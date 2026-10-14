Redakce iDNES.cz přináší přehled vybraných nejzajímavějších nových jmen, která Brňané pověřili dohledem nad městem. Rozděluje je po stranách v pořadí podle výsledků.
Motorkář cílí na obranu
Příjmení Libora Zabloudila může vzhledem k jeho profesi i koníčkům působit poněkud úsměvně: do povědomí řady lidí se totiž dostal jako majitel cestovní kanceláře, který si sám libuje v cestování i extrémních sportech. V roce 2022 se k tomu přidala i role zastupitele v Brně-střed, kdy byl po dvou předchozích neúspěšných pokusech zvolen jako nestraník na společné kandidátce Lidovců a Starostů.
Na stejné spojení vsadil také letos, ve volbách do zastupitelstva městské části i Brna. I tam se pokoušel dostat v posledních třech volbách, ale vždy bez úspěchu. Ten se dostavil až letos, kdy mandát získal z jedenáctého místa kandidátky. Na magistrátu se nyní bude věnovat hlavně bezpečnosti a obraně. „Záleží mi na tom, abychom se v brněnských ulicích cítili bezpečně,“ zdůvodňuje vášnivý cestovatel a motorkář.
Novou tváří mezi brněnskými zastupiteli je i dosavadní lidovecký místostarosta Židenic Štěpán Juránek, jenž se do politiky vrhl ve stopách svého otce, bývalého jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka. Kromě toho pravidelně organizuje úklidové akce ve své čtvrti a působí jako trenér i pedagog. „Osobně jsem se aktivně účastnil výrobních výborů na nejmodernější školu v republice, která by měla vyrůst právě u nás v Židenicích,“ nastiňuje, na co se chce zaměřit i jako zastupitel. Hodlá rovněž podpořit budování sportovišť a jejich zpřístupňování veřejnosti.