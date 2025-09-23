Když se tradiční sociální demokracie rozhodla v polovině roku 2023 zmodernizovat a přijala název SOCDEM, zkratku ČSSD začala používat strana Česká suverenita. Tu založily v roce 2011 političky Jana Bobošíková a Jana Volfová. Strana několikrát změnila nebo pozměnila název a ideologii – od pravicového populismu k sociální demokracii. Strana několikrát kandidovala do Sněmovny, nikdy ale mandát nezískala. V loňských krajských volbách získala dva mandáty.
Předsedou je od roku 2024 bývalý premiér a bývalý předseda tradiční sociální demokracie Jiří Paroubek. Ten je také celostátním lídrem. Kandiduje v Praze. Strana postavila kandidátku ve všech 14 krajích, jejími lídry jsou například zakladatelka strany Jana Volfová, bývalý senátor Petr Gawlas nebo bývalý poslanec Adam Rykala.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Místopředsedou strany je Petr Benda, někdejší asistent Jiřího Paroubka a šéf ústecké buňky sociální demokracie, kterého provázela nelichotivá pověst.
Mottem programu strany pro nadcházející volby je „na straně lidí, míru a slušnosti“, na svém webu uvádí osm programových priorit. Mezi nimi je například stanovení nulové DPH na vybrané druhy potravin, zestátnění za náhradu polostátní společnosti ČEZ, nepřipuštění zavedení eura v nejbližší době a obnovení odběru nejlevnějších druhů surovin po ukončení války na Ukrajině bez ohledu na zemi jejich původu.
