Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Matyáš Müller
  17:31
Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich doma. „Věřím, že to lidé budou vnímat pozitivně,“ popisuje Brzesková pro iDNES.cz. Začít by mohla už příští týden.
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková, starostka města Kravaře a...

Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková, starostka města Kravaře a bývalá Miss České republiky v roce 1995 ještě jako Monika Žítková

Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková a místopředsede Eduard...
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková s předsedou Markem Výborným.
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková
Nová místopředsedkyně KDU-ČSL Monika Brzesková a místopředsede Eduard...
5 fotografií

Podobně jako před čtyřmi lety, i před nynějšími sněmovními volbami se kandidáti koalice SPOLU vydají přesvědčovat voliče přímo ke dveřím jejich domovů. V Moravskoslezském kraji si tuto strategii vyzkouší dvojka kandidátky a místopředsedkyně lidovců Monika Brzesková.

„Pro mě je to novinka. Ale vím, že lidovečtí kolegové jsou v tom špičkoví a například z Olomouckého kraje, kde se tomu věnuje intenzivněji Marian Jurečka, nám chodí velmi pozitivní ohlasy,“ říká politička, která je zároveň starostkou Kravaří.

Ministr práce a sociálních věcí Jurečka se kampani, která se hojně využívá například v USA, věnoval před čtyřmi lety a navázal na ni i letos v létě.

Lidé jsou podle Brzeskové, která v roce 1995 zvítězila v soutěži Miss České republiky, touto formou kampaně příjemně překvapeni. „Jsou ohromeni, když u nich zazvoní ministr,“ prohlašuje. K domům potenciálních voličů neplánuje chodit sama.

„Ve dvou se to lépe táhne. Ale vyrazí nás pravděpodobně celá skupinka lidí a ulice si mezi sebe nějak rozdělíme,“ předesílá Brzesková. Ne všude tak zazvoní na dveře občanů kandidát koalice SPOLU. „Jsem domluvena s mladými lidovci a s příznivci, kteří se chtějí do kampaně zapojit,“ doplňuje.

„Strach nemám“

Negativních reakcí se politička KDU-ČSL neobává. „Buď nás budou lidi vnímat pozitivně nebo řeknou, že na nás nemají čas nebo že jsou voliči jiných stran. V tu chvíli vím, že moje mise u toho domu končí a nemá smysl někoho nějak přesvědčovat nebo zdržovat a půjdu o dům dál,“ uvažuje kandidátka do Sněmovny.

Lidovci sázejí na novou generaci. Do voleb vyšlou bývalou miss či dceru Josefa Luxe

„Nejprve se budeme obecně snažit pozvat lidi k volbám. A spíš než bychom je my o něčem přesvědčovali, zeptáme se jich, jak oni sami vnímají politickou situaci a jak by podle nich měly být problémy řešeny,“ vysvětluje svou taktiku Brzesková.

Témat, která lidi v Moravskoslezském kraji trápí, je podle místopředsedkyně lidovců mnoho. Sama považuje za výhodu, že voliče by s ní mohli chtít řešit i problémy komunálního rázu, protože v tomto ohledu se cítí „jako ryba ve vodě“.

„Pokud budu dělat kampaň například v Kravařích, asi se dozvím, že by lidé chtěli více chodníků a lepší péči o zeleň,“ uvažuje. „A pokud se dostaneme na celostátní úroveň, lidi určitě trápí bydlení, rozpočet, ceny... vždycky to je asi nakonec otázka peněženky,“ míní Monika Brzesková.

Stanjura přijel na led, brusle si nevzal. Ve veteránu se rozzářil

Kontaktní kampaň by v podání lidovecké kandidátky měla probíhat především na Hlučínsku a kolem Opavy. Začít by mohla už příští týden. Brzesková je v Moravskoslezském kraji dvojkou koalice SPOLU za nynějším ministrem financí Zbyňkem Stanjurou z ODS.

Takzvaná door to door kampaň, tedy ode dveří ke dveřím, má tradici především v USA. Mimořádně úspěšně fungovala u Baracka Obamy v prezidentských volbách v roce 2007. Oslovení lidé si tehdy pochvalovali hlavně přítomnost pozdějšího amerického prezidenta, který domy také za přítomnosti médií navštěvoval.

