Zdeněk Chlopčík – Starostové
Tanečník a porotce oblíbené televizní soutěže StarDance podporuje kandidátku Starostů Michaelu Šebelovou, lídryni v Moravskoslezském kraji.
Na Instagramu vystupuje v sérii videí, kde mu Šebelová vysvětluje podrobnosti z programu STAN. Společně také navštívili několik domovů pro seniory, kde nejen diskutovali s obyvateli, ale přítomným i zatančili.
Tanec se jedním z prvků „Dobré kampaně“, kterou Starostové vedou. Šebelová netančí jen v domovech pro seniory, ale také v sérii videí s názvem „STAN dance – smím prosit o váš hlas?“, kde s Chopčíkem ukazují sledujícím různé taneční styly.