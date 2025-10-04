Osočení ze šikany i výhrůžky. Do Sněmovny míří exmanželé Pikora a Šichtařová

Známá ekonomka se do Sněmovny dostala za SPD. To její bývalý muž Pikora za Motoristé sobě. Nyní je možné, že obě strany spolu zamíří do vlády, kterou bude zřejmě vést hnutí ANO.
Expartneři se dostali do povědomí veřejnosti kvůli veřejnému vyřizování účtů. Zákazy, výhrůžky, domácí násilí, utrpení její a dětí a to vše kvůli stále se zhoršující duševní nemoci jejího partnera Vladimíra Pikory. Tak své zážitky popsala Markéta Šichtařová v rozhovoru pro magazín Ona DNES.
|
Osočovali mě ze šikany manžela. Proto jsem promluvila, říká Šichtařová
Její bývalý partner se tehdy nařčení bránil, označil ho za zradu a chystá se bránit také právní cestou.
„Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ napsal v tehdy Pikora na na sociální sítiFacebook.
„Jeho chování se postupně měnilo“
Šichtařová ho totiž v minulosti obvinila z týrání jí samotné i jejich dětí. Všechno mělo dospět do bodu, kdy se musela i s dětmi uchýlit k útěku z domova. Popsala také problémy, které její bývalý partner měl mít kvůli obsedantně kompulzivní poruše.
„Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ uvedla tehdy ekonomka v rozhovoru.
|
Nehorázné, odmítá Pikora obvinění Šichtařové. Chce se bránit právní cestou
Pikora reagoval, že mnoho z obvinění již předtím slyšel, například u tehdejšího rozvodového řízení. Stále tehdy ještě svoji manželku také obvinil z toho, že se celá situace, která ukončila jejich vztah, odehrála úplně jinak, než jak říká Šichtařová.
Ta popsala, že po několikaletém trápení se po porodu jejich posledního potomka odhodlala k útěku společně se svými dětmi. Podle ekonoma si ale Šichtařová měla najít milence, s kterým měla být již v době, kdy čekala jejich poslední společné dítě.
Nyní tedy bývalí partneři společně zasednou do poslaneckých lavic.
|
27. srpna 2024