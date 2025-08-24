SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Autor: ,
  12:52
Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Nové uskupení by mělo sloužit jako pojistka pro situaci, kdy by SPD čelila kriminalizaci, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News místopředseda SPD Radim Fiala. Počátkem srpna podal státní zástupce obžalobu na předsedu SPD Tomia Okamuru a jeho hnutí za podněcování k nenávisti.
Radim Fiala (SPD).

Radim Fiala (SPD). | foto: SPD

Radim Fiala (SPD).
Radim Fiala (SPD).
Radim Fiala (SPD).
Radim Fiala (SPD).
16 fotografií

Podle rejstříku politických stran a hnutí bylo SPDTO zaregistrováno 11. června. Rejstřík zatím neuvádí žádného člena vedení nového uskupení. Členy SPDTO nemohou být žádní současní členové SPD, protože podle zákona může být každý občan členem pouze jedné politické strany nebo hnutí.

Fiala v neděli nové hnutí označil za pojistku. „Má to být výrazem toho, že SPD se nevzdává, budeme pokračovat,“ řekl. Vyjádřil obavy z toho, že SPD čelí kriminalizaci se strany politické konkurence, a to kvůli obžalobě, které hnutí o Okamura čelí.

Kalkulačka k volbám

Státní zástupce podal na Okamuru a SPD obžalobu kvůli předvolebním plakátům z kampaně před loňskými krajskými a senátními volbami. Pro Okamuru navrhl podmíněný a peněžitý trest, pro SPD rovněž peněžitý trest.

Na jednom z kontroverzních plakátů SPD byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Na dalším plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo „Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj’ na háku...“ a „Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!“.

Trestný čin podněcování k nenávisti spáchá ten, kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků.

Vstoupit do diskuse (80 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Ukrajina si připomíná Den nezávislosti, Rusko mezitím zaútočilo desítkami strojů

Ukrajina si v neděli připomíná Den nezávislosti, který slaví od roku 1991, kdy parlament vyhlásil nezávislost země na Sovětském svazu. Na oslavy tohoto dne přijeli do Kyjeva kanadský premiér Mark...

24. srpna 2025  14:14

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  13:27

S Babišem se nedá jednat, zpochybnil Benda spolupráci ODS s ANO po volbách

Spolupráce s hnutím ANO po volbách nepřipadá podle šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendy v úvahu. A to ani v případě, že by hrozila vláda hnutí ANO podporovaná radikálními stranami. Uvedl to v...

24. srpna 2025  13:11

SPD založila záložní stranu. Kvůli „chirurgům z dovozu“ se bojí kriminalizace

Část bývalých členů hnutí SPD vytvořila nový politický subjekt Strana příznivců demokracie a Tomia Okamury (SPDTO). Nové uskupení by mělo sloužit jako pojistka pro situaci, kdy by SPD čelila...

24. srpna 2025  12:52

Desítky tisíc lidí protestují v Austrálii za mír v Gaze, konalo se přes 40 pochodů

Desítky tisíc lidí v neděli protestují po celé Austrálii proti válce v Pásmu Gazy. V Melbourne se sešlo více než 100 tisíc lidí. Vztahy Canberry s vládou izraelského premiéra Benjamina Netanjahua...

24. srpna 2025  12:05

Tepelná čerpadla otevřela spor o zelenou politiku. Nadšení opadá nejen v Německu

Premium

V německé vládní koalici to na konci léta vře: zoufale se hledají nápady, jak zacelit rozpočtové díry.

24. srpna 2025

Pokud existuje jasný poražený, je to řidič-člověk. Lyft sází na robotaxi

Společnost Lyft začala v americké Atlantě testovat robotické taxi a plánuje rozšíření takové služby i do jiných amerických měst. Taxi bez řidiče má firma v plánu nasadit i do Evropy. „Pokud existuje...

24. srpna 2025

Program ANO se blíží SPD, řekl Kupka. Nejít do vlády s ANO má své důvody, říká STAN

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš podobně jako šéf SPD Tomio Okamura vyvolává nenávist ve...

24. srpna 2025  11:58

Volby by vyhrálo hnutí ANO. SPD je třetí těsně před STAN. Prošli by i Piráti a Stačilo!

Volby do Sněmovny by podle volebního průzkumu společnosti STEM pro CNN Prima News opět vyhrálo hnutí ANO, které by od voličů získalo 32,7 procent. Druhá by skončila koalice SPOLU, a to s 21,3...

24. srpna 2025  11:40

Prodej telefonu se změnil v loupež, zájemce postříkal muže pepřovým sprejem

Pražští kriminalisté pátrají po zloději, který oloupil prodejce mobilního telefonu, s nímž si nejdříve přes sociální sítě domluvil schůzku. Policisté varují, že muž pro krádež použil překvapivou...

24. srpna 2025  11:34

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Britští vědci objevili nový druh dinosaura. Proč ho pojmenovali po známé jachtařce

Britští vědci objevili na ostrově Wight nový druh dinosaura. Vzhledem k výrazným výrůstkům z páteře označovaným také jako hřbetní plachta ho pojmenovali po známé jachtařce a filantropce Ellen...

24. srpna 2025  11:19

Prodej chat a chalup narostl meziročně skoro o desetinu, ceny opět stoupají

Češi v letošním roce zatím prodali 1545 chat a chalup, meziročně o devět procent více. Celková hodnota prodaných nemovitostí činila do července přes 4,4 miliardy korun, tedy o 200 milionů korun více...

24. srpna 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.