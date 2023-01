Klaus se k volbám nechystá. Je to ostudné, je to smutné, komentoval svůj krok

Na dotaz, zda skutečně nepůjde k prezidentské volbě, odvětil, že je to ostudné a smutné.

„Je to ostudné, je to smutné, ale nemohu se odhodlat, abych někomu dal svůj hlas. Nemohu se odhodlat, abych někomu dal svůj hlas. Já vím, že řada lidí hledá protestního kandidáta. Zmiňuje kandidáta Baštu a diví se mi, že to také necítím jako protestní hlas rebelující osobě. Nevím. Já jsem ho zažil v jeho ministerských a velvyslaneckých funkcích,“ vysvětlil dále Klaus.

Ten také doplnil, že si o Baštovi nemyslí, že je vhodným kandidátem na prezidenta. „Nemám tuto motivaci, jako má celá řada mých známých,“ dodal bývalý prezident.

Redakce iDNES.cz oslovila i jeho mluvčího Petra Macinku, zda je Klausovo rozhodnutí konečné a může jej potvrdit.

„Pan Klaus v pořadu prohlásil, že se nemůže odhodlat k tomu, aby šel a někomu v prvním kole dal svůj hlas. Myslím si, že z jeho minulých mediálních vyjádření vyznívá, že nejspíš se prvního kola účastnit nehodlá,“ komentoval pro redakci Macinka.