Černý uvedl, že od Tomáše Třetiny za podporu nežádal nic.
Deník N píše, že má k dispozici komunikaci Černého s lídrem znojemského ANO v komunálních volbách Stanislavem Palšou. Černý, jenž v prvním kole získal pět procent hlasů a skončil poslední, napsal Palšovi, že Kyněru v druhém kole podpoří „pod podmínkou, že za to bude předem opravdu hodně motivační kompenzace“.
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Palša mu odpověděl, že za nabídku děkuje, projedná ji s Kyněrou a ozve se. Kyněra Deníku N řekl, že nabídku odmítl právě kvůli požadavku na finanční kompenzaci, protože podporu jiného kandidáta by podle něj měl politik vyjadřovat na základě společných názorů nebo sympatií, nikoli za peníze.
Černý požadavek na peníze vysvětlil tím, že by nešlo jen o jednorázové vyjádření podpory, ale o několikadenní práci, při níž by sám natáčel a stříhal videa. „Samozřejmě bych tu práci chtěl zaplatit,“ řekl Deníku N.
Za to, že nakonec před druhým kolem podpořil Třetinu, Černý podle svých slov nic nedostal. „Já jsem Třetinu chtěl původně podpořit od samého začátku, protože mi je bližší a má zkušenosti ze Senátu,“ řekl. Rovněž Třetina Deníku N řekl, že Černému za podporu nikdo nezaplatil a že se s ním na žádné finanční kompenzaci nedomlouval.
Tomáš Třetina (TOP 09) mandát na Znojemsku obhajuje. V prvním kole před týdnem získal 35,55 procenta hlasů, druhý Kyněra dostal 22,28 procenta hlasů. Voleb se zúčastnilo 45,07 procenta voličů, o hlasy usilovalo šest kandidátů.