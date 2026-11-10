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Klíčový hlas k většině drží hospitalizovaný starosta. Ve funkci má za týden skončit

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  14:30
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Hodonínský starosta Libor Střecha | foto: Václav Šálek, ČTK

Hodonínský starosta Libor Střecha sice dovedl své uskupení Pro Hodonín k vítězství, ve funkci ale i kvůli hospitalizaci po vážném úrazu z konce srpna pokračovat nebude. Dnes to oznámili jeho kolegové ze zmíněného politického sdružení. Mandát zastupitele si Střecha dál podrží, což však hned na počátku přináší komplikace.

Na nejvyšší funkci navrhnou vítězové voleb místo dosavadního starosty Libora Střechy Ondřeje Fialíka, který je dosud místostarostou města. Fialík by tak nahradil Střechu po osmi letech v čele Hodonína.

Uskupení s novým lídrem Fialíkem chce pokračovat na radnici ve spolupráci s hnutím ANO. Obě uskupení však mají dohromady jen nejtěsnější možnou většinu 16 z 31 křesel.

Na prvním ustavujícím zasedání v příštím týdnu ji mít ani nebudou. Chybět totiž bude právě hospitalizovaný Střecha.

„Mandát zastupitele má a nevzdal se ho. Budeme hledat podporu u dalších zastupitelů. Jednáme o ní,“ sdělil Fialík iDNES.cz s tím, že dosavadní starosta na schůzi 18. listopadu nedorazí.

Potíž pro koalici v Hodoníně. Nejtěsnější většinu zajišťuje hospitalizovaný starosta

Nejistá situace tak v Hodoníně panuje už skoro měsíc, kdy si stávající partneři potvrdili, že chtějí pokračovat ve vedení města.

V říjnu přitom nabídli zástupci dalších místních uskupení Pozitivně pro Hodonín a Hodoňáci vítězné sestavě spolupráci. „Chceme ukázat, že politiku lze dělat slušně, konstruktivně a s jasnou vizí do budoucna. Vítězi voleb nabízíme stabilní většinu 19 mandátů a z naší strany i ruku připravenou k partnerské dohodě. Rozhodnutí je teď na nich,“ uvedli.

Zároveň ale nechtěli, aby součástí vedení bylo opět hnutí ANO. Na tom však jednání ztroskotala, a tak k rozšíření koalice nakonec nedošlo.

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