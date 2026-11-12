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Ve Znojmě pokračuje současná koalice, starostou zůstává Koudela z ODS

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  16:49
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Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. (listopad 2026) | foto: Město Znojmo

Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. Koalice bude mít 21 mandátů v zastupitelstvu o 31 členech. Ve funkci bude pokračovat starosta František Koudela (ODS).

Nové vedení zastupitelé zvolí na ustavujícím zasedání v pondělí 23. listopadu. Ve spolupráci budou pokračovat dosavadní koaliční partneři, v říjnu podepsali memorandum o spolupráci. Tyto tři strany tvořily koalici od léta 2024, kdy se vedení města změnilo a odešly z něj ANO a SPD.

„Naším cílem je pokračovat v rozvoji města, navázat na úspěšné projekty a přicházet s dalšími, které budou přinášet skutečný užitek jeho obyvatelům. Chceme, aby Znojmo bylo městem, kde se lidem dobře žije, pracuje a které nabízí kvalitní podmínky pro všechny generace,“ uvedl starosta František Koudela (ODS).

František Koudela, lídr kandidátky SPOLU v komunálních volbách ve Znojmě (17. září 2026)
Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. (listopad 2026)
Starosta Znojma František Koudela (ODS).
Spolupráci pro následující čtyři roky na znojemské radnici ve středu podpisem koaliční smlouvy stvrdilo vítězné volební uskupení SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s uskupeními Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo. (listopad 2026)
4 fotografie

Posty místostarostů obsadí Jakub Malačka, Jiří Kacetl a Jiří Padalík. Ten bude novou tváří v nejužším vedení města. „Je to pro mě především velká odpovědnost a zároveň výzva. Uvědomuji si, že za každým rozhodnutím města stojí konkrétní lidé a že správa města není jen o plánech a slibech, ale především o každodenní práci,“ uvedl Padalík.

Dalšími členy rady města budou Pavel Jajtner, Libor Šťasta, Vlastimil Tima, Filip Steiger a Ladislava Rivolová.

SPOLU získalo v letošních volbách 27,72 procenta hlasů a deset mandátů. Na druhém místě skončilo hnutí ANO se ziskem 24,2 procenta hlasů a osmi mandátů. Třetí Naše Znojmo vedené místostarostou Jakubem Malačkou má rovněž osm křesel. Starostové pro Znojmo místostarosty Jiřího Kacetla získali tři mandáty. Dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD.

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