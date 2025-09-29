Polívka, Obermaierová či Chlopčík. Jaké strany podpořily české celebrity?

Před každými volbami se politici snaží bojovat o hlasy voličů různými způsoby – a často jim k tomu pomáhá i podpora známých osobností. Redakce iDNES.cz přináší přehled celebrit, které se otevřeně přihlásily k některé z politických stran či hnutí, nebo se dokonce zapojily přímo do jejich předvolební kampaně.
Zdeněk Chlopčík – Starostové

Zdeněk Chlopčík v diskusním pořadu k seriálu Taneční

Tanečník a porotce oblíbené televizní soutěže StarDance podporuje kandidátku Starostů Michaelu Šebelovou, lídryni v Moravskoslezském kraji.

Na Instagramu vystupuje v sérii videí, kde mu Šebelová vysvětluje podrobnosti z programu STAN. Společně také navštívili několik domovů pro seniory, kde nejen diskutovali s obyvateli, ale přítomným i zatančili.

Tanec se jedním z prvků „Dobré kampaně“, kterou Starostové vedou. Šebelová netančí jen v domovech pro seniory, ale také v sérii videí s názvem „STAN dance – smím prosit o váš hlas?“, kde s Chopčíkem ukazují sledujícím různé taneční styly.



