Zitterbarta to nijak nemrzí, necítí, že by mu měl být nově zvolený senátor Grolich zavázaný za to, že mu vyklidil pole a na Vyškovsku byl díky tomu lidovec jediným kandidátem dnes opozičních stran ve Sněmovně.
„On se rozhodl kandidovat na Vyškovsku a já už nechtěl tříštit opoziční tábor v regionu, kde je silné hnutí ANO, proto jsem se rozhodl jít do okrsku na severu Brna, kde naopak ANO silné nebývá. Kandidovat tady bylo moje vlastní rozhodnutí,“ vysvětlil Zitterbart.
Jeho slova se potvrdila hned v prvním kole, kdy kandidát hnutí ANO v brněnském senátním obvodu a bývalý šéf Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba skončil až na nepostupovém třetím místě.
Zitterbart si to v druhém kole rozdá se stávajícím brněnským senátorem Zdeňkem Papouškem, který je navržený ODS, ale podporuje ho i Grolichova KDU-ČSL, TOP 09, Piráti nebo lokální hnutí Fakt Brno.
Nově zvolený senátor Grolich se tak dostal do nezáviděníhodné situace. Buď nově před druhým kolem začít podporovat Zitterbarta, který mu nepřímo pomohl k zisku mandátu, ale jít tak proti kandidátovi, kterého podporuje jeho vlastní strana a jehož podporoval už před prvním kolem. Nebo dál podporovat Papouška, ale nepoděkovat tímto způsobem Zitterbartovi za jeho ústup z Vyškovska.
Senátní volby
„Ono by ale ani nedávalo smysl, aby mě podporoval, protože já jsem liberální kandidát, zatímco on konzervativec,“ míří na konzervativní kořeny lidovců Zitterbart a připomíná, že on sám byl jedním ze senátorů, kteří k Ústavnímu soudu podali nakonec úspěšnou stížnost kvůli smlouvě Česka s Vatikánem.
Papoušek má historicky k lidovcům blízko. Do senátních voleb v roce 2014 jej nominovala právě Grolichova KDU-ČSL. Papoušek tam vydržel celých šest let. Loni se do Senátu dostal v doplňujících volbách, a to po úmrtí občanského demokrata Romana Krause a zakotvil tentokrát právě v senátorském klubu ODS.