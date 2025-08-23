O konci u Pirátů jsem nikdy neuvažoval, řekl Bartoš. Pustil se i do Šlachty

Bývalý ministr pro místní rozvoj a expředseda Pirátů Ivan Bartoš v diskuzním pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova řekl, že žaloba, kterou podala Přísaha na Piráty kvůli nepřiznané koalici, je úsměvná. Bartoš zároveň uvedl, že se předseda Přísahy Róbert Šlachta snaží pouze zviditelnit. „Kandidujeme s pirátským programem,“ zdůraznil Bartoš. Mimo jiné také pronesl, že o konci u Pirátů nikdy neuvažoval.
Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Bývalý ministr Ivan Bartoš v pořadu reagoval na předsedu Přísahy Róberta Šlachtu. Hnutí Přísaha totiž v týdnu podalo ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem žalobu proti registraci kandidátní listiny České pirátské strany do podzimních sněmovních voleb. Důvodem je to, že se na ní nacházejí i zástupci Zelených a s ohledem na uzavření smlouvy se podle hnutí jedná o volební koalici, řekl v týdnu předseda Přísahy Šlachta.

Řeč přišla také na odchod některých Pirátů ze strany. Bartoš podle svých slov o konci u Pirátů nikdy neuvažoval.

Fiala měl udělat razantnější krok

„My 15 let nemáme žádný korupční problémy,“ pokračoval Bartoš, když přišla otázka na bitcoinovou kauzu. „Že je osoba Pavla Blažka problematická, jsme řešili,“ podotkl exministr. Podle něj měl premiér Petr Fiala udělat razantnější krok.

Ohledně digitalizace stavebního řízení, která nakonec Bartoše stále post ministra, řekl, že o všech krocích reportoval. „Ministr nejedná s každým programátorem,“ hájil se.

Co se týče volebního programu strany, tak podle Bartoše jsou Piráti odhodlaní nakopnout výstavbu bytů a celkově dostupnost bydlení. „Pro nás bylo vládní angažmá velkou školou,“ řekl. Současně naznačil, že současný ministr financí Zbyněk Stanjura, je případnou překážkou v možné povolební spolupráci.

„Stydím se za to, co se v politice děje. Piráti ale nejsou příčinou. Hodně to vyhecovali samotní politici, a to svým vystupováním,“ dodal Bartoš.

