už upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad, podle kterého se výrazně ztenčily rezervy u všech zdravotních pojišťoven a některé už hlásí, že jim peníze docházejí a mohou mít problémy s platbami za péči. Podle řady lidí se také zhoršila dostupnost zdravotní péče.

Adam Vojtěch (38 let)

Vystudoval právo na právnické fakultě Univerzity Karlovy, na téže univerzitě absolvoval i mediální studia na fakultě sociálních věd. Po ukončení vysokoškolských studií působil jako právník ve společnosti MAFRA. Mezi lety 2014 a 2017 byl tajemníkem ministra financí pro oblast zdravotnictví. V říjnu 2017 se stal poslancem Parlamentu ČR v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO. Od prosince 2017 do září 2020 a následně od května do prosince 2021 byl ministrem zdravotnictví.

Mluvíte o zhoršení. Je i přesto něco, za co byste současného ministra Válka pochválil?
V některých věcech, které jsme nastartovali, pan ministr pokračuje, například v oblasti elektronizace. Chystá například zavedení elektronických žádanek, které ale budou od příštího roku pouze dobrovolné, což vidím jako chybu. Pokračuje také v reformě primární péče, to znamená posílení role praktických lékařů v systému. I to jsme zahájili my.

A za co by si od vás slova chvály naopak nezískal, kromě již zmíněných problémů?
To by bylo určitě téma duševního zdraví, kde situace opravdu není dobrá. Za mého působení se zahájila reforma péče o duševní zdraví, která se za ty poslední roky prakticky zastavila. Nedávno se navíc v médiích objevila zpráva, že resort školství, který má na starosti podporu prevence duševních nemocí a organizací, které se tímto tématem zabývají, škrtl těmto organizacím dotace. To považuji za zásadní chybu, protože čísla, která vidíme, jsou alarmující.

Na jakých pilířích stála reforma, kterou jste nastartoval?
Začali jsme vytvářet centra duševního zdraví, která fungují na komunitní úrovni a jejichž činnost podporují evropské fondy. Lidem nejsou na blízku jen zdravotníci, ale třeba i sociální pracovníci a další. Za nás jich vzniklo třicet a za poslední čtyři roky jen sedm. Centra tedy nevznikají a nerozvíjí se, přitom tato péče je zásadní, pokud nechceme pacienty posílat jen do psychiatrických nemocnic, kde budou upoutáni na lůžko. Téma duševního zdraví musí být opět prioritou vlády.

Volební kalkulačka 2025

Vraťme se na chvíli k elektronickým žádankám. Proč je problém, že nebudou povinné?
Když se podíváme třeba na eRecept, tak tento koncept byl v legislativě už od roku 2007, ale v zásadě se nerozvíjel. Byl na nepovinné bázi a využívaly ho jedno až tři procenta lékařů. Pokud nebudou elektronické žádanky povinné, obávám se, že to bude podobný příběh. Kýžený efekt to přinese za předpokladu, že to bude plošný nástroj, a myslím, že bychom měli jít ještě dál a elektronizovat veškerou zdravotnickou dokumentaci, protože zatím ta data nejsou sdílená. Ve Finsku už takto bezpapírové zdravotnictví funguje. Elektronizace má navíc potenciál ušetřit peníze třeba za nějaká duplicitní vyšetření.

Zmínil jste Finsko. V čem dalším by se naše zdravotnictví mohlo inspirovat?
Mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Ve Finsku je to samozřejmě dané i obrovskou rozlohou země, ale i u nás si myslím, že to může velmi pomoci, například u pacientů, kteří se hůře dostávají k lékaři. A další věcí je otázka kompetencí nelékařských profesí, například sester, které mají ve Finsku mnohem větší kompetence a není nutné, aby všechna vyšetření dělal jen lékař. Lékařů je méně a měli bychom je využívat v případech, kdy je jejich specializace nezastupitelná.

V dopravě vidíme pokroky, ale trápí nás spojení do Německa, říká lídr SPOLU Bauer

Vaše předchozí vládní působení ovlivnila pandemie. Poučili jsme se z ní? Když jsem odcházel, tak jsme debatovali o tom, jak má fungovat celý systém ochrany veřejného zdraví. Podařilo se nám vyjednat navýšení personální kapacity krajských hygienických stanic asi o 130 míst, která ale současná vláda škrtla a jsme minimálně na bodu nula. Posílení hygienických stanic se tak smazalo a nic se neudělalo.

Co by se tedy mělo stát, abychom byli v budoucnu lépe připraveni?
Bude nutné prostě změnit příslušné zákony, více centralizovat hygienickou službu a zároveň vytvořit tady moderní odborný institut, někdy se hovoří o obdobě německého Kochova institutu, který se věnuje oblasti veřejného zdraví. To znamená jak prevenci infekčních chorob, tak i třeba chorob chronických. Tento institut by na základě práce s daty vytvářel zdravotní politiky v oblasti jejich prevence. A stát by měl mít v tomto směru podporu.

Pokud chirurg, porodník, kdokoli nemá tu praxi,
nemá dostatečný počet případů, tak to může
snižovat kvalitu péče pro pacienty.

Nakousl jste dostupnost péče, ke konci srpna zavřela porodnice v Prachaticích. Jak to vnímáte?
Rozumím obavám lidí v té oblasti, ale objektivně je pravdou, že 140 porodů ročně je příliš málo, aby tam existovala dostatečná erudice a personál měl dostatečnou praxi, aby si poradil i s komplikovanými případy. Myslím si, že je potřeba lidem vysvětlit, že to nepřináší tu kýženou kvalitu péče. A to neplatí jen o porodnictví, ale i pro chirurgické obory. Pokud chirurg, porodník, kdokoli nemá tu praxi, nemá dostatečný počet případů, tak to může snižovat kvalitu péče pro pacienty. V tomto směru si tak myslím, že jde o logické vyústění.

Volební rádce iDNES.cz

Pro zachování potřebné praxe se hovoří o 600 porodech ročně. Na to však asi nedosáhnou ani další porodnice.
Respektuji tady názory odborníků, kteří stanovili tento počet, a myslím si, že se snad i v čase snížil. Není to ale tak, že by to číslo představovalo červenou linii, je to doporučení. To znamená, pokud někde mají, třeba 550 porodů, tak to asi není třeba řešit. Ale pokud je ten rozdíl tak zásadní a máme tam 140 nebo 150 porodů ročně, tak je to z odborného hlediska velmi těžko udržitelné.

V následujících letech zavře také nemocnice v rakouském Gmündu, což ovlivní dostupnost péče u hranic.
Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Je ale nutné, aby se pacienti dostali aspoň k té základní péči. Nemocnici pacienti potřebují jednou za čas. Důležitá je dostupnost primární péče, aby tam byl praktický lékař, gynekolog a tyto základní obory v ambulancích v regionu. Tady je nutné dělat všechno pro to, aby byla péče dostupná i v těchto odlehlejších oblastech, dávat tam bonifikace, směřovat tam rezidenční místa, což jsou vlastně dotace na specializační vzdělávání mladých lékařů.

Byty nemají sloužit jen pro ukládání peněz, říká jihočeský lídr Pirátů Soumar

Objíždíte kraj v mobilní ordinaci. Je cílem poukázat na důležitost prevence?
Určitě ano, téma primární péče a prevence je pro mě zásadní a myslím si, že musí být zásadní pro každého. Prevencí můžeme totiž ušetřit obrovské množství prostředků, a hlavně lidé mohou mít mnohem kvalitnější život, když nebudou nemocní nebo pokud se ta nemoc odhalí a řeší včas. V mobilní ambulanci lidi neléčíme, je to spíše taková osvěta, kdy jim změříme tlak, cukr nebo cholesterol.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

O jakých úsporách se v souvislosti s kvalitní prevencí bavíme?
Můžeme se bavit o úsporách v řádu desítek miliard korun. Největší břímě českého zdravotnictví jsou dnes chronické choroby, jako diabetes, kardiovaskulární choroby, onkologická onemocnění. Odborná data říkají, že třeba 80 procentům těchto nemocí lze předejít. To znamená, že nemusí vůbec vzniknout, a když už vzniknou, tak se včas tou prevencí zachytí a člověk je pak vyléčitelný.

Jak byste chtěl docílit toho, aby lidé více chodili na preventivní vyšetření?
Pokud budu mít tu možnost, chci lidi k prevenci ještě více motivovat. Zdravotní pojišťovny by nemusely pacientům dávat jen příspěvky na dentální hygienu a podobně, ale mohly by jim třeba dávat i nějakou finanční odměnu, aby pocítili ve své peněžence, že se o své zdraví starají. Vím, že například zdravotní pojišťovny v Německu podobné bonusové programy mají.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náročný zásah. Policie ukázala video z nálezu válečné munice v rušné části Brna

Téměř osm hodin až do pozdního večera trval v úterý zásah v brněnských Žabovřeskách po nálezu munice, výzbroje a dalšího armádního vybavení z druhé světové války. Náročná operace v rušné části Brna...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Tak přece. Losa Emila v Rakousku uspali a odvezli k Šumavě, málem vnikl na dálnici

Populární los Emil, který se v posledních týdnech po putování Českem pohyboval po severním Rakousku, byl ráno uspán, protože se nebezpečně přiblížil dálnici u hornorakouské obce Sattledt. Podle...

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

Duševní zdraví musí být opět prioritou vlády, říká jihočeský lídr ANO Vojtěch

Adam Vojtěch je jihočeským lídrem hnutí ANO. Chce využít i zkušenosti z období, kdy byl velvyslancem ve Finsku. „Tam mnohem šířeji využívají telemedicínu, tedy distanční sledování pacienta. Je to...

27. září 2025  11:09

Kouč píseckých basketbalistů: Jsme zkušenější a sehranější a máme rozdělanou práci

Už dávno nejsou nováčkem. Nikdo je nepodcení. Přesto písečtí basketbalisté chtějí v nejvyšší soutěži znovu prohánět nejlepší týmy ligy a hlavně bavit diváky.

27. září 2025

Motoru roste sniper. Koláčka nabádají, ať to pálí na bránu, radí i Gulaš

Českobudějovický Motor na svém ledě v osmém extraligovém kole doslova deklasoval lídra tabulky. Brněnskou Kometu Jihočeši přehráli přesvědčivě 8:0 a nedali matnému týmu kouče Kamila Pokorného šanci....

27. září 2025  6:22

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Budvar si prohlédneme z visuté lávky. Pivovar chystá proměnu za 800 milionů

Budějovický pivovar postaví nové návštěvnické centrum, přidá zeleň, parkovací dům pro 300 aut, posezení a další úpravy za více než 800 milionů korun. Vše bude hradit ze svých prostředků. Kompletně...

26. září 2025  15:57

V dopravě vidíme pokroky, ale trápí nás spojení do Německa, říká lídr SPOLU Bauer

Koalici SPOLU povede do voleb na jihu Čech opět Jan Bauer (ODS). Chce obhájit pozici poslance a dál pracovat na zlepšení dopravní dostupnosti Jihočeského kraje. „Už před čtyřmi lety jsem od Jihočechů...

26. září 2025  12:12

Éra kurátora Michala Škody po třiceti letech končí. Co bude dál s Domem umění?

Rekonstrukce budovy na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích může být v listopadu znovu ve hře. Výstavy tam teď budou jiné. Michala Škodu na pozici kurátora Galerie současného umění...

26. září 2025  9:28

Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...

25. září 2025  14:39

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

25. září 2025  11:56

Sloupky, zeleň a čistota. Pěší zónu v centru Budějovic chtějí zkrášlit

Krajinská ulice je vstupní bránou do centra Českých Budějovic. Radnice ji chce začít zvelebovat a vyhnat z ní auta nejdříve za pět let. Na setkání s občany řešilo vedení města také dlažbu v podloubí,...

25. září 2025  9:19

Chceme lidem dopřát nástroj obecného referenda, říká lídr SPD na jihu Čech

Libor Vondráček je předsedou Svobodných. Ve volbách kandiduje jako lídr společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Čech. „Řekli jsme si, že teď palčivé problémy opravdu vyžadují,...

24. září 2025  18:27

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece...

24. září 2025  16:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.