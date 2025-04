Politici koalice SPOLU promluvili o tom, zda s tématem ruského vlivu půjdou do kampaně k blížícím se parlamentním volbám. „Raději budu do konce života poslouchat, že jsem ministryní ukrajinské vlády, než abych tvrdila, že je Ukrajina zlá jen proto, že je před volbami. Bylo by mi ze sebe špatně,“ prohlásila Černochová a připomněla, že stala ministryní obrany asi dva měsíce před zahájením ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Moderátorka akce Nora Fridrichová připomněla, že část lidí už na téma Ukrajiny reaguje v Česku agresivně. „Ruský vliv je jako ruská vodka. Když si dáte panáka, ještě se to dá přežít, ale potom je vám hůř a hůř. Dejte si pozor na ty, kteří si budou před volbami nalévat ruskou vodku. Když jsme se závislosti na Rusku dokázali už jednou zbavit, měli bychom dělat vše proto, aby to tak zůstalo,“ dodal Miloš Vystrčil.

Jestli ale koalice SPOLU bude ruský vliv spojovat před volbami se svým hlavním rivalem Andrejem Babišem z hnutí ANO, se předseda Senátu zdráhal odpovědět.

Premiér Petr Fiala z ODS přitom už v březnovém rozhovoru pro britský deník Financial Times tvrdil, že Babiš pomáhá ruskému vládci Vladimiru Putinovi a kritizoval jeho vystupování proti české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině.

Nechceme dělat antikampaň, zní ze SPOLU

Babiš se bránil s tím, že Fiala lže a měl by se stydět. Před loňskými eurovolbami koalice SPOLU přišla s vizuálem zobrazujícím Babiše s ruskými vlajkami na tvářích spolu se sloganem „Rusko pro tebe všecko“.

„Nechceme dělat antikampaň dělat. Chceme zdůrazňovat starost o bezpečí, prosperitu a obranyschopnost země. Není nutné se navzájem obviňovat z toho, že nic neumíme, že se nám nedaří, že je země spálená, to je neférová komunikace,“ vysvětlil Vystrčil pro iDNES.cz.

Autor knihy Ruský Klondike v Česku a zakladatel investigativního webu Odkryto.cz Jiří Hynek na křtu varoval před nebezpečnou cestou, která podle něj Česku hrozí po letošních volbách. „Vidíme příklad na Slovensku či v Maďarsku. Doufám, že kniha přesvědčí aspoň jednoho člověka, aby se zamyslel, jestli volit lidi, kteří říkají, že se na Ukrajině nic tak strašného neděje nebo dokonce, že Ukrajina vyprovokovala Rusko,“ uvedl.

Na křest jeho knihy v Česku dorazili i senátorka Miroslava Němcová, náměstek pražského primátora Jiří Pospíšil (TOP 09) či nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Kmotry knihy se stali Dana Drábová, Martin Dorazín, Jan Hrušínský a Dominik Hašek.

Němcová vyjádřila nepochopení nad zpochybňováním ruské odpovědnosti za válku.“ Trápí mě, že tři roky od začátku invaze vůbec vedeme jakoukoli debatu o tom, kdo ji začal. Nebaví mě se tímto zatěžovat,“ připustila.

Dubnový průzkum společnosti Ipsos ukázal, že nadpoloviční část Čechů považuje za viníka války na Ukrajině Rusko. Na druhou stranu si ale více než dvě pětiny lidí myslí, že konflikt vyprovokoval Kyjev.