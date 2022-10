Záhadné rezignace z kandidátky, nátlak. Výhrůžky ve Znojmě řeší policie

„Pokud by se to nestalo, měli bychom 12 mandátů místo 11,“ vysvětlil předseda oblastní organizace ANO, zastupitel a poslanec David Štolpa.

Podle hnutí existuje důvodné podezření, že odstoupení provázely vyhrožování, nátlak a zastrašování. „Jak to bylo doopravdy, to by měly prošetřit orgány činné v trestním řízení. Pokud by se ukázalo, že je to pravda, znamenalo by to, že se do Znojma vrátily „devadesátky“ a že chod znojemské politiky určují temné stíny v pozadí a jejich nekalé praktiky,“ uvedlo znojemské ANO v písemném vyjádření.

Jak upozornil Deník N, případem se už skutečně zabývá policie a státní zastupitelství. „Trestní oznámení týkající se vámi naznačované problematiky (odstoupením z kandidátky pod nátlakem a vyhrožováním - pozn. red.) bylo čerstvě doručeno Okresnímu státnímu zastupitelství ve Znojmě, které je obsahově vyhodnocuje. Bližší informace se tedy podávat nebudou,“ uvedl pro MF DNES mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.

Těmi, kdo se tak náhle rozhodli odstoupit, jsou podnikatel Tomáš Fučík a předseda fotbalového klubu 1. SC Znojmo Radek Vysloužil, kteří kandidovali z 30. a 19. místa. Ani jeden o důvodech veřejně nemluví a na zaslané otázky redakce neodpověděli. „Momentálně u těch dvou panuje strach, nechtějí se o tom bavit,“ vysvětluje jeden jejich spolustraník. Komentovat na jméno to nikdo nechce.

Podle ANO bylo přes čáru i povolební vyjednávání, která měla zamezit vzniku nové koalice ANO, SPD a Znojmáků s aktuálně nejtěsnější většinou 16 hlasů z celkových 31. Poukazuje na to, že situaci doprovázelo „nakupování“ zastupitelů. Znojmem prý létaly funkce i peníze.

„Nátlak byl a je stále enormní“

Jak redakce ověřila, námluvy se netýkaly jen „anařů“, ale i dalších představitelů rodící se koalice. „Ten nátlak byl a je stále enormní. Domnívám se, že to nemá co dělat s demokracií nebo SPD, některé pokusy jsou daleko za hranou toho, co bych považoval za normální,“ uvádí jeden z nich. Tlak měl jít nejen od exčlenů ČSSD ve vedení města, ale i dalších subjektů dosluhující koalice.

Zastupitelka SPD Růžena Šalomonová si v radničních Znojemských listech posteskla, že neplatí zákon, který by každého přeběhlíka zbavil mandátu - bylo by po přemlouvání.

„Když to nešlo přímo, tak se do přemlouvání zastupitelů s různými nabídkami zapojili někteří lidé z řad podnikatelů, přátel dosluhující koalice i těch, kteří se bojí, že by jim nemusela nová koalice přát tak jako ta dosluhující. Mnozí se neštítili ani účelového ‚nálepkování‘ se snahou rodící se koalici rozbít,“ uvedla.

Právě účast hnutí Tomia Okamury je totiž nejčastějším argumentem proti již dohodnuté koalici ANO, SPD a Znojmáků. A zazněl i od středoškolských učitelů Jiřího Padalíka a Bruna Kotrnetze, když rezignovali na svůj mandát zastupitele za Znojmáky.

A také od Jana Šťastníka z vítězné strany. „Po dvoudenním morálním dilematu jsem se rozhodl, že nemohu podpořit koaliční spolupráci s SPD, proto jsem se rozhodl opustit klub zastupitelů ANO a zůstat nezávislým zastupitelem,“ uvedl po volbách.

Zneužití značky a osočení z podrazu

Podle ANO ale zneužil jejich značku k získání křesla v zastupitelstvu a zběhnutí ke konkurenci. A tvrdí, že při povolebních jednáních mu SPD nevadilo. Štolpa ho na sítích veřejně osočil z podrazu.

Od dosluhujícího vedení radnice prý Šťastník dostal nabídku na uvolněného (placeného - pozn. red.) radního pro sport. „Řekl jsi nám, že když z tebe neuděláme místostarostu pro sport, odcházíš z klubu ANO,“ vyčetl poslanec za ANO Šťastníkovi. Ten reagoval, že není pravda, že by odešel kvůli funkci, a spolupráci s SPD chtěl prý jako poslední možnost.

„Rezignovalo se zkrátka tak dlouho, až došla řada na někoho, komu takováto koalice nevadí,“ rýpnul si dosluhující starosta Jakub Malačka na svém Facebooku.

Nutno ale podotknout, že to byli sociální demokraté, kde byl Malačka členem, než si založil nové hnutí, kdo SPD po minulých volbách dal vedení poradních orgánů města a dnes vytýkaná nedemokratičnost Okamurovy strany jim nevadila.

Jediné dvě zastupitelky za SPD šéfovaly komisi pro školství a také předsedaly oběma výborům zastupitelstva: kontrolnímu a finančnímu a tehdy opoziční Pro Znojmo to označovalo za tichou podporu - společné hlasování s koalicí výměnou za tyto funkce.

Malačka obviňování z vytváření jakéhokoli nátlaku, nebo snad zastrašování a vyhrožování naprosto odmítá. „Nevím, čím se zabývá policie, mě nikdo s ničím nekontaktoval. Je to možné, dnes může dát trestní oznámení kdokoli na kohokoli za cokoli,“ uvedl s tím, že se ANO ve Znojmě potýká dlouhodobě s personálními problémy a jeho zastupitelský klub se v minulosti pravidelně rozpadal.

Kvůli odejití Šťastníka má nová koalice aktuálně jen 16 křesel v 31členném zastupitelstvu. Ustavující jednání se koná v pondělí 31. října. Tam se uvidí, jestli jsou zvolení zastupitelé věrni straně, za kterou kandidovali.