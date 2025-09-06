Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Podobně jako před čtyřmi lety, i před nynějšími sněmovními volbami se kandidáti koalice SPOLU vydají přesvědčovat voliče přímo ke dveřím jejich domovů. V Moravskoslezském kraji si tuto strategii vyzkouší dvojka kandidátky a místopředsedkyně lidovců Monika Brzesková.
„Pro mě je to novinka. Ale vím, že lidovečtí kolegové jsou v tom špičkoví a například z Olomouckého kraje, kde se tomu věnuje intenzivněji Marian Jurečka, nám chodí velmi pozitivní ohlasy,“ říká politička, která je zároveň starostkou Kravaří.
Ministr práce a sociálních věcí Jurečka se kampani, která se hojně využívá například v USA, věnoval před čtyřmi lety a navázal na ni i letos v létě.
Lidé jsou podle Brzeskové, která v roce 1995 zvítězila v soutěži Miss České republiky, touto formou kampaně příjemně překvapeni. „Jsou ohromeni, když u nich zazvoní ministr,“ prohlašuje. K domům potenciálních voličů neplánuje chodit sama.
„Ve dvou se to lépe táhne. Ale vyrazí nás pravděpodobně celá skupinka lidí a ulice si mezi sebe nějak rozdělíme,“ předesílá Brzesková. Ne všude tak zazvoní na dveře občanů kandidát koalice SPOLU. „Jsem domluvena s mladými lidovci a s příznivci, kteří se chtějí do kampaně zapojit,“ doplňuje.
„Strach nemám“
Negativních reakcí se politička KDU-ČSL neobává. „Buď nás budou lidi vnímat pozitivně nebo řeknou, že na nás nemají čas nebo že jsou voliči jiných stran. V tu chvíli vím, že moje mise u toho domu končí a nemá smysl někoho nějak přesvědčovat nebo zdržovat a půjdu o dům dál,“ uvažuje kandidátka do Sněmovny.
|
Lidovci sázejí na novou generaci. Do voleb vyšlou bývalou miss či dceru Josefa Luxe
„Nejprve se budeme obecně snažit pozvat lidi k volbám. A spíš než bychom je my o něčem přesvědčovali, zeptáme se jich, jak oni sami vnímají politickou situaci a jak by podle nich měly být problémy řešeny,“ vysvětluje svou taktiku Brzesková.
Témat, která lidi v Moravskoslezském kraji trápí, je podle místopředsedkyně lidovců mnoho. Sama považuje za výhodu, že voliče by s ní mohli chtít řešit i problémy komunálního rázu, protože v tomto ohledu se cítí „jako ryba ve vodě“.
„Pokud budu dělat kampaň například v Kravařích, asi se dozvím, že by lidé chtěli více chodníků a lepší péči o zeleň,“ uvažuje. „A pokud se dostaneme na celostátní úroveň, lidi určitě trápí bydlení, rozpočet, ceny... vždycky to je asi nakonec otázka peněženky,“ míní Monika Brzesková.
|
Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil
Kontaktní kampaň by v podání lidovecké kandidátky měla probíhat především na Hlučínsku a kolem Opavy. Začít by mohla už příští týden. Brzesková je v Moravskoslezském kraji dvojkou koalice SPOLU za nynějším ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS.
Takzvaná door to door kampaň, tedy ode dveří ke dveřím, má tradici především v USA. Mimořádně úspěšně fungovala u Baracka Obamy v prezidentských volbách v roce 2007. Oslovení lidé si tehdy pochvalovali hlavně přítomnost pozdějšího amerického prezidenta, který domy také za přítomnosti médií navštěvoval.