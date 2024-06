KSČM není mrtvá, ale název Stačilo! má smysl, říká komunistický exhejtman

Byly pro vás dva mandáty koalice Stačilo! překvapením?

Když vezmeme v potaz, na kolika procentech v průzkumech koalice Stačilo! začínala, tak je to opravdu hodně hezký výsledek. Já osobně jsem si dva mandáty moc přál, ale mé realističtější já si říkalo: zaplaťpánbu, když bude jeden. Tohle je velmi příjemné překvapení. Myslím, že je to maximum, kterého jsme v tuto chvíli mohli dosáhnout. Stojí za tím především jeden člověk.

Jistě mluvíte o Kateřině Konečné.

Ano, je to hlavně její zásluha. Kampaní žila. Věnovala jí neskutečné množství času, během kterého projela republiku. Všechno měla velmi dobře připravené, složila si dobrý tým nejbližších spolupracovníků. Jak je vidět, ta práce se vyplatila. Lidé jí naslouchali.

Vy osobně jste se s kampaní, kterou vedla, ztotožňoval? Podle někoho byla ve svých projevech až příliš radikální.

Řekl bych, že té kampani se nedalo moc co vytknout. Důležité bylo, že se prakticky neustále odehrávala mezi lidmi, že nebyla létáková. Myslím, že Kateřina Konečná celkově dobře vystupovala jak mezi lidmi na veřejnosti, tak ve sdělovacích prostředcích. Někdo možná mohl říct, že to bylo příliš radikální, ale je potřeba si uvědomit, že ona vystupovala za opozici, takže asi těžko můžeme chtít, aby například chválila vládu, když absolutně není za co.

Lze si z té kampaně z pohledu KSČM něco vzít do budoucna? Být třeba právě radikálnější v projevu?

Jak jsme viděli, je opravdu dobré vytáhnout body, které nejvíc bolí a poukazovat na ně. A samozřejmě se to v případě úspěchu taky snažit naplnit. Hlavně si ale myslím, že se ukázalo, že koalice má smysl. I ten její název, který považuji za hodně povedený. Podle mého by se to mohlo využít i v dalších volbách, především tedy parlamentních. Pokud jde o volby krajské, které se blíží, bude otázkou v jednotlivých krajích, jak se k tomu kde postaví. Každopádně lze z té eurovolební kampaně nějaké prvky použít i ve volbách dalších. A zároveň i poukazovat na důvěru, jakou koalice Stačilo! dostala.

Je značka KSČM mrtvá?

Není mrtvá. Vždyť se podívejte na koalici SPOLU. Jsou to vládní strany, které dál normálně fungují, jen teď vystupují pod touto značkou. Značka KSČM není mrtvá, ale je vidět, že pospojovat subjekty se zajímavými lidmi, kteří by se jinak asi těžko mohli takhle potkat, a dát domu takto dobrý název, má smysl.

Pokud jde o blížící se krajské volby, KSČM už před několika měsíci avizovala, že v Ústeckém kraji se plánuje spojit se SOCDEM, přičemž vy pravděpodobně budete jednička kandidátky. Stále to platí?

Ano, zatím to platí. Víc bych k tomu ale neříkal. Krajské volby jsou přece jen ještě docela daleko.

V minulosti jste jasně řekl, že končíte. Proč přesně jste otočil?

Ano, to jsem říkal. Já už jsem s něčím takovým opravdu nepočítal. Ale vedení obou těch stran mě přesvědčilo, abych ještě kandidoval. Nechal jsem se upovídat.

Proč? Dříve jste v té souvislosti mluvil třeba o Krajské zdravotní a událostech v ní. (Krajská zdravotní figuruje v kauze vyšetřování korupce v nemocnicích – pozn. redakce)

Ta mě opravdu neskutečně mrzí, protože já vždycky říkal, že to je výkladní skříň našeho kraje. Byla to kdysi zadlužená společnost se samými problémy, ale když jsme končili, předávali jsme novému vedení špičkovou organizaci. Jistě, ta nová kauza je možná o selhání jednotlivců, ale celá firma se zase potýká s nepříjemným cejchem, že se tam krade ve velkém.

Mám vaše slova chápat tak, že když se znovu stanete hejtmanem, kraj bude zase po všech stránkách vzkvétat a i v Krajské zdravotní se vše vrátí do pořádku?

Dobrá otázka. Já bych byl samozřejmě rád, kdyby Krajská zdravotní měla zase dobré jméno. Zaslouží si to, protože tam opravdu pracují špičky ve svých oborech. Opravdu mě velmi tíží, co se tam děje.